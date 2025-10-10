Kinder vereint Brief an Putin: Melania Trump vermeldet Erfolg

Melania Trump im Weißen Haus. Sie verkündete einen Erfolg bei der Rückführung ukrainischer Kinder. (Quelle: IMAGO/Andrew Thomas/imago)

Melania Trump hat einen diplomatischen Erfolg errungen. Ukrainische Kinder, die nach Russland verschleppt wurden, sind mit ihren Familien wieder vereint.

First Lady Melania Trump hat nach ihrem Appell an Kremlchef Wladimir Putin im Sommer die Rückkehr von mehreren Kindern, die im Ukraine-Krieg aus ihren Familien gerissen worden waren, bekannt gemacht. In den vergangenen 24 Stunden seien sie mit ihren Familien vereint worden, sagte die amerikanische First Lady am Vormittag (Ortszeit) in einer Ansprache im Weißen Haus. Eine solche Ansprache ist ungewöhnlich: Ihr Mann, US-Präsident Donald Trump, war nicht dabei.

Die Schicksale der insgesamt acht zurückgekehrten Kinder sind unterschiedlich: Drei Kinder waren aufgrund der Kämpfe an der Front von ihren Eltern getrennt und nach Russland gebracht worden, wie Melania Trump sagte. Weitere fünf seien über die Grenzen hinweg von ihren Familienmitgliedern getrennt worden. Darunter sei auch ein junges Mädchen, das nun aus der Ukraine nach Russland zurückgebracht worden sei. Die First Lady stellte in Aussicht, dass weitere Kinder folgen könnten. Man stehe zu dem Verbleib von ukrainischen Kindern in Russland in Kontakt mit der russischen Seite.

Melania gab ihrem Mann einen Brief an Putin mit

Im August hatte Melania Trump ihrem Mann zu seinem Treffen mit Putin in Alaska einen Brief mit einer Mahnung zu Frieden und zum Schutz der Kinder mitgegeben. Zwar erwähnte sie in dem Brief mit keinem Wort die Ukraine. Sie beschreibt aber die tragische Lage von Kindern in Kriegsgebieten und appellierte an die Verantwortung des russischen Präsidenten, die Unschuld dieser Kinder zu schützen. Das hätten sie unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Regierung und Ideologie verdient.