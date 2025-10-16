Newsblog zur US-Politik Trump äußert sich zu "No Kings"-Protesten

Der US-Präsident wettert gegen "No-Kings"-Demonstranten. Zudem droht Trump San Francisco mit der Entsendung der Nationalgarde. Alle Nachrichten im Newsblog.

Montag, 20. Oktober

Trump nach Massenprotesten: "Ich bin kein König"

US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Massenproteste gegen ihn und seine Regierungspolitik als "Witz" abgetan. Die Demonstranten stünden nicht für die Haltung der Menschen im Land, sagte er Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One. All die neuen Transparente bei den Protesten seien wohl von "radikal linken Wahnsinnigen" bezahlt worden. "Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land großartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König", sagte Trump.

Es war die erste Wortmeldung des Präsidenten zu den Protesten vom Samstag. Landesweit waren dabei Millionen Menschen unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien weitestgehend friedlich.

Die Demonstrationen seien "sehr klein, sehr ineffektiv" gewesen, sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington. Mit Blick auf die Demonstranten ergänzte er: "Wenn man sich diese Leute anguckt: Sie sind nicht repräsentativ für unser Land."

Nach Massenprotesten: Republikaner greifen "No Kings" an

Nach den weitgehend friedlichen Massenprotesten gegen Donald Trump unterstellt ein führender Republikaner den Demonstranten einen Angriff auf das amerikanische Wertesystem. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach beim Sender ABC News von "Marxismus und Sozialismus" und warnte vor einer "gefährlichen Ideologie".

Zugleich erkannte Johnson an, dass die Demonstrierenden "offenbar gewaltfrei" ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausgeübt hätten, was er als Jurist verteidige. In diesem Kontext sagte er, die Proteste hätte es gar nicht geben können, wäre Trump tatsächlich ein König.