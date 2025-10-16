Newsblog zur US-Politik Trump und Putin telefonieren – vor Selenskyj-Besuch

Donald Trump (l.) und Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Alaska im August: Noch am Donnerstag wollen die beiden Staatschefs erneut miteinander sprechen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Kremlin Press Office/imago)

Vor seinem Treffen mit Selenskyj spricht der US-Präsident mit Putin. Ein Gericht stoppt Trumps jüngste Massenentlassungen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Trump und Putin telefonieren – vor Selenskyj-Besuch

US-Präsident Donald Trump will erneut mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefonieren: Wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses in Washington mitteilte, soll das Telefonat am Donnerstag stattfinden. Am Freitag empfängt Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen im Weißen Haus, wichtigstes Thema ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine.

Hakenkreuz-Flagge in Büro von US-Republikaner aufgetaucht

Eine US-Flagge mit Hakenkreuzmotiv wird im Büro des republikanischen Kongressabgeordneten Dave Taylor entdeckt. Er verurteilt den Vorfall scharf. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

"Shutdown": Gericht ordnet Stopp der Massenentlassungen an

Ein US-Bundesgericht hat die von Präsident Donald Trump angekündigten Massenentlassungen von tausenden Bundesangestellten während der anhaltenden Haushaltssperre vorerst gestoppt. Richterin Susan Illston erließ am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wonach die Entlassungen ausgesetzt werden, und gab damit einer Klage von Gewerkschaften recht. Diese hatten die Entlassungen als rechtswidrig bezeichnet. Die US-Regierung strebt die Entlassung von mindestens 10.000 Bundesangestellten während des sogenannten Shutdowns an.

Zur Begründung ihrer Entscheidung erklärte Illston, die ihr vorliegenden Beweise deuteten darauf hin, dass die zuständigen Stellen in der Bundesregierung die Haushaltssperre "ausgenutzt" hätten, um "anzunehmen, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt sind und die Gesetze für sie nicht mehr gelten". Gekündigte könnten sich jedoch nicht auf ihre bevorstehende Entlassung vorbereiten, "da die Personalabteilung, die ihnen normalerweise helfen würde, ebenfalls beurlaubt ist", erklärte Illston weiter. Einige Arbeitnehmer hätten zudem gar nicht von ihrer Kündigung erfahren, da diese an ihre Arbeitsmailadressen geschickt worden waren, auf die sie während des Shutdowns nicht zugreifen konnten, heißt es in der Verfügung.

Allein am vergangenen Freitag waren laut Gerichtsakten des US-Justizministeriums mehr als 4.000 Angestellte der Bundesverwaltung entlassen worden. Besonders betroffen waren demnach die Ministerien für Finanzen, Gesundheit, Bildung und Wohnungsbau. "Wir werden wahrscheinlich bei über 10.000 Entlassungen landen", sagte der Leiter des Haushaltsbüros im Weißen Haus, Russ Vought, am Mittwoch in einem Interview. Die Trump-Regierung wolle "sehr aggressiv vorgehen", wo immer sie "die Bürokratie abschaffen" könne.

Trump: Habe Krieg zwischen Iran und Pakistan beendet

US-Präsident Donald Trump will einen Krieg zwischen dem Iran und Pakistan beendet haben. Trump erklärte Reportern: "Sie schossen aufeinander." Er habe einen viel schlimmeren, möglicherweise nuklearen Konflikt verhindert – indem er beiden Nationen hohe Zölle angedroht habe.