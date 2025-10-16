Merck-Tochter einigt sich mit US-Regierung

Die US-Tochter EMD des deutschen Pharmakonzerns Merck hat sich mit der US-Regierung auf eine Senkung der Kosten für künstliche Befruchtung geeinigt. Er habe die Freude anzukündigen, dass EMD Serono massiven Preisnachlässen für Medikamente und Behandlungen zur In-vitro-Fertilisation (IVF) zugestimmt habe, erklärte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington. In Deutschland teilte der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA mit, die US-Tochter EMD Serono werde ihre Präparate Gonal-f, Ovidrel und Cetrotide direkt an Verbraucher zu deutlich reduzierten Preisen verkaufen. Gemäß einer Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium werden die Medikamente von branchenspezifischen Zöllen ausgenommen, falls diese eingeführt werden. Im Gegenzug investiert Merck in Forschung und Produktion in den USA.

Trump hatte im Februar eine Verordnung unterzeichnet, die die Regierung anweist, den Zugang zur IVF zu erweitern und die Kosten für die Behandlung zu senken. Bei der IVF werden Eizellen und Spermien im Labor zusammengebracht, um einen Embryo für Paare mit Kinderwunsch zu erzeugen. Die Kosten für eine solche Behandlung können in den USA zwischen 12.000 und 25.000 Dollar pro Zyklus liegen.

Trump lässt offenbar Bomber vor Venezuelas Küste fliegen

US-Bomber haben sich laut Medienberichten der Küste Venezuelas genähert. Mehrere Langstreckenbomber des Typs B-52 seien am Mittwoch aus dem US-Bundesstaat Louisiana gestartet und mehrere Stunden in Küstennähe geflogen, berichteten die "New York Times" und der Sender ABC News. Sie beriefen sich dabei auf einen hochrangigen US-Beamten beziehungsweise Daten zu Flugbewegungen. Offizielle Angaben der US-Regierung gab es dazu zunächst nicht. In den Medienberichten wurden die Flüge als Machtdemonstration der USA bewertet.

Es wäre eine weitere Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung zwischen den USA und Venezuela. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft Venezuela vor, dass Drogen von dort die USA überschwemmen. Die USA gehen inzwischen militärisch dagegen vor. Erst am Mittwoch war zudem bekanntgeworden, dass Trump Aktionen des Auslandsgeheimdiensts CIA in Venezuela autorisiert hat. Details blieben unklar. Er kündigte zugleich an, Rauschgiftschmuggler nun auch an Land bekämpfen zu wollen. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro äußerte sich erzürnt.

Bereits seit Wochen beschießen und zerstören die USA immer wieder Boote in der Karibik, die aus Venezuela kommen. An Bord sollen sich Drogen befunden haben. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Die Regierung begründet das mit ihrem Kampf gegen den Drogenhandel, die USA würden von Drogen überschwemmt. Das Vorgehen sorgt für viel Kritik, auch weil die US-Regierung keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte.