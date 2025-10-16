Newsblog zur US-Politik Nuklearbehörde schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub

Der Shutdown wirkt sich auf eine wichtige Behörde aus. Der US-Präsident wettert gegen "No-Kings"-Demonstranten. Alle Nachrichten im Newsblog.

Montag, 20. Oktober

Nuklearbehörde schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub

Die US-Behörde für Atomwaffensicherheit (NNSA) hat einen Großteil ihrer Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt. 1.400 Beschäftigte müssen ab Montag ohne Gehaltsfortzahlung pausieren. 400 Mitarbeiter sollen weiterhin ihren Dienst verrichten, insbesondere zur Überwachung und Sicherung der US-Nuklearsprengköpfe. Grund für den Schritt ist die anhaltende Haushaltssperre (Shutdown), die am 1. Oktober in Kraft getreten ist. Eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress ist nicht in Sicht.

Zuvor hatte der republikanische Abgeordnete Mike Rogers gewarnt, dass der NNSA drastische Einschnitte drohten, da die bisher verwendeten Notfallmittel bald aufgebraucht seien. Die Nationale Behörde für Nukleare Sicherheit ist Teil des Energieministeriums. Sie überwacht rund 5.200 Atomsprengköpfe und ist für Entwicklung, Wartung und Sicherheit des Arsenals zuständig. Zudem verhindert sie die Weiterverbreitung von Atommaterial. Es ist eine Premiere, dass Mitarbeiter wegen eines Shutdowns beurlaubt werden.

Bereits im Frühjahr war es zu chaotischen Zuständen in der Behörde gekommen. Auf Anordnung des damaligen Trump-Beraters Elon Musk wurden im Rahmen des Kahlschlags durch das Department of Government Efficiency (Doge) rund 300 NNSA-Mitarbeiter entlassen. Als klar wurde, dass sie für die Atomwaffensicherheit zuständig waren, versuchte Doge am nächsten Tag, viele von ihnen wieder einzustellen. Doch teils fehlten die Kontaktdaten, da die E-Mail-Zugänge deaktiviert worden waren.

Kolumbien ruft Botschafter aus den USA zurück

Kolumbien hat seinen Botschafter aus den Vereinigten Staaten zurückgerufen. Wie das kolumbianische Außenministerium am Montag mitteilte, folgte die Entscheidung auf eine Reihe von Militärangriffen der USA in der Karibik und scharfen Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner hatte angekündigt, die Zölle für Kolumbien zu erhöhen und alle Zahlungen an das südamerikanische Land einzustellen. Zuvor hatte er den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro als "illegalen Drogenboss" bezeichnet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump nach Massenprotesten: "Ich bin kein König"

US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Massenproteste gegen ihn und seine Regierungspolitik als "Witz" abgetan. Die Demonstranten stünden nicht für die Haltung der Menschen im Land, sagte er Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One. All die neuen Transparente bei den Protesten seien wohl von "radikal linken Wahnsinnigen" bezahlt worden. "Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land großartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König", sagte Trump.