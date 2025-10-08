Newsblog zur US-Politik Südchinesisches Meer – USA verurteilen Vorgehen Chinas

China setzt im Südchinesischen Meer immer wieder Wasserwerfer gegen philippinische Schiffe ein. (Archivbild) (Quelle: Uncredited/PHILIPPINE COAST GUARD/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Nach einer maritimen Konfrontation zwischen China und den Philippinen haben die USA klar Stellung bezogen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Dienstag, 14. Oktober

Loading...

USA verurteilen Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer

Die USA haben am Montag nach einem Zusammenstoß zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen im Südchinesischen Meer am Sonntag ihren Beistandspakt mit den Philippinen bekräftigt.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, verurteilte "das Rammen und den Einsatz von Wasserwerfern" gegen ein philippinisches Schiff durch China. Washington stehe an der Seite seines Verbündeten, der sich Chinas gefährlichen Aktionen entgegenstelle, die die regionale Stabilität untergrüben. Pigott erklärte, Artikel vier des US-philippinischen Verteidigungsvertrags von 1951 erstrecke sich "auf bewaffnete Angriffe auf philippinische Streitkräfte, öffentliche Schiffe oder Flugzeuge – einschließlich derer der Küstenwache – überall im Südchinesischen Meer".

Nach dem Vorfall am Sonntag bei den Spratly-Inseln hatte das chinesische Außenministerium die philippinische Regierung in Manila aufgefordert, Pekings Bemühungen zur "Wahrung seiner territorialen Souveränität und seiner maritimen Rechte und Interessen" nicht infrage zu stellen. Die beiden Nationen sind in den vergangenen Jahren im Südchinesischen Meer wiederholt aneinandergeraten.

China beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich, doch auch Chinas Erzrivale Taiwan sowie die Philippinen und weitere asiatische Staaten betrachten Gebiete dort als ihr Territorium. Die USA werfen China vor, mit der Einrichtung von Militärstützpunkten auf künstlichen Inseln und Riffen aufzurüsten und die Schifffahrt in den strategisch und wirtschaftlich wichtigen Gewässern zu behindern.

Montag, 13. Oktober

Trump vor Abflug nach Israel: "Alle jubeln gleichzeitig"

US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Bevor er in den Regierungsflieger in Washington stieg, sagte er zu Journalisten über den Verhandlungserfolg im Gaza-Krieg: "Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut." Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein – man werde eine "großartige Zeit" haben. "Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat."