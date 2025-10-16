Newsblog zur US-Politik Trump will Schmuggler übergeben
In hunderten Städten demonstrieren Millionen Amerikaner gegen Trump. Der Kreml schlägt eine direkte Verbindung zwischen Russland und den USA vor. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump kündigt Überstellung angeblicher Schmuggler an
- No Kings: Amerikaner gehen gegen Trump auf die Straße
- Tunnel von Russland nach Alaska? Selenskyj "nicht glücklich darüber"
- Republikaner warnt vor Massenentlassungen bei US-Atomwaffenbehörde
- Trump will offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vorgehen
- "Arc de Trump": US-Präsident plant Monument für Washington
Samstag, 18. Oktober
Trump kündigt Überstellung angeblicher Schmuggler an
Die USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump zwei überlebende Insassen eines U-Boots mit angeblicher Drogenfracht, welches das US-Militär in der Karibik angegriffen hatte, an ihre Heimatländer überstellen. Zwei der "Terroristen" an Bord des U-Boots seien getötet worden, die beiden anderen "Terroristen" würden zur Inhaftierung und Strafverfolgung in ihre Heimatländer Ecuador und Kolumbien zurückgeschickt, teilte Trump am Samstag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social mit.
Trump hatte den Angriff auf das U-Boot bereits am Freitag bekanntgegeben und mitgeteilt, dieses sei "speziell für den Transport riesiger Mengen von Drogen gebaut" worden. Am Samstag erklärte der US-Präsident, das "sehr große" U-Boot habe sich auf einer bekannten Drogenschmuggel-Route in Richtung der Vereinigten Staaten befunden.
No Kings: Amerikaner gehen gegen Trump auf die Straße
In den USA haben Gegner der Politik von Präsident Donald Trump erneut zu landesweiten Protesten aufgerufen. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - fanden an zahlreichen Orten Demonstrationen statt. Die Organisatoren erklärten, sie wollten damit ein Zeichen gegen die ihrer Ansicht nach autoritäre Politik Trumps setzen. Am Mittag (Ortszeit) teilten sie mit, Millionen Menschen beteiligten sich in mehr als 800 Städten friedlich an Demonstrationen. Beim Sender CNN war von 2.500 Protesten landesweit die Rede.
In New York hatten sich am Mittag mehrere Zehntausende versammelt. Eine Helferin sagte der Deutschen Presse-Agentur am Times Square, die Menge habe die Straße gen Süden bis zum Union Square gefüllt - also über mehrere Kilometer. Proteste gab es zudem in der Hauptstadt Washington, Boston, Atlanta, Chicago, Los Angeles und zahlreichen weiteren Städten. In Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania gingen Tausende Menschen auf die Straße, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auch in kleineren Orten wie Bethesda im Umland von Washington und im Sarasota County in Florida beteiligten sich Menschen an den Kundgebungen.
Auf der Website der Bewegung heißt es, Trumps Regierung schicke "maskierte Agenten auf unsere Straßen", terrorisiere Gemeinden und nehme Menschen ohne Haftbefehl fest. Außerdem werfe man ihm vor, Wahlen zu bedrohen, Gesundheits- und Umweltschutz abzubauen und Milliardären Vorteile zu verschaffen, während viele Familien unter steigenden Lebenshaltungskosten litten. "Der Präsident glaubt, seine Macht sei absolut", heißt es weiter. "Aber in Amerika haben wir keine Könige." Der Massenprotest gilt als einer der größten in der Geschichte der USA.
China will mit USA über Handel reden
Nach einem hochrangigen Gespräch zwischen China und den USA will Peking den Dialog über Handelsfragen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nach eigenen Angaben "baldmöglichst" fortsetzen. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua nach einer Videoschalte des chinesischen Vizeregierungschefs He Lifeng mit US-Finanzminister Scott Bessent. Xinhua schrieb von einem "offenen, intensiven und konstruktiven Austausch".
Die Spannungen zwischen Washington und Peking waren in der vergangenen Woche wieder aufgeflammt. Als Reaktion auf stärkere chinesische Exportkontrollen für Seltene Erden drohte US-Präsident Donald Trump mit Zöllen in Höhe von 100 Prozent und damit, beim Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Seoul nicht mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenzutreffen.
