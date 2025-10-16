Newsblog zur US-Politik Politiker warnt vor Entlassungen bei Atomwaffenbehörde
Ein Republikaner sorgt sich vor Entlassungen. Die USA bremsen ein UN-Abkommen für die Schifffahrt. Alle Nachrichten im Newsblog.
Freitag, 17. Oktober
Republikaner warnt vor Massenentlassungen bei US-Atomwaffenbehörde
In den USA könnte die anhaltende Haushaltssperre nach Angaben eines hochrangigen Republikaners auch zu Massenentlassungen bei der US-Atomwaffenbehörde führen. "Wir wurden gestern Abend darüber informiert, dass die Nationale Behörde für Nukleare Sicherheit (NNSA), die für die Verwaltung der US-Atomwaffenbestände zuständig ist, die bisher verwendeten Notfallmittel bald aufgebraucht haben wird", sagte der Kongressabgeordnete Mike Rogers am Freitag. Die Behörde werde "80 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen müssen", fügte er hinzu.
Unklar blieb, ob es sich um vorübergehenden Zwangsurlaub während der Haushaltssperre oder dauerhafte Entlassungen handeln soll. Rogers betonte: Dies seien keine Mitarbeiter, die jemand nach Hause schicken wolle. Sie verwalteten ein "sehr wichtiges, strategisches Gut". "Sie müssen bei der Arbeit sein und bezahlt werden", fügte der Republikaner hinzu.
Die NNSA ist für die Entwicklung, Herstellung, Wartung und Sicherung der Atomwaffen zuständig. Die Behörde hat weniger als 2.000 Bundesmitarbeiter, die etwa 60.000 Auftragnehmer betreuen. Der "Shutdown" war am 1. Oktober in Kraft getreten, nachdem sich die Republikaner von Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Die Haushaltssperre endet erst, wenn ein Übergangshaushalt verabschiedet ist – und dieser ist weiterhin nicht in Sicht.
USA bremsen bei UN-Abkommen für die Schifffahrt
Ein Abkommen auf UN-Basis sollte für mehr Klimaschutz im Schiffsverkehr sorgen. Aufgrund von Protesten aus den USA wird das Vorhaben vorerst nicht umgesetzt. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Merck schließt Trump-Deal
Der deutsche Pharmariese Merck kann sich durch ein Abkommen mit der US-Regierung Zollbefreiungen sichern. Im Gegenzug senkt der Konzern die Kosten für mehrere Medikamente. Lesen Sie hier mehr.
Trump will offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vorgehen
Die Regierung von Ex-Präsident Donald Trump bereitet offenbar eine umfassende Neuausrichtung der Steuerbehörde IRS vor, die gezielt Ermittlungen gegen linke Organisationen und demokratische Geldgeber ermöglichen soll. Das geht aus einem Bericht des "Wall Street Journal" hervor, der sich auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen beruft.
Demnach soll der ehemalige IRS-Ermittler Gary Shapley eine zentrale Rolle bei der geplanten Umstrukturierung der Kriminalermittlungsabteilung IRS-CI spielen und dieser künftig vorstehen. Shapley hat laut dem Bericht eine Liste potenzieller Zielpersonen erstellt, darunter auch der Milliardär George Soros und mit ihm verbundene Gruppen. Ziel sei es offenbar, parteinahe Akteure in Schlüsselpositionen zu bringen und den Einfluss interner Juristen auf Ermittlungen zu verringern.
Kritiker innerhalb der Behörde warnten laut "Wall Street Journal" bereits intern vor einem "politisch motivierten Vorgehen" und äußerten Zweifel an der rechtlichen Grundlage mindestens eines geplanten Falls. Einigen Strafrechtsjuristen innerhalb der IRS zufolge gehe es nicht mehr um unabhängige Steuerfahndung, sondern um "eine Art Rachejustiz". Sie haben sich demnach intern gegen bestimmte Verfahren ausgesprochen, weil sie den Charakter einer Vergeltung hätten und juristisch angreifbar seien.
Nationalgarde auf Anordnung Trumps in Memphis im Einsatz
Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sind Einsatzkräfte der Nationalgarde in die von den Demokraten regierte Stadt Memphis entsandt worden. Sie seien an "Sicherheitspatrouillen, der Sicherung von Standorten und Verkehrskontrollen" beteiligt, erklärten die Behörden im Bundesstaat Tennessee am Donnerstag. Die Truppen stünden "unter dem Befehl des Präsidenten", ihr Einsatz sei von Gouverneur Bill Lee genehmigt worden.
Memphis wird von einem demokratischen Bürgermeister, Paul Young, regiert. Der Gouverneur vom Bundesstaat Tennessee, Bill Lee, gehört hingegen Trumps Republikanern an.
Venezuela schickt 17.000 Soldaten an Grenze zu Kolumbien
Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Krise mit den USA hat die Armee Venezuelas ihre Präsenz an der Grenze zu Kolumbien verstärkt. Die örtlichen Behörden der venezolanischen Bundesstaaten Táchira und Amazonas kündigten am Donnerstag Patrouillen und Kontrollmaßnahmen an den Grenzübergängen zu Kolumbien an. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, wurden Streitkräfte rund um die Internationale Brück Simón Bolívar stationiert.
Im Einsatz seien 17.000 Soldaten, erklärte der Kommandant der venezolanischen Streitkräfte in Táchira, General Michell Valladares. Die Maßnahmen zielten darauf ab, "die Einsatzbereitschaft" der Streitkräfte zu erhöhen und die Integration des "bewaffneten Volkes" sicherzustellen, erklärte der Kommandant der venezolanischen Armee im Bundesstaat Amazonas, General Lionel Sojo. Auch an der Küste Venezuelas hält die Armee Truppen bereit.
US-Admiral tritt überraschend zurück
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Donnerstag (Ortszeit) angekündigt, dass der Admiral an der Spitze des US-Südkommandos, Alvin Holsey, zum Jahresende zurücktreten wird – zwei Jahre früher als geplant. Der ranghöchste Demokrat im Verteidigungsausschuss des Senats, Jack Reed, nannte Holseys Rücktritt angesichts der wachsenden Befürchtungen einer Konfrontation mit Venezuela beunruhigend. "Admiral Holseys Rücktritt vertieft nur meine Sorge, dass diese Regierung die teuer erkauften Lehren früherer US-Militäreinsätze und den Rat unserer erfahrensten Militärs ignoriert", erklärte Reed.
Zuvor war bereits die Entscheidung bekannt geworden, die Anti-Drogen-Operationen in der Region zukünftig nicht mehr vom Südkommando, sondern von einer Sondereinheit leiten zu lassen.
Bericht: USA greifen mutmaßliches Drogenschiff an
Das US-Militär hat nach Angaben eines Insiders erneut ein mutmaßliches Drogenschiff in der Karibik angegriffen. Wie ein US-Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, haben einige Besatzungsmitglieder des Schiffes den Beschuss offenbar überlebt. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Eine Stellungnahme des Pentagons lag zunächst nicht vor. Bei früheren Angriffen des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschiffe vor der Küste Venezuelas waren mindestens 27 Menschen getötet worden. Dies hatte Kritik von Rechtsexperten und Politikern der Demokraten ausgelöst, die die Rechtmäßigkeit der Einsätze infrage stellen.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters