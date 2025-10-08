Erstaunlicher Vorgang Rubio schiebt Trump einen Zettel zu – das steht darauf

Von afp , cc 09.10.2025 - 01:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Außenminister Marco Rubio flüstert dem US-Präsidenten etwas ins Ohr. (Quelle: Evelyn Hockstein/Reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Dass Donald Trump unbedingt den Friedensnobelpreis erhalten will, ist bekannt. Dafür braucht er einen Frieden im Gazakonflikt. Der könnte nun näher rücken.

US-Präsident Donald Trump hat von Außenminister Marco Rubio eine Notiz erhalten, wonach ein Gaza-Abkommen "sehr nahe" sei. Beide Worte sind auf dem Zettel ebenso zu lesen wie: "Wir brauchen bald Ihre Genehmigung für einen Truth-Social-Beitrag, damit Sie den Deal als Erster bekannt geben können", wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch während eines Treffens im Weißen Haus beobachtete.

Loading...

Die Notiz kündigte offenbar den unmittelbar bevorstehenden Friedensschluss zwischen Israel und der radikalislamischen Terrororganisation Hamas an. Trump schien erstaunt, wie auf Bildern zu sehen ist. Eigentlich war eine Einigung erst für das Wochenende erwartet worden.

Minuten später war es dann tatsächlich so weit. Trump postete bei Truth Social die historische Einigung zwischen Israel und der Hamas. Demnach haben sich die Parteien auf eine erste Phase eines Friedensabkommen geeinigt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump hatte zuvor bereits angekündigt, dass er "möglicherweise" am Ende der Woche in den Nahen Osten reisen wolle. "Wir werden sehen, aber die Chancen stehen gut", sagte er und fügte hinzu, dass dies "vielleicht schon am Sonntag" der Fall sein könnte. "Die Verhandlungen verlaufen sehr gut", fuhr Trump fort. Da wusste er noch nicht, dass die Kriegsparteien bereits am späten Mittwochabend eine erste Einigung erzielen würden.