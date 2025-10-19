Nach Liebes-Aus: Sänger zeigt sich mit Ex

Trumps Umbau des Weißen Hauses im Video Er will Goldvasen, einen Ballsaal und Gartenmöbel

Player wird geladen Video: Vom Oval Office bis zur Parkanlage – Trump lässt keinen Stein auf dem anderen. (Quelle: t-online)

Es glitzert und blinkt in Washington: US-Präsident Trump gestaltet das Weiße Haus nach Lust und Laune um. Dabei nimmt er sogar einen altehrwürdigen Bereich ins Visier.

Goldvasen, Goldrahmen, Goldverzierungen: Mit Donald Trump geht es im Oval Office prunkvoll zu. Unter der Führung des Republikaners gleicht das mächtigste Präsidentenbüro einer Schatzkammer.

Doch Trump ist längst nicht fertig: Auch im Grünen des Regierungssitzes lässt der Präsident keine Gelegenheit aus, seinen Stempel zu setzen. Zudem ist ein Ballsaal geplant, der größer als ein Fußballfeld sein wird.

Wie Trumps Pläne für das Weiße Haus aussehen, welche Erinnerungen sie wecken und was Kritiker von all dem halten, erfahren Sie hier oder im Video oben.