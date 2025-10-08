Newsblog zur US-Politik Wegen Trumps Zöllen: UPS entsorgt Pakete aus dem Ausland

Ein Paketzusteller von UPS bei der Arbeit: Das Unternehmen leidet unter den Trump-Zöllen für kleine Lieferungen. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images-bilder)

Die Trump-Regierung nutzt den Shutdown für Stellenstreichungen. Ein Abkommen mit AstraZeneca soll Medikamente günstiger machen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Samstag, 11. Oktober

Wegen Trumps Zöllen: UPS entsorgt Pakete aus dem Ausland

Der Paketdienst UPS kann Pakete aus dem Ausland kaum noch zustellen Tausende Sendungen, darunter kleine Onlinebestellungen, kommen an Zollstationen nicht mehr durch – zu komplizierte Vorschriften, fehlende Dokumente, unklare Gebühren – und bleiben dort hängen, berichtet NBC News.

UPS kennzeichnet manche Sendungen als "nicht zustellbar" und läßt sie laut eigener Aussage entsorgen, wenn weder Absender noch Empfänger fehlende Informationen nachliefern. In Kentucky etwa erhielt ein Kunde die Meldung: "Wird zerstört gemäß Zollvorgaben." UPS selbst erklärt, dass über 90 % der Sendungen immer noch am ersten Tag durch den Zoll kämen – doch bei den verbleibenden, unklaren Fällen greife man auf Rücksendung oder Entsorgung zurück.

Viele Händler verzichten bereits darauf, in die USA zu liefern, andere gehen zu Wettbewerbern über.

Trump: Nobelpreisträgerin Machado hat mich angerufen

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten einen Anruf der neuen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela erhalten. Die zur Nobelpreisträgerin erkorene Person habe ihn angerufen und gesagt, dass sie die Auszeichnung ihm widme, weil er sie wirklich verdient habe, sagte der Präsident über das Telefonat - ohne die venezolanische Oppositionsführerin beim Namen zu nennen. Diese Geste habe er als sehr schön empfunden. Danach ergänzte Trump im Scherz: "Ich habe nicht gesagt: "Dann geben Sie ihn mir"."

Machado hatte nach Bekanntgabe der Würdigung auf der Plattform X geschrieben: "Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit." Trump sagte nun, er habe Machado auf ihrem Weg geholfen.

USA schließen Abkommen mit AstraZeneca

US-Präsident Donald Trump hat mit dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca ein Abkommen zur Senkung von Medikamentenpreisen geschlossen. Im Gegenzug für Zollerleichterungen wird das Unternehmen einige Medikamente für das staatliche Gesundheitsprogramm Medicaid vergünstigt anbieten, wie Trump und AstraZeneca-Chef Pascal Soriot am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus bekannt gaben. Ziel sei es, verschreibungspflichtige Medikamente für einkommensschwache US-Bürger erschwinglicher zu machen. AstraZeneca werde einige seiner Medikamente über die für das kommende Jahr geplante Webseite TrumpRx mit einem Preisnachlass von bis zu 80 Prozent anbieten, sagte Soriot. Im Gegenzug erhalte man eine dreijährige Befreiung von Zöllen, um die restliche Produktion in den USA anzusiedeln.

