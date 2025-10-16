Newsblog zur US-Politik Trump geht offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vor
Trump plant offenbar ein neues Vorgehen gegen seine Gegner. Der Chef des US-Südkommandos erklärt seinen Rücktritt. Alle Nachrichten im Newsblog.
Freitag, 17. Oktober
Trump will offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vorgehen
Die Regierung von Ex-Präsident Donald Trump bereitet offenbar eine umfassende Neuausrichtung der Steuerbehörde IRS vor, die gezielt Ermittlungen gegen linke Organisationen und demokratische Geldgeber ermöglichen soll. Das geht aus einem Bericht des "Wall Street Journal" hervor, das sich auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen beruft.
Demnach soll der ehemalige IRS-Ermittler Gary Shapley eine zentrale Rolle bei der geplanten Umstrukturierung der Kriminalermittlungsabteilung IRS-CI spielen und dieser künftig vorstehen. Shapley hat laut dem Bericht eine Liste potenzieller Zielpersonen erstellt, darunter auch der Milliardär George Soros und mit ihm verbundene Gruppen. Ziel sei es offenbar, parteinahe Akteure in Schlüsselpositionen zu bringen und den Einfluss interner Juristen auf Ermittlungen zu verringern.
Kritiker innerhalb der Behörde warnten laut "Wall Street Journal" bereits intern vor einem "politisch motivierten Vorgehen" und äußerten Zweifel an der rechtlichen Grundlage mindestens eines geplanten Falls. Einigen Strafrechtsjuristen innerhalb der IRS zufolge gehe es nicht mehr um unabhängige Steuerfahndung, sondern um "eine Art Rachejustiz". Sie hätten sich intern gegen bestimmte Verfahren ausgesprochen, weil sie den Charakter einer Vergeltung hätten und juristisch angreifbar seien.
Nationalgarde auf Anordnung Trumps in Memphis im Einsatz
Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sind Einsatzkräfte der Nationalgarde in die von den Demokraten regierte Stadt Memphis entsandt worden. Sie seien an "Sicherheitspatrouillen, der Sicherung von Standorten und Verkehrskontrollen" beteiligt, erklärten die Behörden im Bundesstaat Tennessee am Donnerstag. Die Truppen stünden "unter dem Befehl des Präsidenten", ihr Einsatz sei von Gouverneur Bill Lee genehmigt worden.
Memphis wird zwar von einem demokratischen Bürgermeister, Paul Young, regiert. Lee gehört hingegen Trumps Republikanern an.
Venezuela schickt 17.000 Soldaten an Grenze zu Kolumbien
Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Krise mit den USA hat die Armee Venezuelas ihre Präsenz an der Grenze zu Kolumbien verstärkt. Die örtlichen Behörden der venezolanischen Bundesstaaten Táchira und Amazonas kündigten am Donnerstag Patrouillen und Kontrollmaßnahmen an den Grenzübergängen zu Kolumbien an. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, wurden Streitkräfte rund um die Internationale Brück Simón Bolívar stationiert.
Im Einsatz seien 17.000 Soldaten, erklärte der Kommandant der venezolanischen Streitkräfte in Táchira, General Michell Valladares. Die Maßnahmen zielten darauf ab, "die Einsatzbereitschaft" der Streitkräfte zu erhöhen und die Integration des "bewaffneten Volkes" sicherzustellen, erklärte der Kommandant der venezolanischen Armee im Bundesstaat Amazonas, General Lionel Sojo. Auch an der Küste Venezuelas hält die Armee Truppen bereit.
US-Admiral tritt überraschend zurück
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Donnerstag (Ortszeit) angekündigt, dass der Admiral an der Spitze des US-Südkommandos, Alvin Holsey, zum Jahresende zurücktreten wird – zwei Jahre früher als geplant. Der ranghöchste Demokrat im Verteidigungsausschuss des Senats, Jack Reed, nannte Holseys Rücktritt angesichts der wachsenden Befürchtungen einer Konfrontation mit Venezuela beunruhigend. "Admiral Holseys Rücktritt vertieft nur meine Sorge, dass diese Regierung die teuer erkauften Lehren früherer US-Militäreinsätze und den Rat unserer erfahrensten Militärs ignoriert", erklärte Reed.
