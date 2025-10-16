Newsblog zur US-Politik "Nazi-Ader": Trump-Kandidat für US-Behörde zieht sich zurück

Paul Ingressia: Nach Kritik zieht sich der Trump-Kandidat für die Leitung einer US-Bundesbehörde wohl zurück. (Quelle: Alex Brandon)

Der Trump-Vertraute Paul Ingrassia sollte Chef einer US-Behörde werden. Nach Kritik hat er sich jetzt wohl zurückgezogen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 22. Oktober

Trump-Mann Ingrassia zieht sich wohl nach Kritik zurück

Ein wegen angeblicher Sympathien für Nazi-Ideologie in die Kritik geratener Kandidat für die Führung einer unabhängigen US-Bundesbehörde zum Schutz von Whistleblowern soll das Spitzenamt nun doch nicht übernehmen. Paul Ingrassia, der von US-Präsident Donald Trump für den Posten nominiert worden war, schrieb am Dienstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X, dass er sich von der für diesen Donnerstag im Senat geplanten Anhörung zu seiner Bestätigung für den Posten zurückziehe. Als Grund führte Ingrassia an, er verfüge "aktuell leider nicht über genügend Stimmen der Republikaner".

Aus dem Post ging nicht eindeutig hervor, ob er seine Kandidatur gänzlich zurückgezogen hat. Die Portale "Axios" und "Politico" berichteten allerdings jeweils unter Berufung auf einen Beamten des Weißen Hauses, dass Ingrassia nicht mehr der Regierungskandidat für das Amt sei.

Ingrassia hätte eigentlich das "Office of Special Counsel" leiten sollen – eine unabhängige Bundesbehörde, die Whistleblower im öffentlichen Dienst schützt. Doch "Politico" hatte am Montag mit einem Bericht für Aufsehen gesorgt, laut dem der 30-Jährige sich in einer Chatgruppe junger Republikaner selbst als jemanden mit "Nazi-Tendenzen" bezeichnet hat. Zudem soll er dort gesagt haben, dass der Feiertag zum Gedenken an den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King in die "Hölle" gehöre. Ingrassias Anwalt sagte laut "Politico", dass die Texte entweder manipuliert worden sein könnten oder aus dem Zusammenhang gerissen seien.

Trump-Kandidat stößt auf seltene Kritik aus eigenen Reihen

Donald Trump stößt auf seltenen Widerstand aus eigenen Reihen, nachdem er die Nominierung des 30-jährigen Anwalts Paul Ingrassia für den Chefposten einer Kontrollbehörde bekannt gemacht hat. Der einflussreiche republikanische Senator John Thune forderte die Regierung am Dienstag auf, die Nominierung des Trump-Unterstützers zurückzuziehen. Ingrassia soll sich selbst in einer Textnachricht eine "Nazi-Ader" attestiert haben.