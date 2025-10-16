Newsblog zur US-Politik Nationalgarde – Trump erzielt Sieg vor Gericht
Donald Trump sendet positive Signale in Richtung China. Auch lässt er Melanias Bürogebäude abreißen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Dienstag, 21. Oktober
USA und Australien schließen Pakt zu Seltenen Erden
Donald Trump und der australische Premierminister Anthony Albanese haben am Montag ein Abkommen über Seltene Erden und andere kritische Mineralien unterzeichnet. Dies solle eine sichere Versorgung garantieren. Beide Länder werden in den nächsten sechs Monaten jeweils eine Milliarde Dollar in Bergbau- und Verarbeitungsprojekte investieren, heißt es in dem Abkommen. "In etwa einem Jahr werden wir so viele kritische Mineralien und Seltene Erden haben, dass sie nicht mehr wissen werden, wohin damit", sagte Trump.
Die USA suchen weltweit nach Zugang zu Seltenen Erden, nachdem China seine Exportkontrollen verschärft hat. Die Regierung in Peking hat jüngst unter anderem den Export von Technologien zum Abbau und zur Verarbeitung der Elemente ohne Genehmigung verboten. Chinesischen Unternehmen ist es zudem ohne Genehmigung untersagt, mit Firmen im Ausland bei Seltenen Erden zusammenzuarbeiten. Bei diesen handelt es sich um eine Gruppe von Elementen, die für viele Hochtechnologie-Produkte wie Laser, Militärausrüstung sowie für Magnete in Elektroautos und Windturbinen benötigt werden. China ist mit einem Marktanteil von rund 90 Prozent der weltweit dominierende Anbieter.
US-Regierung droht SpaceX mit Vertragsentzug bei Mondmission
Die US-Regierung wirft dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk Verzögerungen beim geplanten Flug der USA zum Mond vor. Verkehrsminister und amtierender Nasa-Chef Sean Duffy kündigte an, einen milliardenschweren Auftrag für das "Artemis"-Programm möglicherweise an andere Unternehmen wie Jeff Bezos' Blue Origin zu vergeben. "Wir werden nicht auf ein einzelnes Unternehmen warten", sagte Duffy am Montag im US-Sender CNBC. Man wolle noch in der Amtszeit des Präsidenten wieder Menschen auf den Mond bringen, denn man befinde sich in einem zweiten Wettlauf ins All - diesmal gegen China - und habe vor, diesen zu gewinnen.
SpaceX ist einer der Hauptauftragnehmer der Nasa im Rahmen des "Artemis"-Programms, das erstmals seit den "Apollo"-Missionen der 1970er Jahre wieder Menschen auf den Mond bringen soll. Ziel ist eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond sowie die Vorbereitung bemannter Missionen zum Mars. Der Konzern hatte 2021 den Zuschlag erhalten, das Landemodul für die Mission "Artemis 3" zu entwickeln.
Ursprünglich war der nächste "Artemis"-Flug mit Astronauten um den Mond nach Verzögerungen für April 2026 geplant, die erste Landung auf der Mondoberfläche für 2027. Duffy sagte nun, die Nasa strebe einen Start bereits im Februar 2026 an und eine Rückkehr zum Mond im Jahr 2028. Neben SpaceX sind auch Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman an der "Artemis"-Mission beteiligt.
Berufungsgericht: Trump darf Nationalgarde nach Portland schicken
Ein US-Berufungsgericht hat Präsident Donald Trump vorläufig die Entsendung von Nationalgardisten in die Stadt Portland im Nordwesten des Landes erlaubt. Das Berufungsgericht des neunten US-Bezirks nannte es am Montag "wahrscheinlich, dass der Präsident seine gesetzlichen Befugnisse rechtmäßig ausgeübt" habe. Trump hatte gegen den Willen der regierenden Demokraten im Bundesstaat Oregon den Einsatz von 200 Soldaten in Portland angeordnet.
Das Berufungsgericht hob mit einer Mehrheit von zwei der drei Richter Entscheidungen einer Bundesrichterin auf, die die Entsendung der Nationalgarde nach Portland zunächst gestoppt hatte. Bundesrichterin Karin J. Immergut hatte geurteilt, es gebe weder einen "Aufstand in Portland noch eine Bedrohung für die nationale Sicherheit".
Trump hatte die Nationalgarde bereits in die ebenfalls von Demokraten regierten Städte Los Angeles, Washington und Memphis geschickt. Die von Trump angeordnete Entsendung der Nationalgarde nach Chicago war vorerst von der Justiz gestoppt worden. Der US-Präsident begründet sein Vorgehen mit Protesten gegen die Ausländerpolizei ICE, bei der es in den vergangenen Wochen gelegentlich Zusammenstöße gab, und mit angeblich ausufernder Kriminalität.
Montag, 20. Oktober
Donald Trump lässt Melanias Bürogebäude abreißen
Der US-Präsident hatte behauptet, für seinen neuen Ballsaal bleibe das Weiße Haus unberührt. Seit Montag reißen Bagger den Ostflügel ab. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump will Anfang 2026 nach China reisen
Donald Trump hat seine positiven Töne in Richtung China verstärkt. Der US-Präsident sagte am Montag bei einem Empfang für Australiens Premier Anthony Albanese im Weißen Haus, er werde China "ziemlich früh im kommenden Jahr" besuchen. Zudem wolle er Xi Jinping bereits Ende Oktober am Rande des Apec-Gipfels in Südkorea treffen.
Das Treffen war zuvor von Trump selbst infrage gestellt worden. Auf seiner Plattform Truth Social hatte er China wegen Exportkontrollen für Seltene Erden kritisiert und von einer zunehmenden "Feindseligkeit" gesprochen. Nun erklärte er laut dpa: "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben."
Der Handelsstreit zwischen den USA und China hatte sich zuletzt wieder verschärft. Trump drohte ab dem 1. November mit neuen Zöllen von 100 Prozent auf chinesische Importe, sollten keine Fortschritte erzielt werden. Grund ist der zunehmende Druck aus Peking, insbesondere durch Exportbeschränkungen für strategisch wichtige Rohstoffe wie Seltene Erden, die für Hightech-Produkte unverzichtbar sind.
Trotz der angespannten Lage äußerte sich Trump zuversichtlich: China wolle keinen militärischen Konflikt um Taiwan und werde die USA als "mit Abstand größte Militärmacht der Welt" nicht herausfordern, behauptete er. Das Pentagon hatte zuletzt vor einem möglichen Übernahmeversuch Taiwans durch China bis 2027 gewarnt.
Nuklearbehörde schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub
Die US-Behörde für Atomwaffensicherheit (NNSA) hat einen Großteil ihrer Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt. 1.400 Beschäftigte müssen ab Montag ohne Gehaltsfortzahlung pausieren. 400 Mitarbeiter sollen weiterhin ihren Dienst verrichten, insbesondere zur Überwachung und Sicherung der US-Nuklearsprengköpfe. Grund für den Schritt ist die anhaltende Haushaltssperre (Shutdown), die am 1. Oktober in Kraft getreten ist. Eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress ist nicht in Sicht.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters