Umstrittener Beamter Belästigungsvorwürfe gegen Trump-Nominierten

Von t-online 10.10.2025 - 16:03 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Paul Ingrassia (Archivbild): Es gibt Vorwürfe gegen ihn. (Quelle: IMAGO/Bryan Dozier/imago)

Trump wollte ihn als Sonderermittler, doch selbst bei den Republikanern gibt es Zweifel an seiner Eignung. Nun wird Paul Ingrassia sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Ein von Donald Trump für ein zentrales Kontrollamt der US-Regierung vorgeschlagener Mitarbeiter steht wegen Belästigungsvorwürfen in der Kritik. Wie "Politico" berichtet, soll Paul Ingrassia, der als Verbindungsmann des Weißen Hauses im Heimatschutzministerium (DHS) arbeitet, bei einer Dienstreise in Florida gezielt dafür gesorgt haben, dass eine niedriger gestellte Kollegin ohne eigenes Hotelzimmer blieb.

Nach Angaben mehrerer Regierungsbeamter habe Ingrassia zuvor veranlasst, dass die Buchung der Frau storniert wurde, sodass sie mit ihm ein Zimmer teilen musste. Die Betroffene habe zunächst protestiert, letztlich aber eingewilligt, um eine Szene vor Kollegen zu vermeiden.

Laut den Quellen habe es sich um eine gemeinsame Reise zum Ritz-Carlton in Orlando Ende Juli gehandelt. Die beiden kannten sich demnach zuvor freundschaftlich, in dem geteilten Hotelzimmer hätten sie in getrennten Betten übernachtet. Ingrassias Anwalt wies die Darstellung zurück und erklärte, es habe keine kurzfristige Änderung der Reservierungen gegeben. Unstrittig ist, dass es zu einer internen Untersuchung kam, nachdem die beiden Mitarbeitenden das Zimmer gemeinsam genutzt hatten.

Trump hatte Ingrassia im Mai nominiert

Der Vorfall sorgt seither für Unruhe im Führungskreis des DHS. Ingrassia war im Mai von Trump für die Leitung des Office of Special Counsel (OSC) nominiert worden – einer unabhängigen Bundesbehörde, die unter anderem für den Schutz von Hinweisgebern und die Ahndung von Diskriminierung im öffentlichen Dienst zuständig ist. Seine Nominierung ist bereits zuvor auf Widerstand gestoßen, auch innerhalb von Trumps Republikanischer Partei. Kritisiert wurden seine mangelnde Berufserfahrung, umstrittene politische Positionen und mutmaßliche Verbindungen zu antisemitischen Gruppen – letzteres wies die Trump-Administration zurück.

Die Kollegin, ebenfalls von Trump ernannt, hatte laut dem Bericht zunächst eine Beschwerde bei der Personalabteilung eingereicht, diese jedoch nach wenigen Tagen zurückgezogen – offenbar aus Sorge vor beruflichen Konsequenzen. Fünf Regierungsbeamte erklärten "Politico", die Frau habe sich dennoch informell beklagt, Ingrassias Verhalten beeinträchtige ihre Arbeitsfähigkeit.

In einer später eingereichten, dann aber ebenfalls zurückgezogenen formellen Beschwerde habe sie zudem gefordert, dass Ingrassia ihr gegenüber professioneller auftreten solle. Öffentlich erklärte die Frau später, sie habe sich "nie unwohl gefühlt" und es habe "kein Fehlverhalten" gegeben. Die ursprüngliche Beschwerde sei ein Missverständnis gewesen.

Ingrassia verlor offenbar Zugang zu Arbeitsplatz