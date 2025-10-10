Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Friedensnobelpreis geht an María Corina Machado. Das ist eine gute Wahl. Auch, weil dies ein klares Signal an Donald Trump sendet.

Die Entscheidung des norwegischen Nobelkomitees, die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado für ihren gewaltlosen Kampf gegen das autoritäre Maduro-Regime zu ehren, ist eine bewusste Rückkehr zu den Grundlagen des Preises. Und das ist gut so. Denn es ist gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Signal an die Welt und an Donald Trump.

Loading...

Alfred Nobel sprach in seinem Testament von der "Verbrüderung der Nationen" und von der "Förderung des Friedensgedankens". Frieden, so das Komitee nun erneut, ist mehr als das Schweigen der Waffen, es ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Er lebt von Institutionen, Rechtsstaatlichkeit – und von Demokratie.

Unter anderem mit diesem Satz begründet das Nobelkomitee die Auszeichnung für Machado: "Die Demokratie ist eine Grundvoraussetzung für einen dauerhaften Frieden." Ein Satz, der weit mehr bedeutet, als er auf den ersten Blick verrät. Denn er erklärt indirekt auch, warum Donald Trump den Friedensnobelpreis nicht bekommen kann – selbst dann nicht, wenn er tatsächlich dabei hilft, einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten zu erreichen.

Trumps selbst inszenierte Friedensbilanz

Der amerikanische Präsident mag sich für den größten Friedensstifter seit Jahrzehnten halten. Schon während seiner ersten Amtszeit prahlte er damit, mehr für den Frieden getan zu haben als jeder Präsident vor ihm. Aktuell will er allein dafür verantwortlich sein, in den ersten rund zehn Monaten seiner zweiten Amtszeit acht Kriege auf der Welt beendet zu haben, inklusive den Israels gegen die Hamas.

Das ist eine infame Übertreibung, über die sich sogar die Beteiligten schon lustig machen. Aber tatsächlich: Donald Trump macht vieles anders. Manche nennen es unkonventionell. Auf den ersten Blick kann sein disruptives Verhalten auch festgefahrene Konflikte in Bewegung bringen.

Sollte es ihm damit wirklich gelingen, die sehr komplexen Auseinandersetzungen im Nahen Osten in eine langfristige, stabile Ordnung zu überführen, wäre das zweifellos eine historische Großleistung. Das aber muss sich jetzt erst zeigen.

Antidemokratisches Verhalten

Frieden im Sinne des Nobelkomitees ist offenkundig mehr als das Ergebnis eines Deals im Trump'schen Sinne. Es ist vielmehr eine moralische Grundhaltung, die eine Kultur des Vertrauens und von Verlässlichkeit schafft. Trump steht gewissermaßen für das Gegenteil: Seine Machtpolitik basiert auf der Perfektion von Polarisierung und dem Recht des Stärkeren.

Trump, sein Team und zuletzt auch viele Kommentatoren in deutschen Medien hätten ihm den Friedensnobelpreis am liebsten schon jetzt verliehen. Sie scheinen zu vergessen, wofür Trump steht und wofür er gerade zu Hause scharf kritisiert wird: