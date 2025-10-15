Konsequenzen für Politiker Chats von Trumps Parteinachwuchs: Hitler-Verehrung und Rassismus

15.10.2025

Donald Trump: In seiner Partei herrscht ein rauer Ton. (Quelle: IMAGO/BONNIE CASH/imago-images-bilder)

Ein geleakter Chat erschüttert die Jugendorganisation der Republikanischen Partei in den USA. Die Nachrichten zeigen Kommentare über Gaskammern, Sklaverei und Vergewaltigungen.

Ein geleakter Telegram-Chat führender Mitglieder der Jungorganisation der Republikanischen Partei in den USA hat rassistische, antisemitische und gewaltverherrlichende Äußerungen von Nachwuchspolitikern ans Licht gebracht. In Tausenden Nachrichten, die dem Portal "Politico" vorliegen, beleidigten die Beteiligten Minderheiten, scherzten über Vergewaltigungen, lobten Gewaltfantasien gegen politische Gegner und bedienten sich offen der Sprache der Nazis. Einer schrieb dabei: "Wenn dieser Chat jemals auffliegt, sind wir erledigt."

"Ich bin bereit, Menschen brennen zu sehen."

Die Veröffentlichung wirft ein Licht auf führende Köpfe, unter anderem Vorsitzende und Co-Vorsitzende verschiedener Regionalverbände, der Nachwuchsorganisation der Republikaner, die sich in der Partei als künftige Führungskräfte gesehen haben. Zu den in den Chatprotokollen genannten Personen zählen unter anderem Peter Giunta, William Hendrix und Bobby Walker. Einige der Beteiligten haben inzwischen öffentlich Stellung genommen, Entschuldigungen ausgesprochen oder erklärt, die Nachrichten könnten manipuliert worden sein. Die Protokolle selbst jedoch zeichnen ein anderes Bild.

So schrieb der damalige Vorsitzende der New York State Young Republicans Peter Giunta: "Jeder, der mit Nein stimmt, kommt in die Gaskammer. Ich werde einige der größten psychologischen Foltermethoden entwickeln, die die Menschheit je gesehen hat. Wir wollen nur wahre Gläubige." Darauf reagierte ein anderes Mitglied zynisch: "Können wir die Duschen reparieren? Gaskammern passen nicht zum Hitler-Stil." Ein weiterer Teilnehmer fügte hinzu: "Ich bin bereit, Menschen brennen zu sehen." Solche Aussagen wurden im Chat häufig mit lachenden Emojis oder Flammen-Symbolen bestätigt.

In einer anderen Nachricht bekannte sich Giunta, der mit Abstand am aktivsten in der Gruppe war, unverhohlen zum Nationalsozialismus: "Großartig. Ich liebe Hitler."

Reaktion aus der Partei: "Verhalten ist unentschuldbar".

In weiteren Chatverläufen machten die Mitglieder auch Witze über Sklaverei und Vergewaltigung. Giunta lobte eine Jugendgruppe, weil sie "Sklaverei und all den Kram unterstützt". In einem anderen Austausch schrieb ein Teilnehmer: "Die Spanier kamen nach Amerika und hatten Sex mit jeder einzelnen Frau", worauf ein anderer entgegnete: "Sex? Das war Vergewaltigung". "Episch" kommentierte ein Dritter. Auch rassistische Klischees über Schwarze wurden ungehemmt geteilt. Als ein Mitglied nach einem NBA-Spiel fragte, antwortete Giunta: "Ich würde in den Zoo gehen, wenn ich Affen Basketball spielen sehen will."