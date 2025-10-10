Nach acht Jahren: Vox-Show vor dem Aus

Von t-online , jha Aktualisiert am 10.10.2025 - 19:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rauchsäule über der Sprengstofffabrik: Nach einer Explosion in Hickman County werden insgesamt 19 Personen vermisst. (Quelle: ap)

Eine heftige Explosion hat ein militärisches Sprengstoffwerk im US-Bundesstaat Tennessee erschüttert. Mehrere Menschen kamen ums Leben, viele werden noch vermisst.

Bei einer Sprengstofffabrik im US-Bundesstaat Tennessee ist es am Freitagmorgen (Ortszeit) zu einer Explosion gekommen. Wie mehrere US-Medien berichten, sind dabei mehrere Menschen gestorben. Insgesamt 19 Personen werden aktuell vermisst. Die Explosion ereignete sich gegen 7.45 Uhr Ortszeit in der Fabrik des Unternehmens Accurate Energetic Systems (AES) in Hickman County, rund 100 Kilometer südwestlich von Nashville.

Nach ersten Informationen erfasste der "verheerende Knall" ein ganzes Gebäude auf dem Werksgelände. Der Sheriff von Humphreys County, Chris Davis, sprach von einer "sehr schweren Explosion". Rettungskräfte durchsuchten am Freitag das Trümmerfeld nach Überlebenden. Laut den Medienberichten wurden mehrere Verletzte in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei und die Feuerwehr riegelten das Gebiet großräumig ab. Das Sheriff-Büro von Hickman County warnte Anwohner davor, sich dem Werk zu nähern. Auch Bundesbehörden seien im Einsatz, um die Ursache der Explosion zu ermitteln. Nach Angaben der Einsatzleitung ereignete sich die Detonation kurz vor dem Schichtwechsel, weshalb sich möglicherweise mehr Beschäftigte auf dem Gelände befanden als üblich.

Die Familien der Mitarbeiter wurden gebeten, sich an einem Sammelpunkt nahe dem Werk zu melden. Das Verkehrsministerium von Tennessee sperrte die umliegenden Straßen. "Bitte meiden Sie das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte", hieß es in einer Mitteilung der Behörden.