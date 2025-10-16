Newsblog zur US-Politik Trump beleidigt Kolumbiens Präsidenten
Kolumbien kritisiert die Schläge der US-Armee in der Karibik. Daraufhin beleidigt Donald Trump den Präsidenten. Alle Nachrichten im Newsblog.
Sonntag, 19. Oktober
Trump: Kolumbiens Präsident "Anführer im illegalen Drogenhandel"
US-Präsident Donald Trump wirft dem Staatschef Kolumbiens Verstrickung in Drogenhandel vor. Er bezeichnete den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro am Sonntag als einen "Anführer im illegalen Drogenhandel". Trump kündigte an, die USA würden groß angelegte Zahlungen und Subventionen an Kolumbien einstellen. Die Beziehungen zu Kolumbien hatten sich zuletzt bereits verschlechtert. Vorigen Monat entzogen die USA Petro das Visum, nachdem er sich einer pro-palästinensischen Demonstration in New York angeschlossen und US-Soldaten aufgefordert hatte, Trumps Befehle zu missachten.
Im vergangenen Jahr versprach Petro, verstärkt gegen den Anbau der zur Herstellung von Kokain genutzten Kokapflanzen durch soziale und militärische Maßnahmen vorzugehen. Doch dies brachte wenig Erfolg. Im September zählte Trump Kolumbien neben Afghanistan, Bolivien, Myanmar und Venezuela zu den Ländern, die nach Ansicht der USA im vergangenen Jahr bei der Einhaltung von Abkommen zur Drogenbekämpfung versagt hätten.
Putin soll von Trump Kontrolle über Donezk gefordert haben
Kurz sah es so aus, als würde die Ukraine stärkere Unterstützung aus den USA bekommen. Nun muss sich Kiew erneut gegen Forderungen aus Moskau wehren. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.
Absurdes KI-Video: König Trump wirft Unrat auf Demonstranten ab
Am Samstag haben sich Millionen Amerikaner an den "No Kings"-Protesten beteiligt. Der US-Präsident reagierte mit einem absurden, aber eindeutigen Video. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Fischer getötet? Kolumbien wirft USA Mord vor
Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat den USA vorgeworfen, bei einem ihrer Einsätze gegen mutmaßliche Drogenboote in der Karibik in kolumbianischen Hoheitsgewässern einen unbeteiligten Fischer getötet zu haben. Der bei einem Angriff im September getötete Alejandro Carranza habe "keinerlei Verbindung zu Drogenhändlern" gehabt und lediglich Fischfang betrieben, erklärte Petro. Staatliche Vertreter der USA hätten "einen Mord begangen" und die Souveränität Kolumbiens in den Hoheitsgewässern des Landes verletzt. Petro teilte auf der Plattform X ein Video mit einem Statement von Angehörigen Carranzas, denen zufolge der Mann bei einer Fangfahrt in der Karibik getötet wurde.
US-Präsident Donald Trump hatte vor einigen Wochen Kriegsschiffe in die Karibik entsandt, die nach seinen Angaben den Drogenschmuggel in der Region bekämpfen sollen. Dabei griffen die US-Schiffe mehrfach kleine Boote an, die angeblich Drogen transportierten. Insgesamt wurden bei den bisherigen US-Angriffen auf angebliche Drogenboote 25 Menschen getötet.
Der US-Militäreinsatz in der Karibik hatte insbesondere die Spannungen zwischen den USA und Venezuela erheblich verschärft. Trump wirft dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren.
Russische Nationalfarben? Wirbel um Krawatte von US-Verteidigungsminister
Eine Krawatte beschäftigt Nutzer in den sozialen Medien und sogar den US-Vizepräsidenten. War es ein Fauxpas von Verteidigungsminister Pete Hegseth? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Ministerium kauft neue Privatjets für Kristi Noem
Das amerikanische Heimatschutzministerium hat laut Unterlagen, die der "New York Times" vorliegen zwei Gulfstream-Privatjets für die Ministerin Kristi Noem und andere hochrangige Beamte des Ministeriums zum Preis von 172 Millionen Dollar gekauft. Die Jets, die laut einem Beamten des Ministeriums aus Sicherheitsgründen benötigt werden, sind die jüngsten Ausgaben für Noem. Ihre wird von Demokraten und anderen Kritikern seot längerem Verschwendung vorgeworfen. Die amerikanische Küstenwache hat Anfang des Jahres in ihrem Haushalt einen Antrag auf den Kauf eines neuen Langstreckenjets vom Typ Gulfstream V gestellt, dessen Kosten auf 50 Millionen Dollar geschätzt werden und der ein veraltetes Modell ersetzen soll, das von Noem genutzt wird.
Trump-Sprecherin beleidigt Reporter
Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus hat sich die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, über einen Reporter der Huffington Post lustig gemacht. Dieser hatte gefragt, wer Budapest als Ort des nächsten Treffens zwischen Wladimir Putin und Trump ausgesucht hatte. "Deine Mutter war es", sagte Leavitt nach Angaben des Online-Mediums.
Auf Nachfrage habe auch der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, mit "Deine Mutter" geantwortet. Gefragt, ob sie das lustig fand, sagte die Sprecherin zur "Huffington Post": "Ich finde es lustig, dass Sie sich tatsächlich für eine Zeitung halten [sic]. Sie sind ein linker Schreiberling, den niemand ernst nimmt, auch Ihre Kollegen in den Medien nicht, nur sagen sie Ihnen das nicht ins Gesicht. Hören Sie auf, mir Ihre unaufrichtigen, voreingenommenen und beschissenen Fragen zu schicken."
Auch auf die Nachfrage des britischen "Independent", ob die Antwort Leavitts angemessen sei, sagte Sprecher Taylor Rogers: "Mehr als angemessen".
Samstag, 18. Oktober
Trump kündigt Überstellung angeblicher Schmuggler an
Die USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump zwei überlebende Insassen eines U-Boots mit angeblicher Drogenfracht, welches das US-Militär in der Karibik angegriffen hatte, an ihre Heimatländer überstellen. Zwei der "Terroristen" an Bord des U-Boots seien getötet worden, die beiden anderen "Terroristen" würden zur Inhaftierung und Strafverfolgung in ihre Heimatländer Ecuador und Kolumbien zurückgeschickt, teilte Trump am Samstag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social mit.
Trump hatte den Angriff auf das U-Boot bereits am Freitag bekanntgegeben und mitgeteilt, dieses sei "speziell für den Transport riesiger Mengen von Drogen gebaut" worden. Am Samstag erklärte der US-Präsident, das "sehr große" U-Boot habe sich auf einer bekannten Drogenschmuggel-Route in Richtung der Vereinigten Staaten befunden.
