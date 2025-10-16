Newsblog zur US-Politik Trump geht offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vor

Trump (Archivbild): (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Trump plant offenbar ein neues Vorgehen gegen seine Gegner. Der Chef des US-Südkommandos erklärt seinen Rücktritt. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 17. Oktober

Trump will offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vorgehen

Die Regierung von Ex-Präsident Donald Trump bereitet offenbar eine umfassende Neuausrichtung der Steuerbehörde IRS vor, die gezielt Ermittlungen gegen linke Organisationen und demokratische Geldgeber ermöglichen soll. Das geht aus einem Bericht des "Wall Street Journal" hervor, das sich auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen beruft.

Demnach soll der ehemalige IRS-Ermittler Gary Shapley eine zentrale Rolle bei der geplanten Umstrukturierung der Kriminalermittlungsabteilung IRS-CI spielen und dieser künftig vorstehen. Shapley hat laut dem Bericht eine Liste potenzieller Zielpersonen erstellt, darunter auch der Milliardär George Soros und mit ihm verbundene Gruppen. Ziel sei es offenbar, parteinahe Akteure in Schlüsselpositionen zu bringen und den Einfluss interner Juristen auf Ermittlungen zu verringern.

Kritiker innerhalb der Behörde warnten laut "Wall Street Journal" bereits intern vor einem "politisch motivierten Vorgehen" und äußerten Zweifel an der rechtlichen Grundlage mindestens eines geplanten Falls. Einigen Strafrechtsjuristen innerhalb der IRS zufolge gehe es nicht mehr um unabhängige Steuerfahndung, sondern um "eine Art Rachejustiz". Sie hätten sich intern gegen bestimmte Verfahren ausgesprochen, weil sie den Charakter einer Vergeltung hätten und juristisch angreifbar seien.

Nationalgarde auf Anordnung Trumps in Memphis im Einsatz

Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sind Einsatzkräfte der Nationalgarde in die von den Demokraten regierte Stadt Memphis entsandt worden. Sie seien an "Sicherheitspatrouillen, der Sicherung von Standorten und Verkehrskontrollen" beteiligt, erklärten die Behörden im Bundesstaat Tennessee am Donnerstag. Die Truppen stünden "unter dem Befehl des Präsidenten", ihr Einsatz sei von Gouverneur Bill Lee genehmigt worden.

Memphis wird zwar von einem demokratischen Bürgermeister, Paul Young, regiert. Lee gehört hingegen Trumps Republikanern an.

Venezuela schickt 17.000 Soldaten an Grenze zu Kolumbien