Kolumbien ruft Botschafter aus den USA zurück

Kolumbien hat seinen Botschafter aus den Vereinigten Staaten zurückgerufen. Wie das kolumbianische Außenministerium am Montag mitteilte, folgte die Entscheidung auf eine Reihe von Militärangriffen der USA in der Karibik und scharfen Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner hatte angekündigt, die Zölle für Kolumbien zu erhöhen und alle Zahlungen an das südamerikanische Land einzustellen. Zuvor hatte er den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro als "illegalen Drogenboss" bezeichnet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump nach Massenprotesten: "Ich bin kein König"

US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Massenproteste gegen ihn und seine Regierungspolitik als "Witz" abgetan. Die Demonstranten stünden nicht für die Haltung der Menschen im Land, sagte er Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One. All die neuen Transparente bei den Protesten seien wohl von "radikal linken Wahnsinnigen" bezahlt worden. "Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land großartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König", sagte Trump.

Es war die erste Wortmeldung des Präsidenten zu den Protesten vom Samstag. Landesweit waren dabei Millionen Menschen unter dem Motto "No Kings" – zu Deutsch: "Keine Könige" – auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien weitgehend friedlich.

Die Demonstrationen seien "sehr klein, sehr ineffektiv" gewesen, sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington. Hinsichtlich der Demonstranten ergänzte er: "Wenn man sich diese Leute ansieht: Sie sind nicht repräsentativ für unser Land."

Nach Massenprotesten: Republikaner greifen "No Kings" an

Nach den weitgehend friedlichen Massenprotesten gegen Donald Trump unterstellte ein führender Republikaner den Demonstranten einen Angriff auf das amerikanische Wertesystem. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach beim Sender ABC News von "Marxismus und Sozialismus" und warnte vor einer "gefährlichen Ideologie".

Zugleich erkannte Johnson an, dass die Demonstrierenden "offenbar gewaltfrei" ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausgeübt hätten, was er als Jurist verteidige. In diesem Kontext sagte er, die Proteste hätte es gar nicht geben können, wäre Trump tatsächlich ein König.

Am Samstag waren in den USA landesweit Millionen unter dem Motto "No Kings" (zu Deutsch: "Keine Könige") auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien in weiten Teilen friedlich. Etliche Teilnehmende waren bunt verkleidet, hatten ihre Kinder und Hunde mit dabei. Nur am Rande kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Die Polizeibehörden von New York und San Diego hoben hervor, dass es bei Zehntausenden Demonstrierenden in den jeweiligen Städten keine Festnahmen gegeben habe, wohl auch mit dem Ziel, die aufgeheizte politische Stimmung nicht weiter zu befeuern.