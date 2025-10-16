Newsblog zur US-Politik Nuklearbehörde schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub
Der Shutdown wirkt sich auf eine wichtige Behörde aus. Der US-Präsident wettert gegen "No-Kings"-Demonstranten. Alle Nachrichten im Newsblog.
- Nuklearbehörde schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub
- Nach Massenprotesten: Republikaner greifen "No Kings" an
- Trump droht auch San Francisco mit Entsendung der Nationalgarde
- Trump: Kolumbiens Präsident "Anführer im illegalen Drogenhandel"
- Fischer getötet? Kolumbien wirft USA Mord vor
- Trump-Sprecherin beleidigt Reporter
Montag, 20. Oktober
Nuklearbehörde schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub
Die US-Behörde für Atomwaffensicherheit (NNSA) hat einen Großteil ihrer Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt. 1.400 Beschäftigte müssen ab Montag ohne Gehaltsfortzahlung pausieren. 400 Mitarbeiter sollen weiterhin ihren Dienst verrichten, insbesondere zur Überwachung und Sicherung der US-Nuklearsprengköpfe. Grund für den Schritt ist die anhaltende Haushaltssperre (Shutdown), die am 1. Oktober in Kraft getreten ist. Eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress ist nicht in Sicht.
Zuvor hatte der republikanische Abgeordnete Mike Rogers gewarnt, dass der NNSA drastische Einschnitte drohten, da die bisher verwendeten Notfallmittel bald aufgebraucht seien. Die Nationale Behörde für Nukleare Sicherheit ist Teil des Energieministeriums. Sie überwacht rund 5.200 Atomsprengköpfe und ist für Entwicklung, Wartung und Sicherheit des Arsenals zuständig. Zudem verhindert sie die Weiterverbreitung von Atommaterial. Es ist eine Premiere, dass Mitarbeiter wegen eines Shutdowns beurlaubt werden.
Bereits im Frühjahr war es zu chaotischen Zuständen in der Behörde gekommen. Auf Anordnung des damaligen Trump-Beraters Elon Musk wurden im Rahmen des Kahlschlags durch das Department of Government Efficiency (Doge) rund 300 NNSA-Mitarbeiter entlassen. Als klar wurde, dass sie für die Atomwaffensicherheit zuständig waren, versuchte Doge am nächsten Tag, viele von ihnen wieder einzustellen. Doch teils fehlten die Kontaktdaten, da die E-Mail-Zugänge deaktiviert worden waren.
Kolumbien ruft Botschafter aus den USA zurück
Kolumbien hat seinen Botschafter aus den Vereinigten Staaten zurückgerufen. Wie das kolumbianische Außenministerium am Montag mitteilte, folgte die Entscheidung auf eine Reihe von Militärangriffen der USA in der Karibik und scharfen Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner hatte angekündigt, die Zölle für Kolumbien zu erhöhen und alle Zahlungen an das südamerikanische Land einzustellen. Zuvor hatte er den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro als "illegalen Drogenboss" bezeichnet. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump nach Massenprotesten: "Ich bin kein König"
US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Massenproteste gegen ihn und seine Regierungspolitik als "Witz" abgetan. Die Demonstranten stünden nicht für die Haltung der Menschen im Land, sagte er Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One. All die neuen Transparente bei den Protesten seien wohl von "radikal linken Wahnsinnigen" bezahlt worden. "Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land großartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König", sagte Trump.
Es war die erste Wortmeldung des Präsidenten zu den Protesten vom Samstag. Landesweit waren dabei Millionen Menschen unter dem Motto "No Kings" – zu Deutsch: "Keine Könige" – auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien weitgehend friedlich.
Die Demonstrationen seien "sehr klein, sehr ineffektiv" gewesen, sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington. Hinsichtlich der Demonstranten ergänzte er: "Wenn man sich diese Leute ansieht: Sie sind nicht repräsentativ für unser Land."
Nach Massenprotesten: Republikaner greifen "No Kings" an
Nach den weitgehend friedlichen Massenprotesten gegen Donald Trump unterstellte ein führender Republikaner den Demonstranten einen Angriff auf das amerikanische Wertesystem. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach beim Sender ABC News von "Marxismus und Sozialismus" und warnte vor einer "gefährlichen Ideologie".
Zugleich erkannte Johnson an, dass die Demonstrierenden "offenbar gewaltfrei" ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausgeübt hätten, was er als Jurist verteidige. In diesem Kontext sagte er, die Proteste hätte es gar nicht geben können, wäre Trump tatsächlich ein König.
Am Samstag waren in den USA landesweit Millionen unter dem Motto "No Kings" (zu Deutsch: "Keine Könige") auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien in weiten Teilen friedlich. Etliche Teilnehmende waren bunt verkleidet, hatten ihre Kinder und Hunde mit dabei. Nur am Rande kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Die Polizeibehörden von New York und San Diego hoben hervor, dass es bei Zehntausenden Demonstrierenden in den jeweiligen Städten keine Festnahmen gegeben habe, wohl auch mit dem Ziel, die aufgeheizte politische Stimmung nicht weiter zu befeuern.
Konflikt um Drogenhandel: Trump stoppt Finanzhilfen für Kolumbien
Donald Trump hat im Zuge der Bekämpfung des Drogenhandels die sofortige Einstellung der Finanzhilfen seines Landes an Kolumbien bekannt gegeben. Trump begründete die Entscheidung am Sonntag damit, dass der kolumbianische Präsident Gustavo Petro trotz "umfassender Zahlungen und Zuschüsse von den USA" nichts tue, um die Kokainproduktion in seinem Land zu unterbinden. Trump erhob sogar den Vorwurf, der linksgerichtete kolumbianische Staatschef "fördert stark die massive Produktion von Drogen".
Die US-Finanzhilfen an Kolumbien würden "von heute an" gestoppt, verkündete der US-Präsident in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Dabei schrieb er den Namen des südamerikanischen Landes mehrfach falsch als "Columbia", die korrekte englische Schreibweise lautet "Colombia".
Petro kritisierte Trumps Entscheidung scharf. Der US-Präsident lasse sich dabei von seinen "Beratern täuschen". Er appellierte an Trump, sich mit Kolumbien zu befassen und dann festzustellen, in welchem Teil des Landes "sich die Drogenhändler befinden und in welchem Teil (...) die Demokraten".
Trump droht auch San Francisco mit Entsendung der Nationalgarde
Trump hat mit der Entsendung der Nationalgarde auch nach San Francisco gedroht. "Als Nächstes gehen wir nach San Francisco", sagte Trump am Sonntag in einem Interview mit dem rechtsgerichteten Fernsehsender Fox News. Mit der Entsendung der Nationalgarde solle die Stadt im Bundesstaat Kalifornien wieder "großartig" gemacht werden. Noch vor 15 Jahren sei San Francisco "eine der großartigen Städte der Welt" gewesen, seither seien dort die Dinge "falsch" gelaufen.
San Francisco wird von den oppositionellen Demokraten regiert, so wie die anderen Städte, in welche Trump bereits die Nationalgarde entsandt hat. Die Einsätze begründete Trump mit angeblich ausufernder Gewalt und einer akuten Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, Zustandsbeschreibungen, die von den örtlichen Verantwortlichen vehement bestritten werden.
