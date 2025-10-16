Am Freitag empfängt Trump Selenskyj zu Gesprächen im Weißen Haus. Wichtigstes Thema des Treffens ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine. Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und würden der Ukraine damit Angriffe tief in russischem Gebiet ermöglichen. Selenskyj hatte am Wochenende in zwei Telefonaten mit Trump über den Einsatz von Langstreckenwaffen gesprochen.

Krieg in der Ukraine: Trump holt zum Schlag gegen Putin aus

Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Das Treffen brachte aber keinerlei Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe im seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vielmehr setzte Russland seine Angriffe mit unverminderter Härte fort. Trump hatte im Wahlkampf erklärt, er werde den Ukraine-Krieg nach seinem Amtsantritt im Januar innerhalb von "24 Stunden" beenden. Zuletzt äußerte er sich wiederholt enttäuscht und ungehalten über das Verhalten des russischen Staatschefs. Das Verhältnis zwischen Trump und Selenskyj hatte sich dagegen in den vergangenen Monaten zusehends gebessert.

Hakenkreuz-Flagge in Büro von US-Republikaner aufgetaucht

Eine US-Flagge mit Hakenkreuzmotiv wird im Büro des republikanischen Kongressabgeordneten Dave Taylor entdeckt. Er verurteilt den Vorfall scharf. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

"Shutdown": Gericht ordnet Stopp der Massenentlassungen an

Ein US-Bundesgericht hat die von Präsident Donald Trump angekündigten Massenentlassungen von tausenden Bundesangestellten während der anhaltenden Haushaltssperre vorerst gestoppt. Richterin Susan Illston erließ am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wonach die Entlassungen ausgesetzt werden, und gab damit einer Klage von Gewerkschaften recht. Diese hatten die Entlassungen als rechtswidrig bezeichnet. Die US-Regierung strebt die Entlassung von mindestens 10.000 Bundesangestellten während des sogenannten Shutdowns an.

Zur Begründung ihrer Entscheidung erklärte Illston, die ihr vorliegenden Beweise deuteten darauf hin, dass die zuständigen Stellen in der Bundesregierung die Haushaltssperre "ausgenutzt" hätten, um "anzunehmen, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt sind und die Gesetze für sie nicht mehr gelten". Gekündigte könnten sich jedoch nicht auf ihre bevorstehende Entlassung vorbereiten, "da die Personalabteilung, die ihnen normalerweise helfen würde, ebenfalls beurlaubt ist", erklärte Illston weiter. Einige Arbeitnehmer hätten zudem gar nicht von ihrer Kündigung erfahren, da diese an ihre Arbeitsmailadressen geschickt worden waren, auf die sie während des Shutdowns nicht zugreifen konnten, heißt es in der Verfügung.

Allein am vergangenen Freitag waren laut Gerichtsakten des US-Justizministeriums mehr als 4.000 Angestellte der Bundesverwaltung entlassen worden. Besonders betroffen waren demnach die Ministerien für Finanzen, Gesundheit, Bildung und Wohnungsbau. "Wir werden wahrscheinlich bei über 10.000 Entlassungen landen", sagte der Leiter des Haushaltsbüros im Weißen Haus, Russ Vought, am Mittwoch in einem Interview. Die Trump-Regierung wolle "sehr aggressiv vorgehen", wo immer sie "die Bürokratie abschaffen" könne.