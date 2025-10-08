Newsblog zur US-Politik Trump: Gouverneur sollte "im Gefängnis sitzen"

US-Präsident Donald Trump will die Nationalgarde in Chicago einsetzen – und droht dem Bürgermeister der Stadt und dem Gouverneur des Staates Illinois. (Quelle: IMAGO/Graeme Sloan - Pool via CNP/imago)

Einer von Trumps politischen Gegnern muss sich vor Gericht verantworten. Anderen droht der US-Präsident jetzt mit Gefängnis. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 8. Oktober

Trump droht Gouverneur mit Gefängnis

Im Streit um den Einsatz der Nationalgarde in Chicago droht US-Präsident Donald Trump jetzt dem Bürgermeister der Stadt und dem Gouverneur des Staates Illinois, in dem Chicago liegt. "Der Bürgermeister von Chicago sollte im Gefängnis sitzen, weil er es nicht schafft, ICE-Beamte zu schützen! Und Gouverneur Pritzker auch!", schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social.

Am Dienstagabend (Ortszeit) waren nach Angaben des demokratischen Gouverneurs J. B. Pritzker die ersten von 700 Nationalgardisten auf einem Übungsplatz bei Chicago angekommen. Bislang wurden sie in der drittgrößten US-Stadt aber noch nicht eingesetzt. Das versuchen der Gouverneur und die Stadtverwaltung von Chicago mit juristischen Mitteln zu verhindern. Trump rechtfertigt den Militäreinsatz im Inneren mit einer angeblich ausufernden Kriminalität und Gewalt gegen Beamte der Einwanderungsbehörde ICE, die zurzeit mit voller Härte gegen angeblich illegale Einwanderer vorgeht.

Die Forderung Trumps nach Gefängnis für die demokratische Führung in Illinois könnte ein Signal an US-Justizministerin Pam Bondi sein, strafrechtliche Ermittlungen gegen Pritzker und Bürgermeister Brandon Johnson einzuleiten. Ähnlich ergeht es gerade dem früheren FBI-Chef James Comey, der am Mittwoch erstmal vor Gericht aussagen muss. Die Trump-Regierung wirft ihm Behinderung eines Kongressverfahrens vor. Die Vorwürfe gegen Comey gelten als politisch motiviert, da der frühere FBI-Chef während Trumps erster Amtszeit russische Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahlen 2016 untersucht hatte.

Ex-FBI-Chef Comey muss heute erstmals vor Gericht erscheinen

Ex-FBI-Chef James Comey muss heute erstmals vor Gericht erscheinen. Dem 64-Jährigen wird vorgeworfen, 2020 bei einer Befragung im US-Kongress die Unwahrheit gesagt zu haben sowie die Behinderung eines Kongressverfahrens. Donald Trump, der das Justizministerium kürzlich öffentlich dazu aufgefordert hatte, juristisch gegen politische Gegner vorzugehen, begrüßte die Anklage gegen seinen Erzfeind.