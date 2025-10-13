Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump feiert in Jerusalem seinen größten Triumph: das Ende des Gaza-Kriegs und die Freilassung aller Geiseln. Der Präsident nutzt das Friedensabkommen und seinen Auftritt in der Knesset dabei auch zur Demonstration seiner Macht.

Es war der wohl bislang wichtigste Tag seiner Präsidentschaft – vielleicht sogar seines politischen Lebens: Donald J. Trump stand im Plenarsaal der Knesset in Jerusalem, bejubelt von fast allen Abgeordneten, die hier sonst selten einer Meinung sind.

Nur zwei Störer, ein arabischer und ein jüdischer Abgeordneter, wurden vom Knesset-Sprecher Amir Ohana des Saals verwiesen. Sie hatten unter anderem ein Plakat gezeigt, auf dem das Wort "Genozid" zu lesen war, um auf das Leid der palästinensischen Bevölkerung hinzuweisen. Ohana aber fackelte nicht lange und ordnete an, die beiden Politiker zu entfernen. Trump schien das zu gefallen. "Das war sehr effektiv", sagte er.

Der US-Präsident sollte seine Rede an diesem Tag vor dem israelischen Parlament ohne Einschränkungen halten dürfen. Es ist eine Ehre, die bislang nur zwei seiner Amtsvorgänger zuteilwurde. Clinton sprach hier 1994 und George W. Bush 2008.

Trump als Friedensmacher

Nach zwei Jahren Krieg, Terror und Leid ist Donald Trump nun gelungen, woran Diplomaten zuvor lange scheiterten: Die Freilassung aller noch lebenden israelischen Geiseln, ein Waffenstillstand mit den Terroristen der Hamas. Und schließlich: ein umfassendes Friedensabkommen, das erstmals auch die arabische Welt, Europa und weitere Länder der Welt gemeinsam an einen Tisch bringt.

Trumps propagierte Formel "Peace through Strength" – Frieden durch Stärke – hat sich durchgesetzt. Zwar ist sein erster Triumph im Nahen Osten bislang nur ein Anfang. Aber schon jetzt ist er auch eine Demonstration seiner Macht: Der Mann, der Kriege auf seine ganz spezielle Weise beenden will, scheut nicht davor zurück, politische und moralische Grenzen zu verschieben, um seine Ziele zu erreichen. Auch das machte Trump an diesem historischen Tag mehrfach deutlich.

In den Augen vieler ist das Ende dieses langen, brutalen Krieges, der nicht nur die Region, sondern weite Teile der Welt erschüttert hat, tatsächlich nur dem Einwirken des amerikanischen Präsidenten zu verdanken. Und so wurde Trump schon am Morgen in Israel buchstäblich wie ein König gefeiert.

Vergleich mit biblischem König