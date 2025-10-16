Newsblog zur US-Politik Trump beleidigt Kolumbiens Präsidenten

Donald Trump: Er nennt den Kolumbianer einen "Anführer im illegalen Drogenhandel". (Quelle: Evelyn Hockstein)

Kolumbien kritisiert die Schläge der US-Armee in der Karibik. Daraufhin beleidigt Donald Trump den Präsidenten. Alle Nachrichten im Newsblog.

Sonntag, 19. Oktober

Trump: Kolumbiens Präsident "Anführer im illegalen Drogenhandel"

US-Präsident Donald Trump wirft dem Staatschef Kolumbiens Verstrickung in Drogenhandel vor. Er bezeichnete den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro am Sonntag als einen "Anführer im illegalen Drogenhandel". Trump kündigte an, die USA würden groß angelegte Zahlungen und Subventionen an Kolumbien einstellen. Die Beziehungen zu Kolumbien hatten sich zuletzt bereits verschlechtert. Vorigen Monat entzogen die USA Petro das Visum, nachdem er sich einer pro-palästinensischen Demonstration in New York angeschlossen und US-Soldaten aufgefordert hatte, Trumps Befehle zu missachten.

Im vergangenen Jahr versprach Petro, verstärkt gegen den Anbau der zur Herstellung von Kokain genutzten Kokapflanzen durch soziale und militärische Maßnahmen vorzugehen. Doch dies brachte wenig Erfolg. Im September zählte Trump Kolumbien neben Afghanistan, Bolivien, Myanmar und Venezuela zu den Ländern, die nach Ansicht der USA im vergangenen Jahr bei der Einhaltung von Abkommen zur Drogenbekämpfung versagt hätten.

Putin soll von Trump Kontrolle über Donezk gefordert haben

Absurdes KI-Video: König Trump wirft Unrat auf Demonstranten ab

Fischer getötet? Kolumbien wirft USA Mord vor

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat den USA vorgeworfen, bei einem ihrer Einsätze gegen mutmaßliche Drogenboote in der Karibik in kolumbianischen Hoheitsgewässern einen unbeteiligten Fischer getötet zu haben. Der bei einem Angriff im September getötete Alejandro Carranza habe "keinerlei Verbindung zu Drogenhändlern" gehabt und lediglich Fischfang betrieben, erklärte Petro. Staatliche Vertreter der USA hätten "einen Mord begangen" und die Souveränität Kolumbiens in den Hoheitsgewässern des Landes verletzt. Petro teilte auf der Plattform X ein Video mit einem Statement von Angehörigen Carranzas, denen zufolge der Mann bei einer Fangfahrt in der Karibik getötet wurde.