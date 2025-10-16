Newsblog zur US-Politik Vance in Israel gelandet – soll Waffenruhe überwachen
JD Vance ist zu einer wichtigen Dienstreise aufgebrochen. Donald Trump sendet positive Signale in Richtung China. Alle Nachrichten im Newsblog.
Dienstag, 21. Oktober
US-Vizepräsident Vance zu Gesprächen in Israel eingetroffen
US-Vize-Präsident JD Vance ist in Israel angekommen. Vorgesehen ist ein Besuch des Hauptquartiers der gemeinsamen Streitkräfte unter Führung des US-Militärs, die die Stabilisierungsbemühungen im Gazastreifen unterstützen sollen. Geplant sind außerdem Beratungen zwischen Vance und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Dieser besprach sich am Montag bereits mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, der der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump ist.
Parallel zu diesen Unterredungen beraten Vertreter der Hamas und Vermittler in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Die Delegation der radikal-islamischen Organisation wird geleitet von dem im Exil lebenden Hamas-Führer Chalil al-Hajja. Auch bei diesen Gesprächen geht es um die nächste Phase der Waffenruhe, um deren Stabilisierung und um Vereinbarungen für die Zeit nach dem Ende des Krieges.
US-Arbeitsgruppe soll gegen Trumps vermeintliche Gegner vorgehen
Eine Gruppe Dutzender Beamter der gesamten US-Regierung, darunter auch Geheimdienstmitarbeiter, soll einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Präsident Donald Trump bei der Vergeltung gegen seine vermeintlichen Feinde unterstützen. Die behördenübergreifende Arbeitsgruppe "Interagency Weaponization Working Group" treffe sich mindestens seit Mai, berichtet Reuters. Dies gehe aus Regierungsunterlagen und von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hervor. Demnach gehören der Gruppe unter anderem Beamte aus dem Weißen Haus, dem Büro der Nationalen Geheimdienstdirektorin (ODNI), der CIA, dem Justiz- und dem Verteidigungsministerium sowie dem FBI an. Mehrere US-Beamte bestätigten gegenüber Reuters auf Anfrage die Existenz der Arbeitsgruppe.
US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Tag seiner Amtseinführung im Januar einen Erlass unterzeichnet, in dem er den US-Generalstaatsanwalt anwies, mit anderen Bundesbehörden zusammenzuarbeiten, um "vergangenes Fehlverhalten der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung der Strafverfolgungsbehörden und der Geheimdienste zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen". Justizministerin Pam Bondi und die Nationale Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard hatten bereits Anfang des Jahres ähnliche Gruppen innerhalb ihrer Behörden angekündigt, die alle "mit der Wurzel ausrotten" würden, die ihrer Meinung nach Regierungsmacht gegen Trump missbraucht hätten. ODNI-Sprecherin Olivia Coleman erklärte dazu: "Die Amerikaner verdienen eine Regierung, die sich der Ent-Instrumentalisierung und Entpolitisierung verschrieben hat und die sicherstellt, dass die Macht nie wieder gegen die Menschen eingesetzt wird, denen sie dienen soll."
US-Präsident Donald Trump und seine Verbündeten verwenden den Begriff "Instrumentalisierung" für ihre unbewiesenen Behauptungen, dass Beamte früherer Regierungen die Macht des Bundes missbraucht hätten, um ihn ins Visier zu nehmen. Die Mission der Gruppe bestehe im Grunde darin, gegen den "Deep State" (auf deutsch etwa "tiefen Staat") vorzugehen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Begriff wird von Trump und seinen Anhängern für vermeintliche Gegner aus den Regierungen von Barack Obama und Joe Biden sowie aus seiner eigenen ersten Amtszeit verwendet. Reuters konnte nach eigenen Angaben nicht feststellen, inwieweit die Arbeitsgruppe ihre Pläne bereits umgesetzt hat oder ob Trump selbst direkt beteiligt ist.
Trump spielt Taiwan-Risiko herunter
Donald Trump hat sich am Montag zuversichtlich gezeigt, ein faires Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu erzielen. Zudem spielte er die Risiken eines Konflikts über die Taiwan-Frage herunter. China habe keine Absicht, in Taiwan einzumarschieren, sagte Trump vor Reportern. "China will das nicht", sagte Trump. Das US-Militär habe in jeder Hinsicht das Beste vom Besten. Niemand werde sich damit anlegen. Er erwarte, dass das Thema Taiwan bei einem geplanten Treffen mit Xi am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Südkorea in der kommenden Woche auf der Tagesordnung stehen werde. "Ich denke, wir werden am Ende ein sehr starkes Handelsabkommen haben. Wir werden beide zufrieden sein."
Auf die Frage eines Reporters, ob die USA ihre Haltung zur Unabhängigkeit Taiwans für ein Handelsabkommen ändern könnten, sagte Trump: "Wir werden über viele Dinge sprechen. Ich nehme an, das wird eines davon sein, aber ich werde jetzt nicht darüber sprechen." Mehr zu Trumps Rolle in Taiwan lesen Sie hier.
USA erwägen wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Nicaragua
Die USA wollen Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent und weitere Strafmaßnahmen gegen Nicaragua verhängen. Dies sei eine Reaktion auf die "unangemessene Politik des Landes in den Bereichen Arbeitnehmerrechte, Grundrechte und Menschenrechte, die den Handel der USA beeinträchtigen". "Aufgrund der Feststellung, dass die Handlungen, die Politik und die Praktiken Nicaraguas Anlass zu Maßnahmen geben, hat der US-Handelsbeauftragte eine Reihe von entsprechenden Reaktionen vorgeschlagen", teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten am Montag mit. Dazu gehöre auch die Aussetzung aller Vorteile für Nicaragua aus dem Freihandelsabkommen zwischen den USA, Zentralamerika und der Dominikanischen Republik (CAFTA-DR). Die Maßnahmen könnten sofort oder schrittweise über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfolgen.
Ex-FBI-Chef Comey fordert Abweisung von umstrittener Anklage gegen ihn
Der ehemalige FBI-Chef James Comey hat eine Abweisung der gegen ihn vorgebrachten Anklage wegen angeblicher "schwerer Straftaten" gefordert. Bei dem Verfahren handele es sich um "rachsüchtige und selektive Strafverfolgung" auf der Grundlage "persönlicher Abneigung" von US-Präsident Donald Trump gegenüber ihm, sagte Comey am Montag vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Virginia. Seine Anwälte sprachen von "unerhörtem Machtmissbrauch" durch die US-Regierung.
Die US-Verfassung erlaube es US-Bürgern, die Regierung zu kritisieren, betonten Comeys Anwälte. Der Regierung wiederum sei es verboten, Menschen "wegen ihrer geschützten Meinungsäußerung zu bestrafen". Trump habe das US-Justizministerium jedoch damit beauftragt, Comey wegen "seiner persönlichen Abneigung und weil Herr Comey den Präsidenten häufig für sein Verhalten im Amt kritisiert hat", strafrechtlich zu verfolgen.
Der 64-jährige Comey ist ein prominenter Kritiker Trumps. Das US-Justizministerium hatte Ende September erklärt, Comey werde wegen "schwerwiegender Verstöße im Zusammenhang mit der Weitergabe sensibler Informationen" strafrechtlich verfolgt. Konkret wird ihm zur Last gelegt, eine Untersuchung des Kongresses behindert und eine Falschaussage gemacht zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen Comey bis zu fünf Jahre Haft. Der Fall hatte Befürchtungen verstärkt, Trump könne die Justiz gegen unliebsame politische Gegner benutzen.
USA und Australien schließen Pakt zu Seltenen Erden
Donald Trump und der australische Premierminister Anthony Albanese haben am Montag ein Abkommen über Seltene Erden und andere kritische Mineralien unterzeichnet. Dies solle eine sichere Versorgung garantieren. Beide Länder werden in den nächsten sechs Monaten jeweils eine Milliarde Dollar in Bergbau- und Verarbeitungsprojekte investieren, heißt es in dem Abkommen. "In etwa einem Jahr werden wir so viele kritische Mineralien und Seltene Erden haben, dass sie nicht mehr wissen werden, wohin damit", sagte Trump.
Die USA suchen weltweit nach Zugang zu Seltenen Erden, nachdem China seine Exportkontrollen verschärft hat. Die Regierung in Peking hat jüngst unter anderem den Export von Technologien zum Abbau und zur Verarbeitung der Elemente ohne Genehmigung verboten. Chinesischen Unternehmen ist es zudem ohne Genehmigung untersagt, mit Firmen im Ausland bei Seltenen Erden zusammenzuarbeiten. Bei diesen handelt es sich um eine Gruppe von Elementen, die für viele Hochtechnologie-Produkte wie Laser, Militärausrüstung sowie für Magnete in Elektroautos und Windturbinen benötigt werden. China ist mit einem Marktanteil von rund 90 Prozent der weltweit dominierende Anbieter.
US-Regierung droht SpaceX mit Vertragsentzug bei Mondmission
Die US-Regierung wirft dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk Verzögerungen beim geplanten Flug der USA zum Mond vor. Verkehrsminister und amtierender Nasa-Chef Sean Duffy kündigte an, einen milliardenschweren Auftrag für das "Artemis"-Programm möglicherweise an andere Unternehmen wie Jeff Bezos' Blue Origin zu vergeben. "Wir werden nicht auf ein einzelnes Unternehmen warten", sagte Duffy am Montag im US-Sender CNBC. Man wolle noch in der Amtszeit des Präsidenten wieder Menschen auf den Mond bringen, denn man befinde sich in einem zweiten Wettlauf ins All – diesmal gegen China – und habe vor, diesen zu gewinnen.
SpaceX ist einer der Hauptauftragnehmer der Nasa im Rahmen des "Artemis"-Programms, das erstmals seit den "Apollo"-Missionen der 1970er Jahre wieder Menschen auf den Mond bringen soll. Ziel ist eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond sowie die Vorbereitung bemannter Missionen zum Mars. Der Konzern hatte 2021 den Zuschlag erhalten, das Landemodul für die Mission "Artemis 3" zu entwickeln.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters