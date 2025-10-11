"Außerordentlich aggressive Haltung" Trump eskaliert den Streit mit China weiter

11.10.2025

Donald Trump spricht zu Reportern im Weißen Haus. Er bestraft China mit weiteren Zöllen. (Quelle: Alex Brandon)

Die USA wollen ab 1. November weitere 100 Prozent Zölle auf chinesische Produkte erheben. Das kündigte Präsident Donald Trump am Freitag (Ortszeit) an.

US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent für Importe aus China in die USA angekündigt. Diese würden ab dem 1. November - oder je nach dem weiteren Agieren Chinas auch früher - erhoben, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social und begründete das Vorhaben mit der aktuellen Handelspolitik Chinas. "Es wurde gerade bekannt, dass China eine außerordentlich aggressive Haltung in Bezug auf den Handel eingenommen hat, indem es einen äußerst feindseligen Brief an die Welt geschickt hat", schrieb Trump.

Zwischen China und den USA herrscht derzeit eine Pause im Zollstreit, der im Frühjahr eskaliert war. Beide Länder hatten im April Importe aus dem jeweils anderen Land mit Aufschlägen von mehr als 100 Prozent belegt.

Trump kündigte in seinem Post zudem Exportkontrollen für jegliche wichtige Software ab dem 1. November an. Genauere Details dazu nannte er nicht. Die sogenannten Exportkontrollen sind meistens Ausfuhrsperren, die von der Regierung in einzelnen Fällen aufgehoben werden können. Dadurch kann ein Land Einfluss darauf nehmen, welche Produkte in andere Staaten gelangen.

Trump stellt Treffen mit Xi infrage

"Es wurde gerade bekannt, dass China eine außerordentlich aggressive Haltung in Bezug auf den Handel eingenommen hat, indem es einen äußerst feindseligen Brief an die Welt geschickt hat", schrieb Trump und spielte auf die Entscheidung Pekings an, Exporte für Seltener Erden stärker zu kontrollieren. Dies "sei aus dem Nichts gekommen", könne den Welthandel lahmlegen und vielen Staaten schaden. Die Volksrepublik werde zunehmend "feindselig", meinte Trump. In seinem neuen Post spezifizierte er nun, dass China ab November unter anderem Exportkontrollen auf beinahe alle Produkte angekündigt habe, die es herstelle.

Die sogenannten Seltenen Erden sind extrem wichtig für Elektronik von Smartphones bis Fernsehern sowie in der Autoproduktion und der Rüstungsindustrie. China spielt eine zentrale Rolle bei der weltweiten Versorgung mit den Mineralien.

Bereits Stunden zuvor hatte Trump sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), der Ende Oktober stattfindet, treffen sollen - "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Republikaner am Freitag auf Truth Social.