Zuvor war bereits die Entscheidung bekannt geworden, die Anti-Drogen-Operationen in der Region zukünftig nicht mehr vom Südkommando, sondern von einer Sondereinheit leiten zu lassen.
Bericht: USA greifen mutmaßliches Drogenschiff an
Das US-Militär hat nach Angaben eines Insiders erneut ein mutmaßliches Drogenschiff in der Karibik angegriffen. Wie ein US-Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, haben einige Besatzungsmitglieder des Schiffes den Beschuss offenbar überlebt. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Eine Stellungnahme des Pentagon lag zunächst nicht vor. Bei früheren Angriffen des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschiffe vor der Küste Venezuelas waren mindestens 27 Menschen getötet worden. Dies hatte Kritik von Rechtsexperten und Politikern der Demokraten ausgelöst, die die Rechtmäßigkeit der Einsätze infrage stellen.
Trump: Haben Preis für Abnehmmittel Ozempic gesenkt
US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) eine deutliche Preissenkung für das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk angekündigt. Der Preis des Medikaments werde von 1.300 auf 150 Dollar gesenkt, sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Novo Nordisk teilte mit, das Unternehmen habe Gespräche mit der US-Regierung geführt. Zu Trumps Ankündigung äußerte der Konzern sich jedoch nicht direkt. Der Chef der zuständigen US-Gesundheitsbehörde CMS, Mehmet Oz, sagte, die Preisverhandlungen für die Medikamentenklasse, zu der Ozempic gehört, seien noch nicht abgeschlossen.
Weiterhin kein Einsatz der Nationalgarde in Chicago
Ein US-Berufungsgericht hält weiterhin an der Aussetzung des von US-Präsident Donald Trump angeordneten Einsatzes der Nationalgarde in Chicago fest. Die US-Regierung habe nicht ausreichend Belege vorgebracht, die zeigten, dass die Bedingungen in Chicago einen Truppeneinsatz rechtfertigten, hieß es im Urteil des Gerichts am Donnerstag. Die US-Regierung dürfe die Nationalgarde daher weiterhin nicht im US-Bundesstaat Illinois einsetzen.
Das Gericht erklärte, es sehe "keine ausreichenden Beweise für eine Rebellion oder die Gefahr einer Rebellion" in dem US-Bundesstaat. "Die lebhaften, anhaltenden und gelegentlich gewalttätigen Aktionen von Demonstranten, die gegen die Einwanderungspolitik und -maßnahmen der Bundesregierung protestieren, führen ohne weitere Umstände nicht zu einer Gefahr der Rebellion gegen die Autorität der Regierung", hieß es in dem Urteil weiter.
Elite-Uni Harvard verbessert trotz Trump-Kritik ihre Finanzen
In den USA hat die Universität Harvard ihre Finanzen trotz des Drucks der US-Regierung deutlich steigern können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 habe das Stiftungsvermögen um fast vier Milliarden auf 56,9 Milliarden Dollar zugelegt, teilte die Universität am Donnerstag mit. Die Investmentsparte Harvard Management Co erzielte demnach eine Rendite von 11,9 Prozent. Damit wurde das langfristige Ziel von acht Prozent übertroffen. Im Vorjahr hatte die Rendite 9,6 Prozent betragen, das Vermögen belief sich auf 53,2 Milliarden Dollar. Zudem erhielt die Universität inmitten der Auseinandersetzungen mit der Regierung eine Rekordsumme von 600 Millionen Dollar an Spenden von Alumni und Förderern.
Donnerstag, 16. Oktober
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters