Newsblog zur US-Politik Trump bereitet WM-Präzedenzfall vor: "Er würde es einfach tun"
Autobauer Stellantis will 13 Milliarden Dollar in die USA investieren. Der Streit um den russischen Luftraum zwischen den USA und China spitzt sich zu. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 15. Oktober
Fed-Chef Powell signalisiert mit Hinweis auf Arbeitsmarkt weitere Zinssenkung
Der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwiesen und damit Hinweise auf eine weitere Zinssenkung in den USA geliefert. Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu erklären sei, sagte Powell am Dienstagabend laut Redetext in Philidelphia. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage.
Los Angeles ruft Notstand aus – Hilfe für Migranten
Der Bezirk Los Angeles reagiert mit einer Notstandserklärung auf Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, um auf diese Weise Migranten mehr Hilfe und Schutz zu bieten. Der Bezirksvorstand sprach sich am Dienstag (Ortszeit) bei einer Abstimmung mehrheitlich für die Notfalldeklaration aus. Diese Maßnahme soll etwa Hilfsleistungen für Mieterschutz und für andere Bedürfnisse von Betroffenen ermöglichen.
Lindsey Horvath, Mitglied im Bezirksrat und Supervisorin, hatte die Erklärung eingebracht. Auf diese Weise könne der Bezirk Familien unterstützen, die aufgrund der ICE-Razzien und der Abschiebepolitik der Trump-Regierung destabilisiert worden seien, sagte sie.
"Seit Monaten leben Familien unter Bedrohung und Arbeiter werden von ihren Arbeitsplätzen weggeholt", schrieb Horvath in einer Mitteilung. Aus Angst vor dem Vorgehen der Regierung von US-Präsident Donald Trump würden weniger Migranten zur Arbeit gehen. Dank der Notstandserklärung könne der Bezirk nun schneller und besser eingreifen, um Migranten und Gemeinden in wirtschaftlicher Notlage zu unterstützen.
Trump verleiht "Märtyrer" Kirk posthum höchste zivile Auszeichnung
US-Präsident Donald Trump hat den bei einem Attentat getöteten ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk posthum mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Kirk sei ein "Märtyrer für Wahrheit und Freiheit" gewesen, sagte Trump am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses. Das US-Außenministerium verkündete unterdessen den Entzug der Einreisevisa mehrerer ausländischer Staatsbürger, die in Onlinediensten "die abscheuliche Ermordung gefeiert" hatten. Davon betroffen war auch ein Deutscher.
Medienunternehmen wehren sich gegen Einschränkungen
Mehrere internationale und US-Medienunternehmen haben neue Beschränkungen des US-Verteidigungsministeriums für die journalistische Berichterstattung über das US-Militär abgelehnt. Die Nachrichtenagentur AFP erklärte am Dienstag, sie könne "den Bedingungen des Pentagon-Dokuments nicht zustimmen, wonach die Medien neue Richtlinien akzeptieren müssten, die nicht ausreichend klar sind und offenbar im Widerspruch zu den Grundsätzen der US-Verfassung und den Grundprinzipien des Journalismus stehen." Den Medien droht ein Entzug ihrer Presseakkreditierung.
Das Pentagon hatte die neuen Richtlinien im September bekannt gegeben. Demnach dürfen keine Informationen veröffentlicht werden, die nicht zuvor offiziell vom Pentagon freigegeben wurden. Damit wurde die Veröffentlichung interner Informationen, die von namentlich nicht genannten Beamten außerhalb der offiziellen Kommunikationskanäle stammen, praktisch ausgeschlossen. Der Mitteilung zufolge gilt die neue Einschränkung sowohl für geheime als auch für "kontrollierte nicht geheime Informationen". Von Medienvertretern wurde verlangt, sich in einer eidesstattlichen Erklärung zur Einhaltung der neuen Bestimmungen zu verpflichten.
Neben AFP lehnten unter anderem die "New York Times" und die Nachrichtenagentur Associated Press sowie mehrere US-Sender die neuen Pentagon-Richtlinien ab. Auch die konservativen Medien Fox News, "Washington Times" und Newsmax schlossen sich an. Insgesamt könnten rund 100 Presseakkreditierungen entzogen werden. Lesen Sie hier mehr dazu.
