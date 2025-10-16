Newsblog zur US-Politik Während Shutdown: Trump lädt zu pompösem Spendendinner

Donald Trump beim Spendendinner: Er baucht 250 Millionen Dollar. (Quelle: IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CNP/imago)

News folgen Artikel teilen

Donald Trump sammelt Spenden für einen neuen Ballsaal. Der US-Präsident will außerdem einen Triumphbogen bauen lassen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Ballsaal im Weißen Haus: Trump richtet Abendessen für Spender aus

US-Präsident Donald Trump hat ein prunkvolles Abendessen ausgerichtet, um den Spendern des 250 Millionen Dollar teuren Ballsaals zu danken, den er im Weißen Haus bauen lässt. Unter den Gästen waren Vertreter von US-Technologieunternehmen wie Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft und Palantir sowie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die Gästeliste des Weißen Hauses berichteten.

"So viele von Ihnen waren wirklich, wirklich großzügig", sagte Trump zu seinen Gästen. "Ich meine, einige von Ihnen, die hier sitzen, sagen: 'Sir, wären 25 Millionen Dollar angemessen?" Ich sagte: 'Ich nehme es.'"

Trump betonte, dass der Ballsaal ausschließlich aus privaten Geldern gebaut werde. 22 Millionen Dollar (knapp 19 Millionen Euro) stammen von einer Einigung mit der Videoplattform YouTube: Die Google-Tochter hatte im September der Zahlung im September zugestimmt, um einen Rechtsstreit mit Trump um die Sperrung seines Kontos nach der Kapitol-Erstürmung radikaler Anhänger des Republikaners am 6. Januar 2021 beizulegen.

"Arc de Trump": US-Präsident plant Monument für Washington

US-Präsident Donald Trump hat ein Modell für einen Triumphbogen in der Hauptstadt Washington vorgestellt. Bei einem Spendendinner für den von ihm geplanten Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses präsentierte er Medienberichten zufolge Pläne für den Bau eines Monuments ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris. "Es wird wirklich wunderschön werden", zitierte der Sender CNN Trump, "ich glaube, es wird fantastisch werden".

China wirft den USA im Handelsstreit Panikmache vor