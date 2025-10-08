Newsblog zur US-Politik Südchinesisches Meer – USA verurteilen Vorgehen Chinas
Nach einer maritimen Konfrontation zwischen China und den Philippinen haben die USA klar Stellung bezogen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- USA verurteilen Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer
- Trump vor Abflug nach Israel: "Alle jubeln gleichzeitig"
- Shutdown: Soldaten müssen um Lebensmittel und Notkredite bitten
- Trump-Regierung erleidet Schlappe vor Gericht
- Salesforce-Chef fordert Nationalgarde für San Francisco
- Nach Nobelpreis-Verleihung: Trump bedankt sich bei Putin
Dienstag, 14. Oktober
USA verurteilen Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer
Die USA haben am Montag nach einem Zusammenstoß zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen im Südchinesischen Meer am Sonntag ihren Beistandspakt mit den Philippinen bekräftigt.
Der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, verurteilte "das Rammen und den Einsatz von Wasserwerfern" gegen ein philippinisches Schiff durch China. Washington stehe an der Seite seines Verbündeten, der sich Chinas gefährlichen Aktionen entgegenstelle, die die regionale Stabilität untergrüben. Pigott erklärte, Artikel vier des US-philippinischen Verteidigungsvertrags von 1951 erstrecke sich "auf bewaffnete Angriffe auf philippinische Streitkräfte, öffentliche Schiffe oder Flugzeuge – einschließlich derer der Küstenwache – überall im Südchinesischen Meer".
Nach dem Vorfall am Sonntag bei den Spratly-Inseln hatte das chinesische Außenministerium die philippinische Regierung in Manila aufgefordert, Pekings Bemühungen zur "Wahrung seiner territorialen Souveränität und seiner maritimen Rechte und Interessen" nicht infrage zu stellen. Die beiden Nationen sind in den vergangenen Jahren im Südchinesischen Meer wiederholt aneinandergeraten.
China beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich, doch auch Chinas Erzrivale Taiwan sowie die Philippinen und weitere asiatische Staaten betrachten Gebiete dort als ihr Territorium. Die USA werfen China vor, mit der Einrichtung von Militärstützpunkten auf künstlichen Inseln und Riffen aufzurüsten und die Schifffahrt in den strategisch und wirtschaftlich wichtigen Gewässern zu behindern.
Montag, 13. Oktober
Trump vor Abflug nach Israel: "Alle jubeln gleichzeitig"
US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Bevor er in den Regierungsflieger in Washington stieg, sagte er zu Journalisten über den Verhandlungserfolg im Gaza-Krieg: "Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut." Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein – man werde eine "großartige Zeit" haben. "Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat."
Trump reist nach Israel, um am Montagvormittag (Ortszeit) zunächst Geiselfamilien zu treffen und dann vor der Knesset – dem israelischen Parlament – eine Rede zu halten. Am Nachmittag will Trump zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. In der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) wird der Präsident laut Plan des Weißen Hauses wieder zurück in Washington sein.
Sonntag, 12. Oktober
Shutdown: Soldaten müssen um Lebensmittel und Notkredite bitten
Der Shutdown in den USA blockiert derzeit die Arbeit von Behörden. Auch Soldaten bekommen kein Gehalt. Einige sind in ihrer Existenz bedroht. Bei Hilfsorganisationen explodiert aktuell die Zahl der Bitten nach Lebensmittelhilfen und Notkrediten.
Trump-Regierung erleidet Schlappe vor Gericht
Der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einsatz der Nationalgarde in Chicago liegt weiter auf Eis: Ein US-Berufungsgericht entschied am Samstag, dass Hunderte mobilisierte Nationalgardisten zwar im Bundesstaat Illinois bleiben, aber vorerst nicht eingesetzt werden dürfen. Damit bestätigte das Berufungsgericht weitgehend eine Entscheidung der ersten Instanz.
Eine Bundesrichterin hatte am Donnerstag die vorläufige Aussetzung des Einsatzes der Nationalgarde in Chicago angeordnet. Ihr lägen keine Beweise für die von der US-Regierung angeführte "Gefahr einer Rebellion" in Illinois vor, die den Einsatz von Truppen im Inland rechtfertigen würde, erklärte die Richterin April Perry. Die US-Regierung legte gegen die Entscheidung Berufung ein.
Das Berufungsgericht gab der US-Regierung nun nur insofern recht, als dass die Nationalgarde in Illinois der Kontrolle des Bundes unterstellt werden darf. Ihr Einsatz bleibt aber ausgesetzt. Seit Donnerstag befinden sich 500 Nationalgardisten in Illinois, darunter 200 Nationalgardisten aus Texas und 300 aus Illinois.
China verteidigt Entscheidung zu Seltenen Erden
Als Reaktion auf neue Zölle von US-Präsident Donald Trump verteidigt China seine Exportkontrollen für Seltene Erden als "legitim" und notwendig. Die Maßnahmen seien angesichts deren militärischer Anwendungsmöglichkeiten und der "aktuell turbulenten globalen Lage" notwendig, teilt das Handelsministerium mit. Man wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor, hieß es weiter. Es handele sich nicht um ein Exportverbot. Anträge für zivile Zwecke würden genehmigt.
Australien will den USA bei Rohstoffen helfen
Australien plant einem Zeitungsbericht zufolge als Reaktion auf den wiederbelebten Handelskrieg zwischen den USA und China ein umfassendes Rohstoffabkommen mit Washington. Dazu zähle die Einführung von Mindestpreisen für kritische Rohstoffe, berichtet die Zeitung "The Age" am Sonntag.
Zudem hätten Regierungsvertreter Gespräche mit Bergbauunternehmen über eine "strategische Reserve" im Wert von 1,2 Milliarden australischen Dollar (rund 744 Millionen Euro) aufgenommen. Premierminister Anthony Albanese wolle die Vereinbarung vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am 20. Oktober abschließen. Trump hatte erst am Freitag den Handelskrieg gegen Peking als Vergeltung für die Drosselung der chinesischen Exporte von Seltenen Erden neu entfacht.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters