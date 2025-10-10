Bekommt er den Nobelpreis? Diese Kriege will Trump beendet haben

10.10.2025

Donald Trump und Marco Rubio: Auch im Gaza-Konflikt sieht sich Trump als Vermittler. (Quelle: Evan Vucci/ap)

Donald Trump inszeniert sich als globaler Friedensstifter. Doch seine Behauptung, sieben Kriege beendet zu haben, hält einer genaueren Überprüfung kaum stand.

Kurz nach einem von US-Präsident Donald Trump verkündeten ersten Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beilegung des Gaza-Kriegs wird an diesem Freitag der diesjährige Friedensnobelpreisträger ausgerufen. Trump selbst und einige seiner Getreuen betonten in den vergangenen Wochen immer wieder, dass er den Friedensnobelpreis verdient habe.

Innerhalb von nur sieben Monaten habe er sieben Kriege beendet, hatte Trump etwa vor der UN-Vollversammlung in New York gesagt – wobei diese Darstellung mindestens umstritten ist. Trump ficht das nicht an: "Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte", meinte er. Der Durchbruch in Nahost dürfte ihn in dieser Sicht weiter bestärkt haben.

Die Übersicht zeigt: Trump hat oft mehr versprochen als erreicht – und bisweilen sogar selbst zur Eskalation beigetragen.

Kambodscha – Thailand

Nach schweren Gefechten an der Grenze intervenierte Trump telefonisch – eigenen Angaben zufolge drohte er mit Zollmaßnahmen. Danach folgte eine Waffenruhe, die Kambodschas Premier Hun Manet Trump hoch anrechnete: Er nominierte ihn für den Friedensnobelpreis. Doch auch Malaysia vermittelte aktiv. Der Grenzstreit um alte Hindu-Tempel ist weiterhin ungelöst. Trump war laut Beobachtern eher Statist als Strippenzieher.

Status: Symbolische Rolle, tiefergehender Konflikt bleibt noch ungelöst.

Serbien – Kosovo

Trump sagte, ein Freund in Serbien habe ihn gewarnt, dass "ein großer Krieg" bevorstehe. Er habe mit Handelsdrohungen eine Eskalation verhindert. Nato-Diplomaten äußerten sich dazu zurückhaltend. Beweise für einen unmittelbar bevorstehenden Krieg fehlen – ebenso wie für Trumps alleinige Rolle bei der Deeskalation.

Status: Verhinderte Eskalation – fraglich, ob akut kriegsähnlich.

Pakistan – Indien

Nach einem gefährlichen Grenzkonflikt verkündete Trump eine Waffenruhe – bevor sie von beiden Seiten offiziell bestätigt wurde. Indien wies seine Rolle ausdrücklich zurück und erklärte, man habe die Waffenruhe selbst ausgehandelt. In Pakistan dagegen wurde Trump gefeiert. Ein klassischer Fall: Der Erfolg liegt im Auge des Betrachters.

Status: Waffenruhe, aber stark umstrittene Urheberschaft.

Kongo – Ruanda

Trump inszenierte ein Treffen der Außenminister in Washington – aber die M23-Miliz als Hauptakteur war nicht beteiligt. Die Kämpfe im Osten Kongos dauern an, der Abzug ruandischer Truppen blieb aus. Kongos Präsident warf Ruanda Manöver zur Zeitverzögerung vor. Die Kämpfe gehen weiter.

Status: Kein Ende der Kampfhandlungen, keine nachhaltige Lösung.

Ägypten – Äthiopien