Trump ordnet neue Zölle auf Lastwagen an
US-Präsident Donald Trump hat die heimische Autoindustrie entlastet und zugleich neue Zölle auf importierte Lastwagen und Busse verhängt. Trump unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) eine entsprechende Anordnungen, die die Regierung in Washington mit der nationalen Sicherheit begründete. Vom 1. November an sollen Zölle von 25 Prozent auf importierte mittelschwere und schwere Lastwagen sowie deren Teile erhoben werden. Für importierte Busse ist ein Zoll von zehn Prozent vorgesehen. Gleichzeitig erhalten Autohersteller wie General Motors, Ford und Tesla bis 2030 eine Gutschrift in Höhe von 3,75 Prozent des empfohlenen Verkaufspreises für in den USA montierte Fahrzeuge. Damit sollen Zölle auf importierte Teile ausgeglichen werden.
Trump holt Santos aus dem Gefängnis
Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Haftstrafe des ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten George Santos aufgehoben. In einer Mitteilung erklärte Trump, Santos sei zwar ein "Rogue" (Eigenbrötler), doch gebe es viele solcher Menschen im Land, die keine sieben Jahre im Gefängnis verbringen müssten. Santos war unter anderem wegen Betrugs verurteilt worden.
Trump verglich Santos mit dem demokratischen Senator Richard Blumenthal, den er wegen früherer Falschaussagen über dessen Militärdienst während des Vietnamkriegs kritisierte. Blumenthal hatte wiederholt erklärt, in Vietnam gedient zu haben, was sich später als falsch herausstellte. Trump bezeichnete dies als "viel schlimmer" als die Verfehlungen von Santos.
Santos war 2023 aus dem US-Repräsentantenhaus ausgeschlossen worden, nachdem ihm unter anderem Betrug und Veruntreuung von Wahlkampfgeldern vorgeworfen worden waren. Trump sagte, Santos sei "schrecklich misshandelt" worden und habe sich "mutig" verhalten, weil er stets für die Republikaner gestimmt habe.
Einsatz der Nationalgarde: Trump zieht vor Oberstes Gericht
Im Rechtsstreit um einen Einsatz der US-Nationalgarde in Chicago und Umgebung schaltet die Regierung des republikanischen Präsidenten Donald Trump den Supreme Court ein. Sie bittet das Oberste US-Gericht, die Entscheidung einer unteren Instanz auszusetzen, die ihr den Einsatz der Soldaten im Bundesstaat Illinois vorerst untersagt hat. Der demokratisch regierte Bundesstaat im Mittleren Westen und die Millionenstadt Chicago hatten gegen den Plan der US-Regierung geklagt, gegen ihren Willen Soldaten der Nationalgarde in der Region einzusetzen.
Ein Bundesgericht in Chicago hatte einen solchen Einsatz daraufhin vergangene Woche zunächst für zwei Wochen gestoppt. Die US-Regierung wandte sich dann an ein Berufungsgericht, doch auch dieses erlaubte ihr den Soldateneinsatz zunächst nicht. Nun hofft sie auf Erfolg vor dem höchsten US-Gericht. Trump hatte während seiner ersten Amtszeit wegen zweier Todesfälle und eines Abgangs die Möglichkeit, drei Richterposten neu zu besetzen. Das Oberste Gericht rutschte dadurch weit nach rechts.
Freitag, 17. Oktober
Trump: Haben Drogen-U-Boot in der Karibik angegriffen
Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump ein weiteres Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik angegriffen. Diesmal sei ein U-Boot beschossen worden, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus in Washington. Es habe sich um ein U-Boot gehandelt, "das speziell für den Transport riesiger Mengen von Drogen gebaut wurde". US-Medien hatten zuvor berichtet, mehrere Menschen hätten den Angriff überlebt. Außenminister Marco Rubio, der im Weißen Haus neben Trump saß, bestätigte dies zunächst nicht und verwies auf die geplante Veröffentlichung weiterer Informationen im Laufe des Tages.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters