Newsblog zur US-Politik Fischer getötet? Kolumbien wirft US-Regierung Mord vor
Kolumbien kritisiert die Schläge der US-Armee in der Karibik. Millionen Amerikaner demonstrieren gegen Trump. Alle Nachrichten im Newsblog.
Sonntag, 19. Oktober
Fischer getötet? Kolumbien wirft USA Mord vor
Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat den USA vorgeworfen, bei einem ihrer Einsätze gegen mutmaßliche Drogenboote in der Karibik in kolumbianischen Hoheitsgewässern einen unbeteiligten Fischer getötet zu haben. Der bei einem Angriff im September getötete Alejandro Carranza habe "keinerlei Verbindung zu Drogenhändlern" gehabt und lediglich Fischfang betrieben, erklärte Petro. Staatliche Vertreter der USA hätten "einen Mord begangen" und die Souveränität Kolumbiens in den Hoheitsgewässern des Landes verletzt. Petro teilte auf der Plattform X ein Video mit einem Statement von Angehörigen Carranzas, denen zufolge der Mann bei einer Fangfahrt in der Karibik getötet wurde.
US-Präsident Donald Trump hatte vor einigen Wochen Kriegsschiffe in die Karibik entsandt, die nach seinen Angaben den Drogenschmuggel in der Region bekämpfen sollen. Dabei griffen die US-Schiffe mehrfach kleine Boote an, die angeblich Drogen transportierten. Insgesamt wurden bei den bisherigen US-Angriffen auf angebliche Drogenboote 25 Menschen getötet.
Der US-Militäreinsatz in der Karibik hatte insbesondere die Spannungen zwischen den USA und Venezuela erheblich verschärft. Trump wirft dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren.
Russische Nationalfarben? Wirbel um Krawatte von US-Verteidigungsminister
Ministerium kauft neue Privatjets für Kristi Noem
Das amerikanische Heimatschutzministerium hat laut Unterlagen, die der "New York Times" vorliegen zwei Gulfstream-Privatjets für die Ministerin Kristi Noem und andere hochrangige Beamte des Ministeriums zum Preis von 172 Millionen Dollar gekauft. Die Jets, die laut einem Beamten des Ministeriums aus Sicherheitsgründen benötigt werden, sind die jüngsten Ausgaben für Noem. Ihre wird von Demokraten und anderen Kritikern seot längerem Verschwendung vorgeworfen. Die amerikanische Küstenwache hat Anfang des Jahres in ihrem Haushalt einen Antrag auf den Kauf eines neuen Langstreckenjets vom Typ Gulfstream V gestellt, dessen Kosten auf 50 Millionen Dollar geschätzt werden und der ein veraltetes Modell ersetzen soll, das von Noem genutzt wird.
Trump-Sprecherin beleidigt Reporter
Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus hat sich die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, über einen Reporter der Huffington Post lustig gemacht. Dieser hatte gefragt, wer Budapest als Ort des nächsten Treffens zwischen Wladimir Putin und Trump ausgesucht hatte. "Deine Mutter war es", sagte Leavitt nach Angaben des Online-Mediums.
Auf Nachfrage habe auch der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, mit "Deine Mutter" geantwortet. Gefragt, ob sie das lustig fand, sagte die Sprecherin zur "Huffington Post": "Ich finde es lustig, dass Sie sich tatsächlich für eine Zeitung halten [sic]. Sie sind ein linker Schreiberling, den niemand ernst nimmt, auch Ihre Kollegen in den Medien nicht, nur sagen sie Ihnen das nicht ins Gesicht. Hören Sie auf, mir Ihre unaufrichtigen, voreingenommenen und beschissenen Fragen zu schicken."
Auch auf die Nachfrage des britischen "Independent", ob die Antwort Leavitts angemessen sei, sagte Sprecher Taylor Rogers: "Mehr als angemessen".
Samstag, 18. Oktober
Trump kündigt Überstellung angeblicher Schmuggler an
Die USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump zwei überlebende Insassen eines U-Boots mit angeblicher Drogenfracht, welches das US-Militär in der Karibik angegriffen hatte, an ihre Heimatländer überstellen. Zwei der "Terroristen" an Bord des U-Boots seien getötet worden, die beiden anderen "Terroristen" würden zur Inhaftierung und Strafverfolgung in ihre Heimatländer Ecuador und Kolumbien zurückgeschickt, teilte Trump am Samstag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social mit.
Trump hatte den Angriff auf das U-Boot bereits am Freitag bekanntgegeben und mitgeteilt, dieses sei "speziell für den Transport riesiger Mengen von Drogen gebaut" worden. Am Samstag erklärte der US-Präsident, das "sehr große" U-Boot habe sich auf einer bekannten Drogenschmuggel-Route in Richtung der Vereinigten Staaten befunden.
"No Kings": Amerikaner gehen gegen Trump auf die Straße
In den USA haben Gegner der Politik von Präsident Donald Trump erneut zu landesweiten Protesten aufgerufen. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - fanden an zahlreichen Orten Demonstrationen statt. Die Organisatoren erklärten, sie wollten damit ein Zeichen gegen die ihrer Ansicht nach autoritäre Politik Trumps setzen. Am Mittag (Ortszeit) teilten sie mit, Millionen Menschen beteiligten sich in mehr als 800 Städten friedlich an Demonstrationen. Beim Sender CNN war von 2.500 Protesten landesweit die Rede.
In New York hatten sich am Mittag mehrere Zehntausende versammelt. Eine Helferin sagte der Deutschen Presse-Agentur am Times Square, die Menge habe die Straße gen Süden bis zum Union Square gefüllt
China will mit USA über Handel reden
Nach einem hochrangigen Gespräch zwischen China und den USA will Peking den Dialog über Handelsfragen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nach eigenen Angaben "baldmöglichst" fortsetzen. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua nach einer Videoschalte des chinesischen Vizeregierungschefs He Lifeng mit US-Finanzminister Scott Bessent. Xinhua schrieb von einem "offenen, intensiven und konstruktiven Austausch".
Die Spannungen zwischen Washington und Peking waren in der vergangenen Woche wieder aufgeflammt. Als Reaktion auf stärkere chinesische Exportkontrollen für Seltene Erden drohte US-Präsident Donald Trump mit Zöllen in Höhe von 100 Prozent und damit, beim Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Seoul nicht mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenzutreffen.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters