Fischer getötet? Kolumbien wirft US-Regierung Mord vor

Angebliches Drogenboot im Visier der US-Armee: Bei den Einsätzen in der Karibik sind bislang 25 Menschen getötet worden. (Quelle: IMAGO/President Donald J. trump/X via Bestimage)

Sonntag, 19. Oktober

Fischer getötet? Kolumbien wirft USA Mord vor

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat den USA vorgeworfen, bei einem ihrer Einsätze gegen mutmaßliche Drogenboote in der Karibik in kolumbianischen Hoheitsgewässern einen unbeteiligten Fischer getötet zu haben. Der bei einem Angriff im September getötete Alejandro Carranza habe "keinerlei Verbindung zu Drogenhändlern" gehabt und lediglich Fischfang betrieben, erklärte Petro. Staatliche Vertreter der USA hätten "einen Mord begangen" und die Souveränität Kolumbiens in den Hoheitsgewässern des Landes verletzt. Petro teilte auf der Plattform X ein Video mit einem Statement von Angehörigen Carranzas, denen zufolge der Mann bei einer Fangfahrt in der Karibik getötet wurde.

US-Präsident Donald Trump hatte vor einigen Wochen Kriegsschiffe in die Karibik entsandt, die nach seinen Angaben den Drogenschmuggel in der Region bekämpfen sollen. Dabei griffen die US-Schiffe mehrfach kleine Boote an, die angeblich Drogen transportierten. Insgesamt wurden bei den bisherigen US-Angriffen auf angebliche Drogenboote 25 Menschen getötet.

Der US-Militäreinsatz in der Karibik hatte insbesondere die Spannungen zwischen den USA und Venezuela erheblich verschärft. Trump wirft dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren.

Russische Nationalfarben? Wirbel um Krawatte von US-Verteidigungsminister

Eine Krawatte beschäftigt Nutzer in den sozialen Medien und sogar den US-Vizepräsidenten. War es ein Fauxpas von Verteidigungsminister Pete Hegseth? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Ministerium kauft neue Privatjets für Kristi Noem

Das amerikanische Heimatschutzministerium hat laut Unterlagen, die der "New York Times" vorliegen zwei Gulfstream-Privatjets für die Ministerin Kristi Noem und andere hochrangige Beamte des Ministeriums zum Preis von 172 Millionen Dollar gekauft. Die Jets, die laut einem Beamten des Ministeriums aus Sicherheitsgründen benötigt werden, sind die jüngsten Ausgaben für Noem. Ihre wird von Demokraten und anderen Kritikern seot längerem Verschwendung vorgeworfen. Die amerikanische Küstenwache hat Anfang des Jahres in ihrem Haushalt einen Antrag auf den Kauf eines neuen Langstreckenjets vom Typ Gulfstream V gestellt, dessen Kosten auf 50 Millionen Dollar geschätzt werden und der ein veraltetes Modell ersetzen soll, das von Noem genutzt wird.

Trump-Sprecherin beleidigt Reporter