Drohung an Republikaner "Islamisierung": Laura Loomer wettert gegen Trump-Regierung

Von t-online , wan 12.10.2025 - 00:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Republikanerin Laura Loomer: Sie kritisiert eine geplante Stationierung von Kampfjets aus Katar in den USA. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Allen Eyestone/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die rechte MAGA-Aktivistin fordert zum Aufstand auf: Sie kritisiert einen Trainingsflugplatz für Piloten aus Katar.

Die Republikanerin und MAGA-Aktivistin Laura Loomer hat sich auf der Plattform X über einen geplanten Trainingsstützpunkt Katars auf US-Boden empört. Sie drohte damit, bei den Zwischenwahlen 2026 keine Stimme abzugeben und sprach von einer "Islamisierung" der Vereinigten Staaten.

Loading...

Die US-Armee hatte vergangene Woche bekanntgegeben, dass sie mit Plänen fortfahren wolle, im Bundesstaat Idaho eine Trainingseinrichtung für katarische Militärpiloten zu bauen. Loomer, die einst als Trump-Flüsterin galt und der extremen Rechten in den USA zugeordnet wird, warf der Regierung von Donald Trump "Verrat" vor. Sie nannte die Entscheidung der Armee "eine Abscheulichkeit" und forderte die Bürger von Idaho zum Aufstand auf.

Loomer, die ihre politische Karriere als rechte Aktivistin begann und später immer wieder mit Donald Trump gesehen wurde, hat mittlerweile an Einfluss auf den Präsidenten verloren. Dennoch ist sie eine bekannte Stimme der MAGA-Bewegung. Das US-Magazin Newsweek berichtet, ihre Kritik sei ein Zeichen der wachsenden Spannung zwischen Trump und seinen Anhängern. Politische Initiativen wie die mit Katar seien eine Abkehr von der "America First"-Politik, wird Trump vorgeworfen.

Die rechte Aktivistin sagte auch, dass "kein einziger Trump-Anhänger dafür ist, dass Katar eine Militärbasis auf US-amerikanischem Boden unterhält", und deutete an, dass diese Entscheidung "die Menschen davon abgehalten hat, zur Wahl zu gehen". Die rechte Aktivistin stellte auch Forderungen auf für republikanische Kandidaten, die ihre Unterstützung wollen. So sollen sich diese dafür einsetzen, dass "muslimische Bürger kein öffentliches Amt bekommen", dass die Organisation "Muslimbrüder" als Terrorgruppe eingestuft wird und dass Burkas sowie die Scharia-Anwendung verboten werden,