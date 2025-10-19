Trumps Umbau des Weißen Hauses im Video Er will Goldvasen, einen Ballsaal und Gartenmöbel
Es glitzert und blinkt in Washington: US-Präsident Trump gestaltet das Weiße Haus nach Lust und Laune um. Dabei nimmt er sogar einen altehrwürdigen Bereich ins Visier.
Goldvasen, Goldrahmen, Goldverzierungen: Mit Donald Trump geht es im Oval Office prunkvoll zu. Unter der Führung des Republikaners gleicht das mächtigste Präsidentenbüro einer Schatzkammer.
Doch Trump ist längst nicht fertig: Auch im Grünen des Regierungssitzes lässt der Präsident keine Gelegenheit aus, seinen Stempel zu setzen. Zudem ist ein Ballsaal geplant, der größer als ein Fußballfeld sein wird.
Wie Trumps Pläne für das Weiße Haus aussehen, welche Erinnerungen sie wecken und was Kritiker von all dem halten, erfahren Sie hier oder im Video oben.
Die zweite Amtszeit von Trump hat gerade erst begonnen. Macht er in diesem Tempo weiter, werden dem Regierungssitz in Washington noch viele weitere Umbaumaßnahmen bevorstehen.
- cbc.ca: "How Donald Trump is reshaping Washington, D.C., in his image" (Englisch)
- edition.cnn.com: "From flag poles to a $200 million ballroom: Inside Trump’s ‘legacy project’ at the White House" (Englisch)
- eu.usatoday.com: "Did Trump remove the Rose Garden? He has pushed these White House renovations" (Englisch)
- zdfheute.de: "Trumps Ballsaal soll noch größer werden"
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa