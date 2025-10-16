Newsblog zur US-Politik Trump und Putin telefonieren – vor Selenskyj-Besuch
Vor seinem Treffen mit Selenskyj spricht der US-Präsident mit Putin. Ein Gericht stoppt Trumps jüngste Massenentlassungen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Trump und Putin telefonieren – vor Selenskyj-Besuch
US-Präsident Donald Trump will erneut mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefonieren: Wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses in Washington mitteilte, soll das Telefonat am Donnerstag stattfinden. Am Freitag empfängt Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen im Weißen Haus, wichtigstes Thema ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine.
Hakenkreuz-Flagge in Büro von US-Republikaner aufgetaucht
Eine US-Flagge mit Hakenkreuzmotiv wird im Büro des republikanischen Kongressabgeordneten Dave Taylor entdeckt. Er verurteilt den Vorfall scharf. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
"Shutdown": Gericht ordnet Stopp der Massenentlassungen an
Ein US-Bundesgericht hat die von Präsident Donald Trump angekündigten Massenentlassungen von tausenden Bundesangestellten während der anhaltenden Haushaltssperre vorerst gestoppt. Richterin Susan Illston erließ am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wonach die Entlassungen ausgesetzt werden, und gab damit einer Klage von Gewerkschaften recht. Diese hatten die Entlassungen als rechtswidrig bezeichnet. Die US-Regierung strebt die Entlassung von mindestens 10.000 Bundesangestellten während des sogenannten Shutdowns an.
Zur Begründung ihrer Entscheidung erklärte Illston, die ihr vorliegenden Beweise deuteten darauf hin, dass die zuständigen Stellen in der Bundesregierung die Haushaltssperre "ausgenutzt" hätten, um "anzunehmen, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt sind und die Gesetze für sie nicht mehr gelten". Gekündigte könnten sich jedoch nicht auf ihre bevorstehende Entlassung vorbereiten, "da die Personalabteilung, die ihnen normalerweise helfen würde, ebenfalls beurlaubt ist", erklärte Illston weiter. Einige Arbeitnehmer hätten zudem gar nicht von ihrer Kündigung erfahren, da diese an ihre Arbeitsmailadressen geschickt worden waren, auf die sie während des Shutdowns nicht zugreifen konnten, heißt es in der Verfügung.
Allein am vergangenen Freitag waren laut Gerichtsakten des US-Justizministeriums mehr als 4.000 Angestellte der Bundesverwaltung entlassen worden. Besonders betroffen waren demnach die Ministerien für Finanzen, Gesundheit, Bildung und Wohnungsbau. "Wir werden wahrscheinlich bei über 10.000 Entlassungen landen", sagte der Leiter des Haushaltsbüros im Weißen Haus, Russ Vought, am Mittwoch in einem Interview. Die Trump-Regierung wolle "sehr aggressiv vorgehen", wo immer sie "die Bürokratie abschaffen" könne.
Trump: Habe Krieg zwischen Iran und Pakistan beendet
US-Präsident Donald Trump will einen Krieg zwischen dem Iran und Pakistan beendet haben. Trump erklärte Reportern: "Sie schossen aufeinander." Er habe einen viel schlimmeren, möglicherweise nuklearen Konflikt verhindert – indem er beiden Nationen hohe Zölle angedroht habe.
Das Problem: Es existiert kein bewaffneter und erst recht kein nuklearer Konflikt zwischen Pakistan und dem Iran. Möglicherweise hat Trump den Iran mit Indien verwechselt – das im Mai in einem kurzen bewaffneten Konflikt mit Pakistan stand.
Doch auch hier ist Trumps Einfluss umstritten: Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif dankte Trump immer wieder öffentlich für seine Hilfe. Indien dagegen erklärte, es habe überhaupt keinen Eingriff von außen gegeben. Eine Mitte Mai ausgehandelte Waffenruhe zwischen den Atommächten Pakistan und Indien hält bislang.
Ballsaal im Weißen Haus: Trump richtet Abendessen für Spender aus
US-Präsident Donald Trump hat ein prunkvolles Abendessen ausgerichtet, um den Spendern des 250 Millionen Dollar teuren Ballsaals zu danken, den er im Weißen Haus bauen lässt. Unter den Gästen waren Vertreter von US-Technologieunternehmen wie Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft und Palantir sowie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die Gästeliste des Weißen Hauses berichteten.
"So viele von Ihnen waren wirklich, wirklich großzügig", sagte Trump zu seinen Gästen. "Ich meine, einige von Ihnen, die hier sitzen, sagen: 'Sir, wären 25 Millionen Dollar angemessen?" Ich sagte: 'Ich nehme es.'"
Trump betonte, dass der Ballsaal ausschließlich aus privaten Geldern gebaut werde. 22 Millionen Dollar (knapp 19 Millionen Euro) stammen von einer Einigung mit der Videoplattform YouTube: Die Google-Tochter hatte im September der Zahlung im September zugestimmt, um einen Rechtsstreit mit Trump um die Sperrung seines Kontos nach der Kapitol-Erstürmung radikaler Anhänger des Republikaners am 6. Januar 2021 beizulegen.
"Arc de Trump": US-Präsident plant Monument für Washington
US-Präsident Donald Trump hat ein Modell für einen Triumphbogen in der Hauptstadt Washington vorgestellt. Bei einem Spendendinner für den von ihm geplanten Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses präsentierte er Medienberichten zufolge Pläne für den Bau eines Monuments ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris. "Es wird wirklich wunderschön werden", zitierte der Sender CNN Trump, "ich glaube, es wird fantastisch werden".
China wirft den USA im Handelsstreit Panikmache vor
China hat den USA vorgeworfen, mit ihrer Bewertung zu den Auswirkungen Pekinger Exportkontrollen auf globale Lieferketten absichtlich Unruhe zu stiften. Die US-Interpretation stelle die Maßnahmen Chinas grob falsch dar und sei übertrieben, sagte die Sprecherin des Handelsministeriums, He Yongqian, in Peking. Dadurch entstünden absichtlich unnötige Missverständnisse und Beunruhigung, sagte sie. Einen Tag zuvor hatte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer die Exportkontrollen auf Seltene Erden als "Griff nach der Macht über die globale Lieferkette" bezeichnet.
US-Beamter korrigiert Angaben über Shutdown-Kosten
Der zweiwöchige Shutdown der US-Regierung kostet die heimische Wirtschaft nach korrigierten Angaben bis zu 15 Milliarden Dollar pro Woche. Dies teilte ein Beamter des US-Finanzministeriums am späten Mittwochabend mit. Er korrigierte damit eine frühere Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent, der die Kosten auf bis zu 15 Milliarden Dollar pro Tag beziffert hatte. Bessent hatte die falsche Schätzung zuvor bei zwei verschiedenen Veranstaltungen verwendet und die Demokraten aufgefordert, sich den Republikanern anzuschließen, um den Haushaltsstreit zu beenden.
Venezuelas Präsident kritisiert "inszenierte Putschversuche"
Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Situation in der Karibik hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro angeblich vom US-Auslandsgeheimdienst CIA inszenierte Putschversuche angeprangert. "Nein zu Krieg in der Karibik. Nein zu Regimewechsel. Nein zu von der CIA inszenierten Putschen", sagte Maduro am Mittwoch vor einem Regierungskomitee in Caracas. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angedeutet, Angriffe auf Drogenbanden auch auf dem Festland in Venezuela in Betracht zu ziehen.
Im Zuge des sich ausweitenden Militäreinsatzes der US-Armee in der Karibik hat Trump auch die Autorisierung von Einsätzen des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela angedeutet. "Ich habe es aus zwei Gründen autorisiert", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office in Washington. Als Grund dafür nannte er eine angebliche Verstrickung der venezolanischen Regierung mit Drogenbanden sowie die angebliche Schleusung von Kriminellen aus Venezuela in die USA.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters