Newsblog zur US-Politik Trump lässt offenbar Bomber vor Venezuelas Küste fliegen
Im Streit mit Venezuela setzt Trump auf eine militärische Machtdemonstration. Ein Gericht stoppt seine jüngsten Massenentlassungen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Trump lässt offenbar Bomber vor Venezuelas Küste fliegen
US-Bomber haben sich laut Medienberichten der Küste Venezuelas genähert. Mehrere Langstreckenbomber des Typs B-52 seien am Mittwoch aus dem US-Bundesstaat Louisiana gestartet und mehrere Stunden in Küstennähe geflogen, berichteten die "New York Times" und der Sender ABC News. Sie beriefen sich dabei auf einen hochrangigen US-Beamten beziehungsweise Daten zu Flugbewegungen. Offizielle Angaben der US-Regierung gab es dazu zunächst nicht. In den Medienberichten wurden die Flüge als Machtdemonstration der USA bewertet.
Es wäre eine weitere Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung zwischen den USA und Venezuela. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft Venezuela vor, dass Drogen von dort die USA überschwemmen. Die USA gehen inzwischen militärisch dagegen vor. Erst am Mittwoch war zudem bekanntgeworden, dass Trump Aktionen des Auslandsgeheimdiensts CIA in Venezuela autorisiert hat. Details blieben unklar. Er kündigte zugleich an, Rauschgiftschmuggler nun auch an Land bekämpfen zu wollen. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro äußerte sich erzürnt.
Bereits seit Wochen beschießen und zerstören die USA immer wieder Boote in der Karibik, die aus Venezuela kommen. An Bord sollen sich Drogen befunden haben. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Die Regierung begründet das mit ihrem Kampf gegen den Drogenhandel, die USA würden von Drogen überschwemmt. Das Vorgehen sorgt für viel Kritik, auch weil die US-Regierung keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte.
Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
Trump und Putin führen offenbar langes Telefonat
US-Präsident Donald Trump telefoniert nach eigenen Angaben nach wie vor mit Russlands Staatschef Wladimir Putin. Es handle sich um ein langes Gespräch, das immer noch andauere, teilt Trump am frühen Abend deutscher Zeit über sein Online-Netzwerk Truth Social mit. Er werde über den Inhalt berichten, sobald es beendet sei. Der Kreml bestätigt laut einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur RIA ebenfalls, dass das Gespräch stattfindet.
Trump und Putin telefonieren – noch vor Selenskyj-Besuch
Vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj will US-Präsident Donald Trump erneut mit Kremlchef Putin telefonieren. Wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses in Washington sagte, soll das Telefonat noch am Donnerstag stattfinden.
Am Freitag empfängt Trump Selenskyj zu Gesprächen im Weißen Haus. Wichtigstes Thema des Treffens ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine. Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und würden der Ukraine damit Angriffe tief in russischem Gebiet ermöglichen. Selenskyj hatte am Wochenende in zwei Telefonaten mit Trump über den Einsatz von Langstreckenwaffen gesprochen.
- Krieg in der Ukraine: Trump holt zum Schlag gegen Putin aus
Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Das Treffen brachte aber keinerlei Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe im seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vielmehr setzte Russland seine Angriffe mit unverminderter Härte fort. Trump hatte im Wahlkampf erklärt, er werde den Ukraine-Krieg nach seinem Amtsantritt im Januar innerhalb von "24 Stunden" beenden. Zuletzt äußerte er sich wiederholt enttäuscht und ungehalten über das Verhalten des russischen Staatschefs. Das Verhältnis zwischen Trump und Selenskyj hatte sich dagegen in den vergangenen Monaten zusehends gebessert.
Hakenkreuz-Flagge in Büro von US-Republikaner aufgetaucht
Eine US-Flagge mit Hakenkreuzmotiv wird im Büro des republikanischen Kongressabgeordneten Dave Taylor entdeckt. Er verurteilt den Vorfall scharf. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
"Shutdown": Gericht ordnet Stopp der Massenentlassungen an
Ein US-Bundesgericht hat die von Präsident Donald Trump angekündigten Massenentlassungen von tausenden Bundesangestellten während der anhaltenden Haushaltssperre vorerst gestoppt. Richterin Susan Illston erließ am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wonach die Entlassungen ausgesetzt werden, und gab damit einer Klage von Gewerkschaften recht. Diese hatten die Entlassungen als rechtswidrig bezeichnet. Die US-Regierung strebt die Entlassung von mindestens 10.000 Bundesangestellten während des sogenannten Shutdowns an.
Zur Begründung ihrer Entscheidung erklärte Illston, die ihr vorliegenden Beweise deuteten darauf hin, dass die zuständigen Stellen in der Bundesregierung die Haushaltssperre "ausgenutzt" hätten, um "anzunehmen, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt sind und die Gesetze für sie nicht mehr gelten". Gekündigte könnten sich jedoch nicht auf ihre bevorstehende Entlassung vorbereiten, "da die Personalabteilung, die ihnen normalerweise helfen würde, ebenfalls beurlaubt ist", erklärte Illston weiter. Einige Arbeitnehmer hätten zudem gar nicht von ihrer Kündigung erfahren, da diese an ihre Arbeitsmailadressen geschickt worden waren, auf die sie während des Shutdowns nicht zugreifen konnten, heißt es in der Verfügung.
Allein am vergangenen Freitag waren laut Gerichtsakten des US-Justizministeriums mehr als 4.000 Angestellte der Bundesverwaltung entlassen worden. Besonders betroffen waren demnach die Ministerien für Finanzen, Gesundheit, Bildung und Wohnungsbau. "Wir werden wahrscheinlich bei über 10.000 Entlassungen landen", sagte der Leiter des Haushaltsbüros im Weißen Haus, Russ Vought, am Mittwoch in einem Interview. Die Trump-Regierung wolle "sehr aggressiv vorgehen", wo immer sie "die Bürokratie abschaffen" könne.
Trump: Habe Krieg zwischen Iran und Pakistan beendet
US-Präsident Donald Trump will einen Krieg zwischen dem Iran und Pakistan beendet haben. Trump erklärte Reportern: "Sie schossen aufeinander." Er habe einen viel schlimmeren, möglicherweise nuklearen Konflikt verhindert – indem er beiden Nationen hohe Zölle angedroht habe.
Das Problem: Es existiert kein bewaffneter und erst recht kein nuklearer Konflikt zwischen Pakistan und dem Iran. Möglicherweise hat Trump den Iran mit Indien verwechselt – das im Mai in einem kurzen bewaffneten Konflikt mit Pakistan stand.
Doch auch hier ist Trumps Einfluss umstritten: Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif dankte Trump immer wieder öffentlich für seine Hilfe. Indien dagegen erklärte, es habe überhaupt keinen Eingriff von außen gegeben. Eine Mitte Mai ausgehandelte Waffenruhe zwischen den Atommächten Pakistan und Indien hält bislang.
Ballsaal im Weißen Haus: Trump richtet Abendessen für Spender aus
US-Präsident Donald Trump hat ein prunkvolles Abendessen ausgerichtet, um den Spendern des 250 Millionen Dollar teuren Ballsaals zu danken, den er im Weißen Haus bauen lässt. Unter den Gästen waren Vertreter von US-Technologieunternehmen wie Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft und Palantir sowie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die Gästeliste des Weißen Hauses berichteten.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters