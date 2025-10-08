Newsblog zur US-Politik Nationalgarde in Illinois: Trump erleidet Schlappe vor Gericht
Ein US-Gericht setzt den Einsatz der Nationalgarde in Illinois aus. Der "Shutdown" in den USA bedroht die Gehälter der Soldaten. Alle Nachrichten im Newsblog.
Sonntag, 12. Oktober
Trump-Regierung erleidet Schlappe vor Gericht
Der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einsatz der Nationalgarde in Chicago liegt weiter auf Eis: Ein US-Berufungsgericht entschied am Samstag, dass hunderte mobilisierte Nationalgardisten zwar im Bundesstaat Illinois bleiben, aber vorerst nicht eingesetzt werden dürfen. Damit bestätigte das Berufungsgericht weitgehend eine Entscheidung der ersten Instanz.
Eine Bundesrichterin hatte am Donnerstag die vorläufige Aussetzung des Einsatzes der Nationalgarde in Chicago angeordnet. Ihr lägen keine Beweise für die von der US-Regierung angeführte "Gefahr einer Rebellion" in Illinois vor, die den Einsatz von Truppen im Inland rechtfertigen würde, erklärte die Richterin April Perry. Die US-Regierung legte gegen ihre Entscheidung Berufung ein.
Das Berufungsgericht gab der US-Regierung nun nur insofern recht, als dass die Nationalgarde in Illinois der Kontrolle des Bundes unterstellt werden darf. Ihr Einsatz bleibt aber ausgesetzt. Seit Donnerstag befinden sich 500 Nationalgardisten in Illinois, darunter 200 Nationalgardisten aus Texas und 300 aus Illinois.
China verteidigt Entscheidung zu Seltenen Erden
Als Reaktion auf neue Zölle von US-Präsident Donald Trump verteidigt China seine Exportkontrollen für Seltene Erden als "legitim" und notwendig. Die Maßnahmen seien angesichts deren militärischer Anwendungsmöglichkeiten und der "aktuell turbulenten globalen Lage" notwendig, teilt das Handelsministerium mit. Man wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor, hieß es weiter. Es handele sich nicht um ein Exportverbot. Anträge für zivile Zwecke würden genehmigt.
Australien will USA bei Rohstoffen helfen
Australien plant einem Zeitungsbericht zufolge als Reaktion auf den wiederbelebten Handelskrieg zwischen den USA und China ein umfassendes Rohstoffabkommen mit Washington. Dazu zähle die Einführung von Mindestpreisen für kritische Rohstoffe, berichtet die Zeitung "The Age" am Sonntag.
Zudem hätten Regierungsvertreter Gespräche mit Bergbauunternehmen über eine "strategische Reserve" im Wert von 1,2 Milliarden australischen Dollar (rund 744 Millionen Euro) aufgenommen. Premierminister Anthony Albanese wolle die Vereinbarung vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am 20. Oktober abschließen. Trump hatte erst am Freitag den Handelskrieg gegen Peking als Vergeltung für die Drosselung der chinesischen Exporte von Seltenen Erden neu entfacht.
Samstag, 11. Oktober
Salesforce-Chef fordert Nationalgarde für San Francisco
Der Vorstandsvorsitzende des Tech-Riesen Salesforce fordert, die Nationalgarde nach San Francisco zu schicken, um die Kriminalität zu bekämpfen. "Wir haben nicht genügend Polizisten, wenn sie (die Soldaten) Polizisten sein können, dann bin ich dafür", sagte er in einem Interview mit der "New York Times". Aus der kalifonischen Stadt kommt Widerspruch. In einem Beitrag auf X schrieb Matt Dorsey, Stadtrat von San Francisco: "Das ist ein Schlag ins Gesicht für San Francisco. Es ist eine Beleidigung für unsere Polizisten und ehrlich gesagt ärgerlich für diejenigen von uns, die in den letzten Jahren hart dafür gekämpft haben, die Polizei von San Francisco gut auszustatten."
Trump will Soldaten trotz "Shutdown" bezahlen
US-Präsident Donald Trump will durch Umschichtungen sicherstellen, dass US-Soldaten trotz der andauernden Haushaltsblockade bezahlt werden. Am elften Tag des "Shutdowns" – also des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte – schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social, er nutze seine Befugnisse als Oberbefehlshaber und habe das Pentagon angewiesen, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, damit die Soldaten am 15. Oktober ihr Geld erhalten.
Der "Shutdown" dauert an, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. Abstimmungen verfehlten immer wieder eine Mehrheit. Die Republikaner brauchen Stimmen der Demokraten. In der Praxis bedeutet das, dass zahlreiche Bundesbehörden ihre Arbeit einschränken und nur noch dringend notwendige Aufgaben erledigen dürfen. Viele Mitarbeiter werden nach Regierungsangaben nicht bezahlt, zudem Tausende Bundesbedienstete entlassen.
Joe Biden nennt neue Details zu seinem Gesundheitszustand
Nach Nobelpreis-Verleihung: Trump bedankt sich bei Putin
Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Venezolanerin María Corina Machado hat Kremlchef Wladimir Putin das Nobelkomitee infrage gestellt. "Es gab Fälle, in denen das Komitee den Friedensnobelpreis an Personen verliehen hat, die nichts für den Frieden getan haben", sagte Putin Reportern während eines Besuchs in Tadschikistan am Freitag. "Meiner Meinung nach haben diese Entscheidungen dem Ansehen dieses Preises enormen Schaden zugefügt."
Ferner pries Putin die angeblich weltweiten Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser "unternimmt wirklich viel, um komplexe Krisen zu lösen, die sich über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hingezogen haben", so Putin. Die beiden Staatschefs stehen seit Trumps erneuter Amtsübernahme im Januar regelmäßig in Kontakt. Trump hatte mehrfach angekündigt, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Bisher liefen seine Versuche jedoch ins Leere – vor allem, weil Russland an Maximalforderungen für Gebietsabtretungen der Ukraine festhält.
Gleichwohl wurden Putins Worte im Oval Office begrüßt. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social dankte Trump dem Kremlchef. Dazu teilte er einen Videoausschnitt mit den Äußerungen Putins. Die neue Friedensnobelpreisträgerin Machado selbst hatte ihre Auszeichnung dem US-Präsidenten gewidmet.
Leibarzt äußert sich zu Trumps Gesundheitszustand
US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes bei "ausgezeichneter" Gesundheit. Trumps Herzalter sei etwa 14 Jahre jünger als sein chronologisches Alter, schrieb Trumps Arzt Sean Barbabella in einem am Freitag (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Brief nach einer medizinischen Untersuchung.
