Drohung an Republikaner "Islamisierung": Laura Loomer wettert gegen Trump-Regierung
Die rechte MAGA-Aktivistin fordert zum Aufstand auf: Sie kritisiert einen Trainingsflugplatz für Piloten aus Katar.
Die Republikanerin und MAGA-Aktivistin Laura Loomer hat sich auf der Plattform X über einen geplanten Trainingsstützpunkt Katars auf US-Boden empört. Sie drohte damit, bei den Zwischenwahlen 2026 keine Stimme abzugeben und sprach von einer "Islamisierung" der Vereinigten Staaten.
Die US-Armee hatte vergangene Woche bekanntgegeben, dass sie mit Plänen fortfahren wolle, im Bundesstaat Idaho eine Trainingseinrichtung für katarische Militärpiloten zu bauen. Loomer, die einst als Trump-Flüsterin galt und der extremen Rechten in den USA zugeordnet wird, warf der Regierung von Donald Trump "Verrat" vor. Sie nannte die Entscheidung der Armee "eine Abscheulichkeit" und forderte die Bürger von Idaho zum Aufstand auf.
Loomer, die ihre politische Karriere als rechte Aktivistin begann und später immer wieder mit Donald Trump gesehen wurde, hat mittlerweile an Einfluss auf den Präsidenten verloren. Dennoch ist sie eine bekannte Stimme der MAGA-Bewegung. Das US-Magazin Newsweek berichtet, ihre Kritik sei ein Zeichen der wachsenden Spannung zwischen Trump und seinen Anhängern. Politische Initiativen wie die mit Katar seien eine Abkehr von der "America First"-Politik, wird Trump vorgeworfen.
Forderungen an republikanische Kandidaten
Die rechte Aktivistin sagte auch, dass "kein einziger Trump-Anhänger dafür ist, dass Katar eine Militärbasis auf US-amerikanischem Boden unterhält", und deutete an, dass diese Entscheidung "die Menschen davon abgehalten hat, zur Wahl zu gehen". Die rechte Aktivistin stellte auch Forderungen auf für republikanische Kandidaten, die ihre Unterstützung wollen. So sollen sich diese dafür einsetzen, dass "muslimische Bürger kein öffentliches Amt bekommen", dass die Organisation "Muslimbrüder" als Terrorgruppe eingestuft wird und dass Burkas sowie die Scharia-Anwendung verboten werden,
"Sie sind meiner Unterstützung nicht würdig, wenn Sie nicht mit allem oben Genannten einverstanden sind. Ich habe genug davon, dass die Republikanische Partei mein Land islamisiert", schrieb Loomer. Sie warnte auch Trump, für den sie "gerne dreimal gestimmt hat". Sollte er Islamisten Boden der USA anbieten, dann würden "seine Errungenschaften von radikalen Muslimen zunichte gemacht, die das islamische Recht in den USA verankern und den Westen zerstören wollen."
Die USA und Katar pflegen seit langem eine militärische Partnerschaft. In dem Emirat befindet sich der größte Stützpunkt des US-Militärs im Nahen Osten. Die Al-Udeid Air Base wurde Anfang dieses Jahres von Teheran als Vergeltungsmaßnahme für US-Angriffe auf iranische Nuklearanlagen angegriffen wurde. Katar hatte zuletzt Präsident Trump einen 400 Millionen Dollar teuren Jumbojet als Air Force One angeboten.
Laura Loomer wetterte über die diplomatischen Beziehunge: "Ich habe nicht dafür gestimmt, dass die USA zu einem muslimischen Land werden. Ich habe nicht für Dschihad-Botschafter gestimmt. Ich habe nicht für muslimische Koalitionen in Michigan gestimmt. Ich habe nicht dafür gestimmt, dass Lobbyisten aus Katar im Westflügel arbeiten. Ich habe nicht für die Scharia gestimmt. Ich werde 2026 nicht wählen!"
- x.com: Laura Loomers Beitrag
- reuters.com: "Activist Laura Loomer blasts Pentagon over planned Qatar military facility" (englisch)