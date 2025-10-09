Das wäre Trumps bislang größte Eskalation

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump bezeichnet die Proteste gegen seine Abschiebepolitik als "Aufstände" und droht damit, ein Notstandsgesetz zu erlassen. Dahinter steckt eine Erzählung, die Politik, Religion und die Macht des Präsidenten vermischt.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Immer wieder haben Präsident Donald Trump und seine Regierung in den vergangenen Tagen ihre Rhetorik zu den landesweiten Protesten vor Gebäuden der Einwanderungsbehörde ICE verschärft. Was als weitgehend friedliche Demonstrationen gegen Trumps Abschiebepolitik begonnen hat, wird nun zumindest vom Weißen Haus als "gewaltsame Aufstände" und gar als "Insurrection", als Aufruhr oder Rebellion, bezeichnet.

Trump diskutiert öffentlich sogar den Einsatz des sogenannten "Insurrection Act". Dieses Notstandsgesetz würde den Präsidenten dazu ermächtigen, das Militär im Inland einzusetzen. Laut US-Medienberichten werden die Gespräche für diesen extremen politischen Schritt ernsthaft geführt. Parallel dazu fordern Trump und seine Unterstützer gar die Verhaftung demokratischer Gouverneure und Bürgermeister. Aufgeladen wird dieses Gebaren zudem mit religiöser Symbolik, die offenkundig als Rechtfertigung für das eigene Handeln dienen soll.

Trump: Gouverneur sollte ins Gefängnis

Seit Wochen protestieren Menschen in den USA gegen das Vorgehen der Abschiebebehörde ICE. Betroffen von den teils gewaltsamen und intransparenten Aktionen sind nicht nur Migranten, sondern mehrfach auch Amerikaner. Videos von oftmals maskierten Beamten, die brutal gegen ihre Zielpersonen, deren Angehörige oder deren Unterstützer vorgehen, machen im Fernsehen und in sozialen Netzwerken die Runde.

In der Folge kommt es immer häufiger zu Demonstrationen vor ICE-Gebäuden in Städten wie Portland, Chicago, New York, Los Angeles oder Denver. Aktivistinnen und Aktivisten versuchen dabei unter anderem, Zufahrten zu blockieren. Sie halten Schilder hoch, skandieren Parolen. Regelmäßig kommt es dabei auch zu Rangeleien mit Polizeikräften. Es häufen sich Festnahmen wegen Hausfriedensbruchs oder Verkehrsbehinderung. Die Beamten setzen Tränengas und Pfefferspray ein. Ein Mann wurde sogar erschossen. ICE-Mitarbeiter behaupten, sie hätten in Notwehr gehandelt, was sich zumindest anhand von Videoaufnahmen nicht eindeutig belegen lässt.

So unübersichtlich die Situationen sein mag, so deutlich nutzt Trump die Ereignisse, um eine dramatischere Geschichte zu erzählen. In einem Post auf seiner Plattform "Truth Social" erklärte er etwa, dass Illinois' Gouverneur J.B. Pritzker und auch Chicagos Bürgermeister Brandon Johnson ins Gefängnis gehörten, weil diese seine ICE-Beamten bei ihrer Arbeit nicht ausreichend schützten.