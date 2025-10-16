Newsblog zur US-Politik Trump holt Ex-Abgeordneten Santos aus dem Gefängnis
Der Kreml schlägt eine direkte Verbindung zwischen Russland und den USA vor. Ein Republikaner sorgt sich um die Atomwaffenbehörde. Alle Nachrichten im Newsblog.
Samstag, 18. Oktober
Trump holt Santos aus dem Gefängnis
Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Haftstrafe des ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten George Santos aufgehoben. In einer Mitteilung erklärte Trump, Santos sei zwar ein "Rogue" (Eigenbrötler), doch gebe es viele solcher Menschen im Land, die keine sieben Jahre im Gefängnis verbringen müssten. Santos war unter anderem wegen Betrugs verurteilt worden.
Trump verglich Santos mit dem demokratischen Senator Richard Blumenthal, den er wegen früherer Falschaussagen über dessen Militärdienst während des Vietnamkriegs kritisierte. Blumenthal hatte wiederholt erklärt, in Vietnam gedient zu haben, was sich später als falsch herausstellte. Trump bezeichnete dies als "viel schlimmer" als die Verfehlungen von Santos.
Santos war 2023 aus dem US-Repräsentantenhaus ausgeschlossen worden, nachdem ihm unter anderem Betrug und Veruntreuung von Wahlkampfgeldern vorgeworfen worden waren. Trump sagte, Santos sei "schrecklich misshandelt" worden und habe sich "mutig" verhalten, weil er stets für die Republikaner gestimmt habe.
Einsatz der Nationalgarde: Trump zieht vor Oberstes Gericht
Im Rechtsstreit um einen Einsatz der US-Nationalgarde in Chicago und Umgebung schaltet die Regierung des republikanischen Präsidenten Donald Trump den Supreme Court ein. Sie bittet das oberste US-Gericht die Entscheidung einer unteren Instanz auszusetzen, die ihr den Einsatz der Soldaten im Bundesstaat Illinois vorerst untersagt hat. Der demokratisch regierte Bundesstaat im Mittleren Westen und die Millionenstadt Chicago hatten gegen den Plan der US-Regierung geklagt, gegen ihren Willen Soldaten der Nationalgarde in der Region einzusetzen.
Ein Bundesgericht in Chicago hatte einen solchen Einsatz daraufhin vergangene Woche zunächst für zwei Wochen gestoppt. Die US-Regierung wandte sich dann an ein Berufungsgericht, doch auch dieses erlaubte ihr den Soldateneinsatz zunächst nicht. Nun hofft sie auf Erfolg vor dem höchsten US-Gericht. Trump hatte während seiner ersten Amtszeit wegen zweier Todesfälle und eines Abgangs die Möglichkeit, drei Richterposten neu zu besetzen. Das Oberste Gericht rutschte dadurch weit nach rechts.
Freitag, 17. Oktober
Trump: Haben Drogen-U-Boot in der Karibik angegriffen
Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump ein weiteres Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik angegriffen. Diesmal sei ein U-Boot beschossen worden, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus in Washington. Es habe sich um ein U-Boot gehandelt, "das speziell für den Transport riesiger Mengen von Drogen gebaut wurde". US-Medien hatten zuvor berichtet, mehrere Menschen hätten den Angriff überlebt. Außenminister Marco Rubio, der im Weißen Haus neben Trump saß, bestätigte dies zunächst nicht und verwies auf die geplante Veröffentlichung weiterer Informationen im Laufe des Tages.
Trump hatte vor einigen Wochen Kriegsschiffe in die Karibik entsandt, die nach seinen Angaben den Drogenschmuggel bekämpfen sollen. Dabei griffen die US-Schiffe mehrfach kleine Boote an, die angeblich Drogen transportierten. Insgesamt wurden bei den bisherigen US-Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote mehr als zwei Dutzend Menschen getötet. Der US-Militäreinsatz in der Karibik hatte insbesondere die Spannungen zwischen den USA und Venezuela erheblich verschärft. Trump wirft dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Am Freitag sagte Trump, Maduro habe sich zuletzt um eine Deeskalation der Lage bemüht und dabei "alles angeboten".
Der venezolanische Staatschef hatte Trumps Vorwürfe bisher strikt zurückgewiesen und den US-Militäreinsatz in der Karibik als Bedrohung für Frieden und Stabilität der Region angeordnet. Als Reaktion ordnete Maduro unter anderem Militärübungen in den am dichtesten bewohnten Stadtvierteln des Landes an. Am Donnerstag hatte die venezolanische Armee zudem mitgeteilt, sie habe ihre Präsenz an der Grenze zu Kolumbien verstärkt.
Tunnel von Russland nach Alaska? Selenskyj "nicht glücklich darüber"
Die von Moskau ins Spiel gebrachte Idee eines Tunnels zwischen dem russischen Sibirien und dem US-amerikanischen Alaska ist vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wenig enthusiastisch aufgenommen worden. "Ich bin nicht glücklich darüber", sagte der Ukrainer auf die direkte Frage von US-Präsident Donald Trump vor Journalisten in Washington. Zuvor hatte Trump das Vorhaben als "interessant" bezeichnet.
Nach einem Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Trump hatte der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew am Donnerstag auf der Plattform X von einem Eurasien und Amerika verbindenden "Putin-Trump-Tunnel" unter der Bering-Straße geschrieben. An die Bohrfirma von X-Eigentümer Elon Musk gerichtet, bezifferte er die möglichen Kosten mit umgerechnet weniger als sieben Milliarden Euro. Die Idee einer derartigen Eisenbahnverbindung ist bereits mehr als 100 Jahre alt und wurde aber aufgrund der immensen Kosten und der komplett fehlenden Verkehrsinfrastruktur in den Polargebieten mehrfach verworfen.
Trump vermittelt zwischen Moskau und Kiew, um den seit über dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Selenskyj hofft darauf, bei seinem Besuch in Washington neue Unterstützung und dabei vor allem Waffen aus den USA zu bekommen.
Trump: Ukraine wird Tomahawks "hoffentlich" gar nicht erst brauchen
Erhält die Ukraine die erhoffte Zusage für die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern? Der US-Präsident will sich weiter nicht festlegen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Republikaner warnt vor Massenentlassungen bei US-Atomwaffenbehörde
In den USA könnte die anhaltende Haushaltssperre nach Angaben eines hochrangigen Republikaners auch zu Massenentlassungen bei der US-Atomwaffenbehörde führen. "Wir wurden gestern Abend darüber informiert, dass die Nationale Behörde für Nukleare Sicherheit (NNSA), die für die Verwaltung der US-Atomwaffenbestände zuständig ist, die bisher verwendeten Notfallmittel bald aufgebraucht haben wird", sagte der Kongressabgeordnete Mike Rogers am Freitag. Die Behörde werde "80 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen müssen", fügte er hinzu.
Unklar blieb, ob es sich um vorübergehenden Zwangsurlaub während der Haushaltssperre oder dauerhafte Entlassungen handeln soll. Rogers betonte: Dies seien keine Mitarbeiter, die jemand nach Hause schicken wolle. Sie verwalteten ein "sehr wichtiges, strategisches Gut". "Sie müssen bei der Arbeit sein und bezahlt werden", fügte der Republikaner hinzu.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters