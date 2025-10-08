Newsblog zur US-Politik Trump bereitet WM-Präzedenzfall vor: "Er würde es einfach tun"
Autobauer Stellantis will 13 Milliarden Dollar in USA investieren. Der Streit um den russischen Luftraum zwischen USA und China spitzt sich zu. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Medienunternehmen wehren sich gegen Einschränkungen
- Streit um russischen Luftraum zwischen USA und China spitzt sich zu
- Trump: Infantino würde Verlegung von WM-Spielen zustimmen
- Autobauer Stellantis will 13 Milliarden Dollar in USA investieren
- "Echt komisch": Trump beschwert sich über Titelbild
- Shutdown: Soldaten müssen um Lebensmittel und Notkredite bitten
Mittwoch, 15. Oktober
Medienunternehmen wehren sich gegen Einschränkungen
Mehrere internationale und US-Medienunternehmen haben neue Beschränkungen des US-Verteidigungsministeriums für die journalistische Berichterstattung über das US-Militär abgelehnt. Die Nachrichtenagentur AFP erklärte am Dienstag, sie könne "den Bedingungen des Pentagon-Dokuments nicht zustimmen, wonach die Medien neue Richtlinien akzeptieren müssten, die nicht ausreichend klar sind und offenbar im Widerspruch zu den Grundsätzen der US-Verfassung und den Grundprinzipien des Journalismus stehen." Den Medien droht ein Entzug ihrer Presseakkreditierung.
Das Pentagon hatte die neuen Richtlinien im September bekanntgegeben. Demnach dürfen Informationen veröffentlicht werden, die nicht zuvor offiziell vom Pentagon freigegeben wurden. Damit wurde die Veröffentlichung interner Informationen, die von namentlich nicht genannten Beamten außerhalb der offiziellen Kommunikationskanäle stammen, praktisch ausgeschlossen. Der Mitteilung zufolge gilt die neue Einschränkung sowohl für geheime als auch für "kontrollierte nicht geheime Informationen". Von Medienvertretern wurde verlangt, sich in einer eidesstattlichen Erklärung zur Einhaltung der neuen Bestimmungen zu verpflichten.
Neben AFP lehnten unter anderen die "New York Times" und die Nachrichtenagentur Associated Press sowie mehrere US-Sender die neuen Pentagon-Richtlinien ab. Auch die konservativen Medien Fox News, "Washington Times" und Newsmax schlossen sich an. Insgesamt könnten rund 100 Presseakkreditierungen entzogen werden.
Streit um russischen Luftraum zwischen USA und China spitzt sich zu
Chinesische Airlines wehren sich gegen Pläne der US-Regierung, ihnen auf Strecken in die USA den Überflug über Russland zu verbieten. Ein solcher Schritt würde die Flugzeiten verlängern, die Ticketpreise erhöhen und könnte einige Routen gefährden, argumentierten die Unternehmen am Dienstag. China Eastern etwa erklärte in einem Schreiben an das US-Verkehrsministerium, die Flugzeit auf einigen ihrer wichtigsten Routen könne sich um zwei bis drei Stunden verlängern. Dies erhöhe das Risiko von verpassten Anschlussflügen und steigere den Treibstoffverbrauch erheblich.
Das US-Verkehrsministerium hatte vergangene Woche vorgeschlagen, chinesischen Fluggesellschaften die Nutzung des russischen Luftraums auf Flügen von und in die USA zu untersagen. Zur Begründung hieß es, die kürzeren Flugzeiten benachteiligten amerikanische Konkurrenten. Auch Air China und China Southern warnten, eine solche Entscheidung würde viele Passagiere beeinträchtigen. China Southern rechnet damit, dass mindestens 2800 Passagiere, die für die Hauptreisezeit vom 1. November bis 31. Dezember gebucht haben, umgebucht werden müssten, was ihre Reisepläne gefährde.
Die US-Fluggesellschaft United Airlines forderte die Regierung in Washington dagegen auf, das Verbot auf Cathay Pacific und andere in Hongkong ansässige Konkurrenten auszuweiten. Diese nutzen ebenfalls den russischen Luftraum für Flüge in die USA. Der Branchenverband Airlines for America, der unter anderem American Airlines, Delta Air Lines und United vertritt, begrüßte die Pläne der US-Regierung. Er forderte das Verkehrsministerium jedoch auf, weiterhin für eine ausgewogene Anzahl von Passagierflügen zwischen den USA und China zu sorgen.
Trump: Infantino würde Verlegung von WM-Spielen zustimmen
Fifa-Chef Gianni Infantino würde nach Aussage von US-Präsident Donald Trump Spielverlegungen bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zustimmen, falls die Sicherheitslage dies erfordere. "Er würde es ganz einfach tun", sagte Trump, der Infantino einen "phänomenalen Fifa-Chef" nannte, am Dienstag in Washington.
Trump war konkret gefragt worden, ob eine Verlegung von Spielen aus Boston denkbar sei. "Wenn jemand schlechte Arbeit leistet und ich das Gefühl habe, dass die Bedingungen unsicher sind, würde ich Gianni anrufen und sagen: Lasst uns die Spiele an einen anderen Ort verlegen. Und er würde das tun", sagte Trump einen Tag nach seinem Treffen mit dem Fifa-Boss in Ägypten.
Trump hatte schon im September eine Verlegung von Spielen für denkbar gehalten. Er gehe zwar davon aus, dass die Weltmeisterschaft "sicher" verlaufen würde, hatte Trump bei einer Presserunde im Oval Office erklärt, "aber wenn ich der Meinung bin, dass es nicht sicher ist, werden wir die Spiele in eine andere Stadt verlegen". Zu den Austragungsorten der WM-Spiele zählen auch Städte, die als Hochburgen der Demokraten, Trumps politischem Gegner, gelten - darunter Los Angeles, San Francisco und Seattle. In einige demokratisch regierte Städte hatte er in den vergangenen Monaten die Nationalgarde entsandt.
Trump erwägt wegen Sojaproblem Verzicht auf China-Speiseöl
Im Handelskonflikt mit China kann sich US-Präsident Donald Trump als Vergeltungsmaßnahme den Verzicht auf chinesisches Speiseöl vorstellen. Die USA könnten "problemlos" Speiseöl selbst produzieren und müssten es nicht aus China einführen, behauptete er auf seiner Plattform Truth Social. Die Volksrepublik weigere sich bewusst, US-Sojabohnen zu kaufen und schade damit den Landwirten. Gerade diese bilden eine Kernwählerschaft Trumps.
Schon seit längerem kauft China kein Soja mehr von US-Landwirten. Damit ging den US-Bauern ihr Hauptkunde verloren. Die Vereinigten Staaten schneiden China indes von wichtiger Spitzentechnologie im Computerchip-Bereich ab, die die Chinesen für die Entwicklung bei Künstlicher Intelligenz benötigen.
Laut US-Finanzminister Scott Bessent wird Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Ende Oktober in Südkorea sprechen. Das Treffen stehe immer noch auf der Agenda, sagte er zuletzt im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business.
Autobauer Stellantis will 13 Milliarden Dollar in USA investieren
Der Opel-Mutterkonzern Stellantis hat eine Rekordinvestition von 13 Milliarden Dollar in den USA angekündigt. Mit dem Geld sollen in den kommenden vier Jahren fünf neue Modelle auf den Markt gebracht und 5.000 Arbeitsplätze in den Werken im Mittleren Westen geschaffen werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die in den USA notierten Aktien von Stellantis legten im nachbörslichen Handel um rund zwei Prozent zu.
Mit der Investition will der Konzern auf einem seiner wichtigsten Märkte wieder an Schwung gewinnen. Konzernchef Antonio Filosa zufolge handelt es sich um die größte Investition in der Geschichte des Unternehmens. "Die Beschleunigung des Wachstums in den USA hat seit meinem ersten Tag oberste Priorität", sagte Filosa. "Erfolg in Amerika ist nicht nur gut für Stellantis in den USA – er macht uns überall stärker."
Der französisch-italienisch-amerikanische Autobauer ist in Nordamerika mit den US-Marken Chrysler, Dodge und Ram vertreten. Dort legten die Verkäufe im vergangenen dritten Quartal um 35 Prozent auf 403.000 Fahrzeuge zu. Dies sei unter anderem auf die Einführung des neuen Pick-up Ram 1500 zurückzuführen, ein Koloss mit Acht-Zylinder-Verbrennungsmotor, wie es hieß. Der Konzern, dessen Aktien in Mailand, Paris und New York gehandelt werden, vereint zahlreiche Automarken diesseits und jenseits des Atlantiks. Dazu zählen neben Opel auch Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati und Peugeot.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters