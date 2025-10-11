Warum Joghurt nicht hält, was er verspricht

EX-Präsident leidet an Krebs Joe Biden nennt neue Details zu seinem Gesundheitszustand

Von t-online , mk 11.10.2025 - 15:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Joe Biden: Der frühere US-Präsident erhält derzeit eine Strahlentherapie und eine Hormonbehandlung. (Archivbild) (Quelle: Chip Somodevilla)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Mai machte Joe Biden bekannt, dass er an Prostatakrebs leidet. Nun muss sich der frühere US-Präsident weiteren Behandlungen unterziehen.

Der frühere US-Präsident Joe Biden befindet sich in einer neuen Behandlungsphase für eine aggressive Form von Krebs, die im Mai diagnostiziert wurde. Das berichtet der Sender NBC News unter Berufung auf einen Sprecher Bidens.

Loading...

"Im Rahmen eines Behandlungsplans für Prostatakrebs unterzieht sich Präsident Biden derzeit einer Strahlentherapie und einer Hormonbehandlung", zitiert der Sender den Sprecher. Demnach werde die Strahlenbehandlung voraussichtlich fünf Wochen dauern und markiere einen neuen Punkt in Bidens Behandlung. Biden nehme bereits hormonelle Medikamente in Tablettenform ein, hieß es.

Joe Biden leidet an Krebs: Es soll ihm "gut gehen"

Im September soll sich Biden außerdem einer Hautkrebsbehandlung unterzogen haben, die als Mohs-Chirurgie bekannt ist. Bei öffentlichen Auftritten war anschließend ein großer Verband auf Bidens Stirn zu sehen. Der ehemalige Präsident hatte seine Prostatakrebs-Diagnose im Mai gemacht und mitgeteilt, dass dieser bereits in seine Knochen metastasiert habe.