Newsblog zur US-Politik Trump droht Maduro: "Wir blicken jetzt ganz klar auf das Festland"
Trump erwägt Angriffe auf Drogenkartelle auf dem Festland in Venezuela. Wegen ICE-Razzien: Los Angeles ruft den Notstand aus. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump erwägt Angriffe auf Kartelle in Venezuela
- Gericht stoppt Trumps geplanten Stellenabbau
- Los Angeles ruft Notstand aus – Hilfe für Migranten
- Medienunternehmen wehren sich gegen Einschränkungen
- Streit um russischen Luftraum zwischen den USA und China spitzt sich zu
- Trump: Infantino würde Verlegung von WM-Spielen zustimmen
Donnerstag, 16. Oktober
US-Regierung will offenbar vornehmlich weiße Flüchtlinge aufnehmen
Die Regierung Trump erwägt eine radikale Umgestaltung des US-amerikanischen Flüchtlingssystems, die das Programm auf ein Minimum reduzieren und gleichzeitig Englischsprachige, weiße Südafrikaner und europäische Migrantengegner bevorzugen würde, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der "New York Times" vorliegen.
Einige der Vorschläge, von denen bereits Teile umgesetzt wurden, würden ein seit Jahrzehnten bestehendes Programm, das darauf ausgerichtet ist, den verzweifeltsten Menschen der Welt zu helfen, in ein System verwandeln, das Trumps Einwanderungsvision entspricht – nämlich überwiegend weißen Menschen zu helfen, die angeben, verfolgt zu werden, während die große Mehrheit anderer Menschen ausgeschlossen bleibt.
Trump erwägt Angriffe auf Kartelle in Venezuela
Nach mehreren Angriffen von US-Schiffen auf angebliche Drogenboote in der Karibik erwägt US-Präsident Donald Trump eine Ausweitung der Angriffe auf Stellungen von Drogenbanden in Venezuela. "Wir blicken jetzt ganz klar auf das Festland, da wir die Lage auf See sehr gut unter Kontrolle haben", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office in Washington auf die Frage eines Journalisten, ob er Angriffe an Land in Venezuela in Betracht ziehe.
Trump weigerte sich jedoch, einen Bericht der "New York Times" zu bestätigen, wonach er den US-Auslandsgeheimdienst CIA mit verdeckten Operationen gegen die Regierung von Venezuelas linksautoritärem Präsidenten Nicolás Maduro beauftragt habe. Danach gefragt, ob er der CIA die Befugnis erteilt habe, Maduro "auszuschalten", antwortete Trump: "Das ist eine lächerliche Frage für mich. Nicht wirklich eine lächerliche Frage, aber wäre es nicht lächerlich, wenn ich sie beantworten würde?"
Die Spannungen zwischen Venezuela und den USA hatten sich in den vergangenen Wochen erheblich verschärft, nachdem Trump Kriegsschiffe in die Karibik entsandt hatte, die nach seinen Angaben den Drogenschmuggel bekämpfen sollen. Dabei griffen die US-Schiffe mehrfach kleine Boote an, die angeblich Drogen transportiert hatten. Zuletzt hatte Trump am Dienstag mitgeteilt, dass erneut ein solches Boot nahe der Küste Venezuelas vom US-Militär attackiert worden sei. Dabei seien sechs Menschen getötet worden. Das Schiff habe Drogen geschmuggelt und sei "mit illegalen narko-terroristischen Netzwerken verbunden" gewesen, erklärte der US-Präsident. Der Angriff habe in internationalen Gewässern stattgefunden.
Mittwoch, 15. Oktober
Wegen Einschränkungen: Journalisten verlassen Pentagon
Dutzende Reporter gaben am Mittwoch ihre Zugangsausweise zurück und verließen das Pentagon, anstatt sich den von der Regierung auferlegten Einschränkungen ihrer Arbeit zu fügen, wodurch Journalisten, die über das amerikanische Militär berichten, weiter vom Sitz der Macht entfernt wurden. Die US-Regierung bezeichnete die neuen Regeln als "gesunden Menschenverstand". Die Nachrichtenagenturen lehnten fast einstimmig die neuen Regeln von Verteidigungsminister Pete Hegseth ab, nach denen Journalisten mit Ausweisung rechnen müssen, wenn sie über Informationen – ob geheim oder nicht – berichten, deren Veröffentlichung nicht von Hegseth genehmigt wurde. Viele der Reporter warteten bis zur vom Verteidigungsministerium festgelegten Frist um 16 Uhr, um das Gebäude gemeinsam zu verlassen.
