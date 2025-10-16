Newsblog zur US-Politik Massiver Preisnachlass: Merck-Tochter einigt sich mit Trump
Im Streit mit Venezuela setzt Trump auf eine militärische Machtdemonstration. Trump-Kritiker John Bolton wird angeklagt. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump-Kritiker John Bolton angeklagt
- Merck-Tochter einigt sich mit US-Regierung
- Trump lässt offenbar Bomber vor Venezuelas Küste fliegen
- Trump und Putin telefonieren – noch vor Selenskyj-Besuch
- "Shutdown": Gericht ordnet Stopp der Massenentlassungen an
- "Arc de Trump": US-Präsident plant Monument für Washington
Freitag, 17. Oktober
Weiterhin kein Einsatz der Nationalgarde in Chicago
Ein US-Berufungsgericht hält weiterhin an der Aussetzung des von US-Präsident Donald Trump angeordneten Einsatzes der Nationalgarde in Chicago fest. Die US-Regierung habe nicht ausreichend Belege vorgebracht, die zeigten, dass die Bedingungen in Chicago einen Truppeneinsatz rechtfertigten, hieß es im Urteil des Gerichts am Donnerstag. Die US-Regierung dürfe die Nationalgarde daher weiterhin nicht im US-Bundesstaat Illinois einsetzen.
Das Gericht erklärte, es sehe "keine ausreichenden Beweise für eine Rebellion oder die Gefahr einer Rebellion" in dem US-Bundesstaat. "Die lebhaften, anhaltenden und gelegentlich gewalttätigen Aktionen von Demonstranten, die gegen die Einwanderungspolitik und -maßnahmen der Bundesregierung protestieren, führen ohne weitere Umstände nicht zu einer Gefahr der Rebellion gegen die Autorität der Regierung", hieß es in dem Urteil weiter.
Elite-Uni Harvard verbessert trotz Trump-Kritik ihre Finanzen
In den USA hat die Universität Harvard ihre Finanzen trotz des Drucks der US-Regierung deutlich steigern können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 habe das Stiftungsvermögen um fast vier Milliarden auf 56,9 Milliarden Dollar zugelegt, teilte die Universität am Donnerstag mit. Die Investmentsparte Harvard Management Co erzielte demnach eine Rendite von 11,9 Prozent. Damit wurde das langfristige Ziel von acht Prozent übertroffen. Im Vorjahr hatte die Rendite 9,6 Prozent betragen, das Vermögen belief sich auf 53,2 Milliarden Dollar. Zudem erhielt die Universität inmitten der Auseinandersetzungen mit der Regierung eine Rekordsumme von 600 Millionen Dollar an Spenden von Alumni und Förderern.
Donnerstag, 16. Oktober
Trump-Kritiker John Bolton angeklagt
Mit John Bolton ist einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump angeklagt worden. Dem früheren Nationalen Sicherheitsberater Trumps wird die Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen sowie deren unrechtmäßige Aufbewahrung, wie das Justizministerium mitteilte. Eine Geschworenenjury klagte ihn an.
Bundesstaaten verklagen Trump-Regierung auf Milliardensumme
Fast die Hälfte aller US-Bundesstaaten hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen der Streichung eines milliardenschweren Förderprogramms für Solarenergie in einkommensschwachen Gemeinden verklagt. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta sagte am Donnerstag, dass etwa zwei Dutzend Bundesstaaten zwei Klagen eingereicht haben.
Die erste verlangt Schadensersatz. Die zweite sollte im Laufe des Tages eingereicht werden und fordert die Wiederherstellung des Programms der Bundesumweltbehörde EPA mit einem Volumen von sieben Milliarden Dollar. Die Klagen folgen rund zehn Tage, nachdem eine Gruppe von Solarunternehmen und Gewerkschaften ebenfalls Klage eingereicht hatte, um die Initiative wiederherzustellen.
Merck-Tochter einigt sich mit US-Regierung
Die US-Tochter EMD des deutschen Pharmakonzerns Merck hat sich mit der US-Regierung auf eine Senkung der Kosten für künstliche Befruchtung geeinigt. Er habe die Freude anzukündigen, dass EMD Serono massiven Preisnachlässen für Medikamente und Behandlungen zur In-vitro-Fertilisation (IVF) zugestimmt habe, erklärte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington. In Deutschland teilte der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA mit, die US-Tochter EMD Serono werde ihre Präparate Gonal-f, Ovidrel und Cetrotide direkt an Verbraucher zu deutlich reduzierten Preisen verkaufen. Gemäß einer Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium werden die Medikamente von branchenspezifischen Zöllen ausgenommen, falls diese eingeführt werden. Im Gegenzug investiert Merck in Forschung und Produktion in den USA.
Trump hatte im Februar eine Verordnung unterzeichnet, die die Regierung anweist, den Zugang zur IVF zu erweitern und die Kosten für die Behandlung zu senken. Bei der IVF werden Eizellen und Spermien im Labor zusammengebracht, um einen Embryo für Paare mit Kinderwunsch zu erzeugen. Die Kosten für eine solche Behandlung können in den USA zwischen 12.000 und 25.000 Dollar pro Zyklus liegen.
Trump lässt offenbar Bomber vor Venezuelas Küste fliegen
US-Bomber haben sich laut Medienberichten der Küste Venezuelas genähert. Mehrere Langstreckenbomber des Typs B-52 seien am Mittwoch aus dem US-Bundesstaat Louisiana gestartet und mehrere Stunden in Küstennähe geflogen, berichteten die "New York Times" und der Sender ABC News. Sie beriefen sich dabei auf einen hochrangigen US-Beamten beziehungsweise Daten zu Flugbewegungen. Offizielle Angaben der US-Regierung gab es dazu zunächst nicht. In den Medienberichten wurden die Flüge als Machtdemonstration der USA bewertet.
Es wäre eine weitere Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung zwischen den USA und Venezuela. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft Venezuela vor, dass Drogen von dort die USA überschwemmen. Die USA gehen inzwischen militärisch dagegen vor. Erst am Mittwoch war zudem bekanntgeworden, dass Trump Aktionen des Auslandsgeheimdiensts CIA in Venezuela autorisiert hat. Details blieben unklar. Er kündigte zugleich an, Rauschgiftschmuggler nun auch an Land bekämpfen zu wollen. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro äußerte sich erzürnt.
Bereits seit Wochen beschießen und zerstören die USA immer wieder Boote in der Karibik, die aus Venezuela kommen. An Bord sollen sich Drogen befunden haben. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Die Regierung begründet das mit ihrem Kampf gegen den Drogenhandel, die USA würden von Drogen überschwemmt. Das Vorgehen sorgt für viel Kritik, auch weil die US-Regierung keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte.
Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
Am Donnerstag haben der US-Präsident und Kremlchef Putin lange telefoniert. Nun soll es offenbar ein weiteres Treffen der beiden geben. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump und Putin führen offenbar langes Telefonat
US-Präsident Donald Trump telefoniert nach eigenen Angaben nach wie vor mit Russlands Staatschef Wladimir Putin. Es handle sich um ein langes Gespräch, das immer noch andauere, teilt Trump am frühen Abend deutscher Zeit über sein Online-Netzwerk Truth Social mit. Er werde über den Inhalt berichten, sobald es beendet sei. Der Kreml bestätigt laut einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur RIA ebenfalls, dass das Gespräch stattfindet.
Trump und Putin telefonieren – noch vor Selenskyj-Besuch
Vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj will US-Präsident Donald Trump erneut mit Kremlchef Putin telefonieren. Wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses in Washington sagte, soll das Telefonat noch am Donnerstag stattfinden.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters