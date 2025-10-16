Newsblog zur US-Politik Trump äußert sich zu "No Kings"-Protesten
Der US-Präsident wettert gegen "No-Kings"-Demonstranten. Zudem droht Trump San Francisco mit der Entsendung der Nationalgarde. Alle Nachrichten im Newsblog.
Montag, 20. Oktober
Trump nach Massenprotesten: "Ich bin kein König"
US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Massenproteste gegen ihn und seine Regierungspolitik als "Witz" abgetan. Die Demonstranten stünden nicht für die Haltung der Menschen im Land, sagte er Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One. All die neuen Transparente bei den Protesten seien wohl von "radikal linken Wahnsinnigen" bezahlt worden. "Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land großartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König", sagte Trump.
Es war die erste Wortmeldung des Präsidenten zu den Protesten vom Samstag. Landesweit waren dabei Millionen Menschen unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien weitestgehend friedlich.
Die Demonstrationen seien "sehr klein, sehr ineffektiv" gewesen, sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington. Mit Blick auf die Demonstranten ergänzte er: "Wenn man sich diese Leute anguckt: Sie sind nicht repräsentativ für unser Land."
Nach Massenprotesten: Republikaner greifen "No Kings" an
Nach den weitgehend friedlichen Massenprotesten gegen Donald Trump unterstellt ein führender Republikaner den Demonstranten einen Angriff auf das amerikanische Wertesystem. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach beim Sender ABC News von "Marxismus und Sozialismus" und warnte vor einer "gefährlichen Ideologie".
Zugleich erkannte Johnson an, dass die Demonstrierenden "offenbar gewaltfrei" ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausgeübt hätten, was er als Jurist verteidige. In diesem Kontext sagte er, die Proteste hätte es gar nicht geben können, wäre Trump tatsächlich ein König.
Am Samstag waren in den USA landesweit Millionen unter dem Motto "No Kings" (zu Deutsch: "Keine Könige") auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen laut US-Medien in weiten Teilen friedlich. Etliche Teilnehmende waren bunt verkleidet, hatten ihre Kinder und Hunde mit dabei. Nur am Rande kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Die Polizeibehörden von New York und San Diego hoben hervor, dass es bei Zehntausenden Demonstrierenden in den jeweiligen Städten keine Festnahmen gegeben habe, wohl auch mit dem Ziel, die aufgeheizte politische Stimmung nicht weiter zu befeuern.
Konflikt um Drogenhandel: Trump stoppt Finanzhilfen für Kolumbien
Donald Trump hat im Zuge der Bekämpfung des Drogenhandels die sofortige Einstellung der Finanzhilfen seines Landes an Kolumbien bekannt gegeben. Trump begründete die Entscheidung am Sonntag damit, dass der kolumbianische Präsident Gustavo Petro trotz "umfassender Zahlungen und Zuschüsse von den USA" nichts tue, um die Kokainproduktion in seinem Land zu unterbinden. Trump erhob sogar den Vorwurf, der linksgerichtete kolumbianische Staatschef "fördert stark die massive Produktion von Drogen".
Die US-Finanzhilfen an Kolumbien würden "von heute an" gestoppt, verkündete der US-Präsident in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Dabei schrieb er den Namen des südamerikanischen Landes mehrfach falsch als "Columbia", die korrekte englische Schreibweise lautet "Colombia".
Petro kritisierte Trumps Entscheidung scharf. Der US-Präsident lasse sich dabei von seinen "Beratern täuschen". Er appellierte an Trump, sich mit Kolumbien zu befassen und dann festzustellen, in welchem Teil des Landes "sich die Drogenhändler befinden und in welchem Teil (...) die Demokraten".
Trump droht auch San Francisco mit Entsendung der Nationalgarde
Trump hat mit der Entsendung der Nationalgarde auch nach San Francisco gedroht. "Als Nächstes gehen wir nach San Francisco", sagte Trump am Sonntag in einem Interview mit dem rechtsgerichteten Fernsehsender Fox News. Mit der Entsendung der Nationalgarde solle die Stadt im Bundesstaat Kalifornien wieder "großartig" gemacht werden. Noch vor 15 Jahren sei San Francisco "eine der großartigen Städte der Welt" gewesen, seither seien dort die Dinge "falsch" gelaufen.
San Francisco wird von den oppositionellen Demokraten regiert, so wie die anderen Städte, in welche Trump bereits die Nationalgarde entsandt hat. Die Einsätze begründete Trump mit angeblich ausufernder Gewalt und einer akuten Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, Zustandsbeschreibungen, die von den örtlichen Verantwortlichen vehement bestritten werden.
Am Samstag hatten unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) landesweit Millionen von Menschen gegen Trump demonstriert. Die Proteste richteten sich auch gegen die Entsendung der Nationalgarde in mehrere Städte. Der Präsident hatte die Nationalgarde nach Los Angeles, Washington, Memphis, Portland und Chicago beordert.
Sonntag, 19. Oktober
Trump: Kolumbiens Präsident "Anführer im illegalen Drogenhandel"
US-Präsident Donald Trump wirft dem Staatschef Kolumbiens Verstrickung in Drogenhandel vor. Er bezeichnete den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro am Sonntag als einen "Anführer im illegalen Drogenhandel". Trump kündigte an, die USA würden großangelegte Zahlungen und Subventionen an Kolumbien einstellen. Die Beziehungen zu Kolumbien hatten sich zuletzt bereits verschlechtert. Vergangenen Monat entzogen die USA Petro das Visum, nachdem er sich einer pro-palästinensischen Demonstration in New York angeschlossen und US-Soldaten aufgefordert hatte, Trumps Befehle zu missachten.
Im vergangenen Jahr versprach Petro, verstärkt gegen den Anbau der zur Herstellung von Kokain genutzten Kokapflanzen durch soziale und militärische Maßnahmen vorzugehen. Doch dies brachte wenig Erfolg. Im September zählte Trump Kolumbien neben Afghanistan, Bolivien, Myanmar und Venezuela zu den Ländern, die nach Ansicht der USA im vergangenen Jahr bei der Einhaltung von Abkommen zur Drogenbekämpfung versagt hätten.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters