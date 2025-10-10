Nobelpreis-Entscheidung Trump geht leer aus: Weißes Haus attackiert Komitee
Donald Trump ist beim wichtigsten Preis für den Frieden leer ausgegangen. Einer seiner Sprecher erklärt nun, warum die Entscheidung falsch sei.
Das US-Präsidialamt hat die Vergabe des Friedensnobelpreises an die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado anstelle von US-Präsident Donald Trump kritisiert.
Das Nobelkomitee habe bewiesen, dass es die Politik über den Frieden stelle, schrieb der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, am Freitag auf der Online-Plattform X.
"Präsident Trump wird weiterhin Friedensabkommen schließen, Kriege beenden und Leben retten", erklärte Cheung weiter. "Er hat das Herz eines Menschenfreundes, und es wird niemals jemanden wie ihn geben, der allein durch die Kraft seines Willens Berge versetzen kann", fügte er mit Blick auf Trump hinzu.
Das norwegische Nobelkomitee hatte den Preis am Freitag Machado für ihren Einsatz für Demokratie in ihrem Land zuerkannt. Sie werde für ihren "unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf um einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie" ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis am 10. Dezember in der norwegischen Hauptstadt. Dotiert ist er mit umgerechnet knapp einer Million Euro.
Der Friedensnobelpreis wird seit 1901 in Oslo verliehen. Im vergangenen Jahr ging die renommierte Auszeichnung an die Organisation Nihon Hidankyo, die Japanische Konföderation der Atombomben- und Wasserstoffbombenopfer. Frühere Preisträger waren der US-Bürgerrechtler Martin Luther King, der frühere Bundeskanzler Willy Brandt und, als erste Frau, die österreichische Pazifistin Bertha von Suttner.
- Nachrichtenagentur Reuters