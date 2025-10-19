t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump: Wie der US-Präsident das Weiße Haus umbaut

Trumps Umbau des Weißen Hauses im Video
Er will Goldvasen, einen Ballsaal und Gartenmöbel

  • Nicolas Lindken
Von Nicolas Lindken, Tim-Constantin Wendisch
19.10.2025 - 07:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Video: Vom Oval Office bis zur Parkanlage – Trump lässt keinen Stein auf dem anderen. (Quelle: t-online)
Es glitzert und blinkt in Washington: US-Präsident Trump gestaltet das Weiße Haus nach Lust und Laune um. Dabei nimmt er sogar einen altehrwürdigen Bereich ins Visier.

Goldvasen, Goldrahmen, Goldverzierungen: Mit Donald Trump geht es im Oval Office prunkvoll zu. Unter der Führung des Republikaners gleicht das mächtigste Präsidentenbüro einer Schatzkammer.

Doch Trump ist längst nicht fertig: Auch im Grünen des Regierungssitzes lässt der Präsident keine Gelegenheit aus, seinen Stempel zu setzen. Zudem ist ein Ballsaal geplant, der größer als ein Fußballfeld sein wird.

Wie Trumps Pläne für das Weiße Haus aussehen, welche Erinnerungen sie wecken und was Kritiker von all dem halten, erfahren Sie hier oder im Video oben.

Die zweite Amtszeit von Trump hat gerade erst begonnen. Macht er in diesem Tempo weiter, werden dem Regierungssitz in Washington noch viele weitere Umbaumaßnahmen bevorstehen.

