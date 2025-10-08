Newsblog zur US-Politik Trump-Widersacher vor Gericht: "Ja, Euer Ehren. Vielen Dank"

Gerichtsskizze: Ex-FBI-Chef Comey (2.v.l.) vor dem Richter. (Quelle: Dana Verkouteren/AP/dpa)

Donald Trump reist möglicherweise in den Nahen Osten. Ein US-Pfarrer klagt gegen die Einwanderungsbehörde ICE. Alle Nachrichten im Newsblog.

Donnerstag, 9. Oktober

Trump-Widersacher und Ex-FBI-Chef erscheint vor Gericht

Im Fall der Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey, die nach Druck von US-Präsident Donald Trump zustande gekommen sein soll, hat es eine erste Anhörung gegeben. Mehreren US-Medien zufolge plädierte Comey auf nicht schuldig. Ein Verhandlungstermin sei auf den 5. Januar festgesetzt worden.

Als der Vorsitzende Richter Michael Nachmanoff am Bezirksgericht in Alexandria, Virgina, den ehemaligen FBI-Direktor fragte, ob er die Vergehen, die ihm vorgeworfen werden, verstanden habe, antwortete Comey: "Ja, das habe ich, Euer Ehren. Vielen Dank." Dann plädierte er mit Hilfe seines Anwalts auf nicht schuldig.

Der Fall sorgt in den USA zurzeit für große Aufmerksamkeit. Kritiker von Trump befürchten, dass der Ex-FBI-Chef nur einer von womöglich weiteren Fällen sein könnte, bei denen der US-Präsident gegen ihm missliebige Personen Druck ausüben lässt. Die ehemalige Richterin Jill Konviser sprach im Sender MSNBC davon, dass es sich um ein politisches Verfahren handele: "Es geht hier nur um Demütigung." Trump hingegen spricht von "Gerechtigkeit", um die es ihm gehe. Er sprach von "korrupten" Personen. Comey gilt als langjähriger Trump-Widersacher.

Mittwoch, 8. Oktober

Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen

US-Präsident Donald Trump könnte am Wochenende zu den Nahost-Friedensgesprächen in die Region reisen. Die aktuellen Verhandlungen in Ägypten zwischen Israel und der Hamas über einen US-Plan zum Ende des Gaza-Kriegs liefen gut, sagte Trump bei einem Auftritt.

ICE-Agenten feuern Pfefferkugeln auf betenden Pfarrer

Empörung in den USA über die Einwanderungsbehörde ICE: Deren Beamte sollen vorigen Monat insgesamt siebenmal mit Pfefferspraykugeln auf einen Pfarrer gefeuert haben. Der Vorfall soll sich bei einer Protestaktion vor einem ICE-Gefängnis in Chicago im Bundesstaat Illinois zugetragen haben. Die ICE-Agenten feuerten dabei offenbar von einem Dach der Einrichtung auf den unter ihnen stehenden Pfarrer, wie dieses in sozialen Medien verbreitete Video zeigen soll:

