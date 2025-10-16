Newsblog zur US-Politik Trump nimmt nächste US-Metropole ins Visier

Donald Trump: Er nennt den Kolumbianer einen "Anführer im illegalen Drogenhandel". (Quelle: Evelyn Hockstein)

Trump droht auch San Francisco mit Entsendung der Nationalgarde. Er stoppt zudem die Finanzhilfen für Kolumbien. Alle Nachrichten im Newsblog.

Montag, 20. Oktober

Nach Massenprotesten: Republikaner greifen "No Kings" an

Nach den weitgehend friedlichen Massenprotesten gegen Donald Trump unterstellt ein führender Republikaner den Demonstranten einen Angriff auf das amerikanische Wertesystem. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach beim Sender ABC News von "Marxismus und Sozialismus" und warnte vor einer "gefährlichen Ideologie".

Zugleich erkannte Johnson an, dass die Demonstrierenden "offenbar gewaltfrei" ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausgeübt hätten, was er als Jurist verteidige. In diesem Kontext sagte er, die Proteste hätte es gar nicht geben können, wäre Trump tatsächlich ein König.

Am Samstag waren in den USA landesweit Millionen unter dem Motto "No Kings" (zu Deutsch: "Keine Könige") auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien in weiten Teilen friedlich. Etliche Teilnehmende waren bunt verkleidet, hatten ihre Kinder und Hunde mit dabei. Nur am Rande kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Die Polizeibehörden von New York und San Diego hoben hervor, dass es bei Zehntausenden Demonstrierenden in den jeweiligen Städten keine Festnahmen gegeben habe, wohl auch mit dem Ziel, die aufgeheizte politische Stimmung nicht weiter zu befeuern.

Konflikt um Drogenhandel: Trump stoppt Finanzhilfen für Kolumbien

Donald Trump hat im Streit um den Drogenhandel die sofortige Einstellung der Finanzhilfen seines Landes an Kolumbien bekanntgegeben. Trump begründete die Entscheidung am Sonntag damit, dass der kolumbianische Präsident Gustavo Petro trotz "umfassender Zahlungen und Zuschüsse von den USA" nichts tue, um die Kokainproduktion in seinem Land zu unterbinden. Trump erhob sogar den Vorwurf, der linksgerichtete kolumbianische Staatschef "fördert stark die massive Produktion von Drogen".

Die US-Finanzhilfen an Kolumbien würden "von heute an" gestoppt, verkündete der US-Präsident in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Dabei schrieb er den Namen des südamerikanischen Landes mehrfach falsch als "Columbia", die korrekte englische Schreibweise lautet "Colombia".

Petro kritisierte Trumps Entscheidung scharf. Der US-Präsident lasse sich dabei von seinen "Beratern täuschen". Er appellierte an Trump, sich mit Kolumbien zu befassen und dann festzustellen, in welchem Teil des Landes "sich die Drogenhändler befinden und in welchem Teil (...) die Demokraten".

Trump droht auch San Francisco mit Entsendung der Nationalgarde