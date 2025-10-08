Newsblog zur US-Politik Nationalgarde in Illinois: Trump erleidet Schlappe vor Gericht

Donald Trump spricht im Weißen haus (Archivbild): Der US-Präsident hat Nationalgardisten nach Illinois geschickt. (Quelle: IMAGO/Shawn Thew - Pool via CNP/imago)

Ein US-Gericht setzt den Einsatz der Nationalgarde in Illinois aus. Der "Shutdown" in den USA bedroht die Gehälter der Soldaten. Alle Nachrichten im Newsblog.

Sonntag, 12. Oktober

Trump-Regierung erleidet Schlappe vor Gericht

Der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einsatz der Nationalgarde in Chicago liegt weiter auf Eis: Ein US-Berufungsgericht entschied am Samstag, dass hunderte mobilisierte Nationalgardisten zwar im Bundesstaat Illinois bleiben, aber vorerst nicht eingesetzt werden dürfen. Damit bestätigte das Berufungsgericht weitgehend eine Entscheidung der ersten Instanz.

Eine Bundesrichterin hatte am Donnerstag die vorläufige Aussetzung des Einsatzes der Nationalgarde in Chicago angeordnet. Ihr lägen keine Beweise für die von der US-Regierung angeführte "Gefahr einer Rebellion" in Illinois vor, die den Einsatz von Truppen im Inland rechtfertigen würde, erklärte die Richterin April Perry. Die US-Regierung legte gegen ihre Entscheidung Berufung ein.

Das Berufungsgericht gab der US-Regierung nun nur insofern recht, als dass die Nationalgarde in Illinois der Kontrolle des Bundes unterstellt werden darf. Ihr Einsatz bleibt aber ausgesetzt. Seit Donnerstag befinden sich 500 Nationalgardisten in Illinois, darunter 200 Nationalgardisten aus Texas und 300 aus Illinois.

China verteidigt Entscheidung zu Seltenen Erden

Als Reaktion auf neue Zölle von US-Präsident Donald Trump verteidigt China seine Exportkontrollen für Seltene Erden als "legitim" und notwendig. Die Maßnahmen seien angesichts deren militärischer Anwendungsmöglichkeiten und der "aktuell turbulenten globalen Lage" notwendig, teilt das Handelsministerium mit. Man wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor, hieß es weiter. Es handele sich nicht um ein Exportverbot. Anträge für zivile Zwecke würden genehmigt.

Australien will USA bei Rohstoffen helfen

Australien plant einem Zeitungsbericht zufolge als Reaktion auf den wiederbelebten Handelskrieg zwischen den USA und China ein umfassendes Rohstoffabkommen mit Washington. Dazu zähle die Einführung von Mindestpreisen für kritische Rohstoffe, berichtet die Zeitung "The Age" am Sonntag.

Zudem hätten Regierungsvertreter Gespräche mit Bergbauunternehmen über eine "strategische Reserve" im Wert von 1,2 Milliarden australischen Dollar (rund 744 Millionen Euro) aufgenommen. Premierminister Anthony Albanese wolle die Vereinbarung vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am 20. Oktober abschließen. Trump hatte erst am Freitag den Handelskrieg gegen Peking als Vergeltung für die Drosselung der chinesischen Exporte von Seltenen Erden neu entfacht.

Samstag, 11. Oktober

Salesforce-Chef fordert Nationalgarde für San Francisco