Streit um russischen Luftraum zwischen den USA und China spitzt sich zu
Chinesische Airlines wehren sich gegen Pläne der US-Regierung, ihnen auf Strecken in die USA den Überflug über Russland zu verbieten. Ein solcher Schritt würde die Flugzeiten verlängern, die Ticketpreise erhöhen und könnte einige Routen gefährden, argumentierten die Unternehmen am Dienstag. China Eastern etwa erklärte in einem Schreiben an das US-Verkehrsministerium, die Flugzeit auf einigen ihrer wichtigsten Routen könne sich um zwei bis drei Stunden verlängern. Dies erhöhe das Risiko von verpassten Anschlussflügen und steigere den Treibstoffverbrauch erheblich.
Das US-Verkehrsministerium hatte vergangene Woche vorgeschlagen, chinesischen Fluggesellschaften die Nutzung des russischen Luftraums auf Flügen von und in die USA zu untersagen. Zur Begründung hieß es, die kürzeren Flugzeiten benachteiligten amerikanische Konkurrenten. Auch Air China und China Southern warnten, eine solche Entscheidung würde viele Passagiere beeinträchtigen. China Southern rechnet damit, dass mindestens 2.800 Passagiere, die für die Hauptreisezeit vom 1. November bis 31. Dezember gebucht haben, umgebucht werden müssten, was ihre Reisepläne gefährde.
Die US-Fluggesellschaft United Airlines forderte die Regierung in Washington dagegen auf, das Verbot auf Cathay Pacific und andere in Hongkong ansässige Konkurrenten auszuweiten. Diese nutzen ebenfalls den russischen Luftraum für Flüge in die USA. Der Branchenverband Airlines for America, der unter anderem American Airlines, Delta Air Lines und United vertritt, begrüßte die Pläne der US-Regierung. Er forderte das Verkehrsministerium jedoch auf, weiterhin für eine ausgewogene Anzahl von Passagierflügen zwischen den USA und China zu sorgen.
Trump: Infantino würde Verlegung von WM-Spielen zustimmen
Fifa-Chef Gianni Infantino würde nach Aussage von US-Präsident Donald Trump Spielverlegungen bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zustimmen, falls die Sicherheitslage dies erfordere. "Er würde es ganz einfach tun", sagte Trump, der Infantino einen "phänomenalen Fifa-Chef" nannte, am Dienstag in Washington.
Trump war konkret gefragt worden, ob eine Verlegung von Spielen aus Boston denkbar sei. "Wenn jemand schlechte Arbeit leistet und ich das Gefühl habe, dass die Bedingungen unsicher sind, würde ich Gianni anrufen und sagen: Lasst uns die Spiele an einen anderen Ort verlegen. Und er würde das tun", sagte Trump einen Tag nach seinem Treffen mit dem Fifa-Boss in Ägypten.
Trump hatte schon im September eine Verlegung von Spielen für denkbar gehalten. Er gehe zwar davon aus, dass die Weltmeisterschaft "sicher" verlaufen würde, hatte Trump bei einer Presserunde im Oval Office erklärt, "aber wenn ich der Meinung bin, dass es nicht sicher ist, werden wir die Spiele in eine andere Stadt verlegen". Zu den Austragungsorten der WM-Spiele zählen auch Städte, die als Hochburgen der Demokraten gelten – Trumps politische Gegner. Dazu gehören Los Angeles, San Francisco und Seattle. In einige demokratisch regierte Städte hatte er in den vergangenen Monaten die Nationalgarde entsandt.
Trump erwägt wegen Sojaproblem Verzicht auf China-Speiseöl
Im Handelskonflikt mit China kann sich US-Präsident Donald Trump als Vergeltungsmaßnahme den Verzicht auf chinesisches Speiseöl vorstellen. Die USA könnten "problemlos" Speiseöl selbst produzieren und müssten es nicht aus China einführen, behauptete er auf seiner Plattform Truth Social. Die Volksrepublik weigere sich bewusst, US-Sojabohnen zu kaufen und schade damit den Landwirten. Gerade diese bilden eine Kernwählerschaft Trumps.