Gericht stoppt Trumps geplanten Stellenabbau
Ein kalifornisches Bundesgericht hindert die Regierung von US-Präsident Donald Trump vorerst daran, einen dauerhaften Stellenabbau im öffentlichen Dienst voranzutreiben. Das Vorhaben der Regierung verstoße gegen das Gesetz - in einem Rechtsstaat dürfe man so etwas nicht machen, erklärte Bundesrichterin Susan Illston laut anwesenden US-Reportern in einer Anhörung. Die Regierung scheine die Situation im Haushaltsstreit auszunutzen, um davon auszugehen, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt seien.
Eine schriftliche Begründung werde die Richterin im Laufe des Mittwochs nachreichen, hieß es in den Berichten. Es ist davon auszugehen, dass die Trump-Regierung sich juristisch gegen die Entscheidung wehren wird.
Fed-Chef Powell signalisiert mit Hinweis auf Arbeitsmarkt weitere Zinssenkung
Der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwiesen und damit Hinweise auf eine weitere Zinssenkung in den USA geliefert. Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu erklären sei, sagte Powell am Dienstagabend laut Redetext in Philidelphia. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage.
Los Angeles ruft Notstand aus – Hilfe für Migranten
Der Bezirk Los Angeles reagiert mit einer Notstandserklärung auf Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, um auf diese Weise Migranten mehr Hilfe und Schutz zu bieten. Der Bezirksvorstand sprach sich am Dienstag (Ortszeit) bei einer Abstimmung mehrheitlich für die Notfalldeklaration aus. Diese Maßnahme soll etwa Hilfsleistungen für Mieterschutz und für andere Bedürfnisse von Betroffenen ermöglichen.
Lindsey Horvath, Mitglied im Bezirksrat und Supervisorin, hatte die Erklärung eingebracht. Auf diese Weise könne der Bezirk Familien unterstützen, die aufgrund der ICE-Razzien und der Abschiebepolitik der Trump-Regierung destabilisiert worden seien, sagte sie.
"Seit Monaten leben Familien unter Bedrohung und Arbeiter werden von ihren Arbeitsplätzen weggeholt", schrieb Horvath in einer Mitteilung. Aus Angst vor dem Vorgehen der Regierung von US-Präsident Donald Trump würden weniger Migranten zur Arbeit gehen. Dank der Notstandserklärung könne der Bezirk nun schneller und besser eingreifen, um Migranten und Gemeinden in wirtschaftlicher Notlage zu unterstützen.
Trump verleiht "Märtyrer" Kirk posthum höchste zivile Auszeichnung
US-Präsident Donald Trump hat den bei einem Attentat getöteten ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk posthum mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Kirk sei ein "Märtyrer für Wahrheit und Freiheit" gewesen, sagte Trump am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses. Das US-Außenministerium verkündete unterdessen den Entzug der Einreisevisa mehrerer ausländischer Staatsbürger, die in Onlinediensten "die abscheuliche Ermordung gefeiert" hatten. Davon betroffen war auch ein Deutscher.
Medienunternehmen wehren sich gegen Einschränkungen
Mehrere internationale und US-Medienunternehmen haben neue Beschränkungen des US-Verteidigungsministeriums für die journalistische Berichterstattung über das US-Militär abgelehnt. Die Nachrichtenagentur AFP erklärte am Dienstag, sie könne "den Bedingungen des Pentagon-Dokuments nicht zustimmen, wonach die Medien neue Richtlinien akzeptieren müssten, die nicht ausreichend klar sind und offenbar im Widerspruch zu den Grundsätzen der US-Verfassung und den Grundprinzipien des Journalismus stehen." Den Medien droht ein Entzug ihrer Presseakkreditierung.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters