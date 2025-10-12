"Shutdown" in den USA Soldaten müssen um Lebensmittel und Notkredite bitten

Von t-online , sic 12.10.2025 - 11:23 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Parade der US Army (Archivbild): Der Shutdown in den USA belastet Angehörige des Militärs. (Quelle: IMAGO/Zach D Roberts/imago)

Der "Shutdown" in den USA blockiert derzeit die Arbeit von Behörden. Auch Soldaten bekommen kein Gehalt. Einige sind in ihrer Existenz bedroht.

Seit Anfang Oktober ist die US-Regierung im Shutdown – und während politische Fronten in Washington weiter verhärtet sind, bekommen Militärfamilien die Auswirkungen längst zu spüren. Mit Blick auf die ausstehende Gehaltszahlung zum 15. Oktober wächst unter Angehörigen der Streitkräfte die Angst vor finanziellen Engpässen. Hilfsorganisationen berichten von einem beispiellosen Anstieg an Hilfsanfragen, Lebensmittelhilfen müssen ausgeweitet werden – und erste Familien greifen bereits zu Notkrediten.

Zwar wurde das Gehalt für Militärangehörige am 1. Oktober noch ausgezahlt, doch ob die nächste Zahlung pünktlich kommt, ist offen. Der zuständige Finanzdienst DFAS stellte klar: Nur wenn bis spätestens 13. Oktober ein Gesetz zur Finanzierung verabschiedet wird, können die Gehälter regulär am 15. Oktober überwiesen werden.

US-Präsident Donald Trump will das sicherstellen – durch Umschichtungen. Am Samstag, dem elften Tag des Shutdowns, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social, er nutze seine Befugnisse als Oberbefehlshaber und habe das Pentagon angewiesen, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, damit die Soldaten am 15. Oktober ihr Geld erhalten. Wie genau das Geld umgeschichtet wird, aus welchen Bereichen es abgezogen wird und ob es rechtzeitig bei den Betroffenen ankommt, blieb unklar.

(Quelle: Jonathan Ernst/reuters) Shutdown in den USA Seit dem 1. Oktober 2025 ist ein Teil der US-Regierung lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Deswegen fehlt die Grundlage für die weitere Finanzierung von staatlichen Behörden und Ämtern. US-Präsident Donald Trump nimmt den Shutdown unterdessen zum Anlass, um die Staatsausgaben auf den Prüfstand zu stellen oder Kürzungen vorzunehmen. Demokraten und Republikaner geben einander die Schuld an der Blockade. Der letzte Regierungs-Shutdown ist fast sieben Jahre her. Er dauerte 35 Tage und fiel in Trumps erste Amtszeit.

"Fast jede vierte Familie hat Schwierigkeiten, Essen auf den Tisch zu bringen"

Die Sorge vor einem Einkommensausfall trifft besonders Haushalte mit nur einem Einkommen. Laut der Organisation Blue Star Families hat weniger als ein Drittel der Militärfamilien Rücklagen von über 3.000 Dollar. "Fast jede vierte Familie hat Schwierigkeiten, Essen auf den Tisch zu bringen", sagte Geschäftsführerin Kathy Roth-Douquet dem Sender CNN. "Das ist nicht nur eine finanzielle Belastung – es gefährdet auch die Einsatzbereitschaft."

Hilfsorganisationen berichten von einer beispiellosen Nachfrage. Army Emergency Relief hat laut dem Fachportal "Military Times" bereits über 7.500 Anträge auf zinslose Notkredite erhalten – ein Volumen von mehr als zehn Millionen Dollar. Die USAA Bank gewährte innerhalb von zwei Tagen 150 Millionen Dollar in Form zinsloser Kredite an rund 45.000 Mitglieder. Auch die Air Force Aid Society und andere Organisationen verzeichnen einen starken Anstieg an Hilfegesuchen.