US-Blog: Trump will Ballsaal ausbauen – und veranstaltet Spendendinner

Newsblog zur US-Politik
Während Shutdown: Trump lädt zu pompösem Spendendinner

Von J. Seiferth, N. Breuer, M. Küper
Aktualisiert am 16.10.2025 - 15:09 UhrLesedauer: 3 Min.
Donald Trump beim Spendendinner: Er baucht 250 Millionen Dollar. (Quelle: IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CNP/imago)
Donald Trump sammelt Spenden für einen neuen Ballsaal. Der US-Präsident will außerdem einen Triumphbogen bauen lassen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Ballsaal im Weißen Haus: Trump richtet Abendessen für Spender aus

US-Präsident Donald Trump hat ein prunkvolles Abendessen ausgerichtet, um den Spendern des 250 Millionen Dollar teuren Ballsaals zu danken, den er im Weißen Haus bauen lässt. Unter den Gästen waren Vertreter von US-Technologieunternehmen wie Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft und Palantir sowie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die Gästeliste des Weißen Hauses berichteten.

imago images 0837338384Vergrößern des Bildes
Spendendinner: Donald Trump sammelt für einen neunen Ballsaal. (Quelle: IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CNP/imago)

"So viele von Ihnen waren wirklich, wirklich großzügig", sagte Trump zu seinen Gästen. "Ich meine, einige von Ihnen, die hier sitzen, sagen: 'Sir, wären 25 Millionen Dollar angemessen?" Ich sagte: 'Ich nehme es.'"

Trump betonte, dass der Ballsaal ausschließlich aus privaten Geldern gebaut werde. 22 Millionen Dollar (knapp 19 Millionen Euro) stammen von einer Einigung mit der Videoplattform YouTube: Die Google-Tochter hatte im September der Zahlung im September zugestimmt, um einen Rechtsstreit mit Trump um die Sperrung seines Kontos nach der Kapitol-Erstürmung radikaler Anhänger des Republikaners am 6. Januar 2021 beizulegen.

"Arc de Trump": US-Präsident plant Monument für Washington

US-Präsident Donald Trump hat ein Modell für einen Triumphbogen in der Hauptstadt Washington vorgestellt. Bei einem Spendendinner für den von ihm geplanten Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses präsentierte er Medienberichten zufolge Pläne für den Bau eines Monuments ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris. "Es wird wirklich wunderschön werden", zitierte der Sender CNN Trump, "ich glaube, es wird fantastisch werden".

US-Präsident Trump präsentiert Modell eines TriumphbogensVergrößern des Bildes
Trump: Bei einem Spendendinner stellte er ein Modell für einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt Washington vor. (Quelle: John McDonnell/AP/dpa/dpa-bilder)

China wirft den USA im Handelsstreit Panikmache vor

China hat den USA vorgeworfen, mit ihrer Bewertung zu den Auswirkungen Pekinger Exportkontrollen auf globale Lieferketten absichtlich Unruhe zu stiften. Die US-Interpretation stelle die Maßnahmen Chinas grob falsch dar und sei übertrieben, sagte die Sprecherin des Handelsministeriums, He Yongqian, in Peking. Dadurch entstünden absichtlich unnötige Missverständnisse und Beunruhigung, sagte sie. Einen Tag zuvor hatte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer die Exportkontrollen auf Seltene Erden als "Griff nach der Macht über die globale Lieferkette" bezeichnet.

imago images 0825042347Vergrößern des Bildes
He Yongqian (Archivbild): Sie ist die Sprecherin des chinesischen Handelsministeriums. (Quelle: IMAGO/imago)

US-Beamter korrigiert Angaben über Shutdown-Kosten

Der zweiwöchige Shutdown der US-Regierung kostet die heimische Wirtschaft nach korrigierten Angaben bis zu 15 Milliarden Dollar pro Woche. Dies teilte ein Beamter des US-Finanzministeriums am späten Mittwochabend mit. Er korrigierte damit eine frühere Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent, der die Kosten auf bis zu 15 Milliarden Dollar pro Tag beziffert hatte. Bessent hatte die falsche Schätzung zuvor bei zwei verschiedenen Veranstaltungen verwendet und die Demokraten aufgefordert, sich den Republikanern anzuschließen, um den Haushaltsstreit zu beenden.

Venezuelas Präsident kritisiert "inszenierte Putschversuche"

Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Situation in der Karibik hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro angeblich vom US-Auslandsgeheimdienst CIA inszenierte Putschversuche angeprangert. "Nein zu Krieg in der Karibik. Nein zu Regimewechsel. Nein zu von der CIA inszenierten Putschen", sagte Maduro am Mittwoch vor einem Regierungskomitee in Caracas. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angedeutet, Angriffe auf Drogenbanden auch auf dem Festland in Venezuela in Betracht zu ziehen.

Im Zuge des sich ausweitenden Militäreinsatzes der US-Armee in der Karibik hat Trump auch die Autorisierung von Einsätzen des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela angedeutet. "Ich habe es aus zwei Gründen autorisiert", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office in Washington. Als Grund dafür nannte er eine angebliche Verstrickung der venezolanischen Regierung mit Drogenbanden sowie die angebliche Schleusung von Kriminellen aus Venezuela in die USA.

Nach Aufruf des Staatschefs: Venezuela-Coach muss gehenVergrößern des Bildes
Nicolás Maduro (Archivbild): "Nein zu Krieg in der Karibik. Nein zu Regimewechsel. Nein zu von der CIA inszenierten Putschen." (Quelle: Ariana Cubillos/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Regierung will offenbar vornehmlich weiße Flüchtlinge aufnehmen

Die Regierung Trump erwägt eine radikale Umgestaltung des US-amerikanischen Flüchtlingssystems, die das Programm auf ein Minimum reduzieren und gleichzeitig englischsprachige, weiße Südafrikaner und europäische Migrantengegner bevorzugen würde, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der "New York Times" vorliegen.

Einige der Vorschläge, von denen bereits Teile umgesetzt wurden, würden ein seit Jahrzehnten bestehendes Programm, das den verzweifeltsten Menschen der Welt helfen soll, in ein System verwandeln, das Trumps Einwanderungsvision folgt. Dann würde vor allem weißen Menschen geholfen, die angeben, verfolgt zu werden, während die große Mehrheit anderer ausgeschlossen bleibt.

Ältere Nachrichten zu den USA lesen Sie hier.

