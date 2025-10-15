Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein bestürzendes Video macht die Runde. Es zeigt, wie Hamas-Kämpfer im Gazastreifen Menschen öffentlich brutal hinrichten. Der US-Präsident findet das "okay" – und disqualifiziert sich damit endgültig.

Sieben Männer knien auf der Erde. Hinter jedem steht ein Kämpfer der terroristischen Hamas-Miliz, leicht zu erkennen am grünen Stirnband. Die Schlächter nehmen ihre Gewehre in den Anschlag und feuern den vor ihnen kauernden Männern in den Kopf.

Die Hamas leugnet die Echtheit des Videos nicht einmal. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump der Terrororganisation höchstselbst im Verlauf der Friedensverhandlungen übergangsweise "Grünes Licht" erteilt, die "Ordnung im Gazastreifen" aufrechtzuerhalten.

So interpretiert sie diesen Blankoscheck also. Und sie liegt damit ganz offensichtlich nicht falsch: Donald Trump kommentierte das furchtbare Video mit den Worten: "Das kümmert mich nicht. Es ist okay". Es ist der letzte Beleg dafür, dass dieser US-Präsident den Friedensnobelpreis in diesem Jahr völlig zurecht nicht bekommen hat.

Natürlich: Realpolitik hat mit Pragmatismus zu tun. Wer jetzt Frieden im Nahen Osten und im Gazastreifen wünscht, kommt an der Hamas nicht völlig vorbei. Sie hat noch immer das Sagen im Gazastreifen.

Vermutlich keine unbescholtenen Männer

Und wenn Trump das brutale Abschlachten von sieben Menschen lakonisch damit wegwischt, dass die Erschossenen "sehr schlechte Bandenmitglieder" gewesen seien, dann will er damit sagen, dass sie vermutlich keine unbescholtenen Männer waren. Bei den Exekutierten soll es sich um Mitglieder des "Dogmush"-Clans handeln. Dass diese Miliz erbittert mit der Hamas verfeindet ist, macht sie beileibe nicht zu Engeln.

Die Fraktion hat in der Vergangenheit gemeinsame Sache mit al-Qaida gemacht, mit der Fatah, mit der "Army of Islam" und zwischendurch mit der Hamas selbst. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass hier keine Klosterschülerinnen getötet worden sind. Nur, um es in einer Sprache auszudrücken, die Donald Trump gefallen würde.

Aber: Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Dieses Hinrichtungsvideo ist ein Beleg dafür, mit welchen Mitteln die Hamas den Gazastreifen beherrscht. Wer ihr die Macht übergibt, so wie Donald Trump das zumindest für eine gewisse Zeit tun will, der liefert einen ganzen Landstrich und seine zwei Millionen Bewohner ans Messer einer brutalen Mörderbande. Der händigt dem Teufel den Schlüssel zur Hölle aus.

Genau so "dealt" Trump. Und er ist stolz darauf

Genau so arbeitet und vermittelt, so "dealt" Donald Trump. Es ist ihm nicht einmal unangenehm. Er ist stolz darauf. Es hätte ihn nichts gekostet, die verwackelten Aufnahmen dieses Blutbades öffentlich "bestürzend" zu nennen oder "schrecklich" oder "very bad" oder "sad" oder mit irgendeinem anderen Wort zu betiteln, das er in seiner simplen Sprache so gern benutzt. Er hätte einen seiner PR-Lakaien vorschicken können, um die Hamas zumindest zu tadeln. Aber all das hat er nicht getan.