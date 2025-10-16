Newsblog zur US-Politik Tunnel von Russland nach Alaska? Selenskyj "nicht glücklich"
Der Kreml schlägt eine direkte Verbindung zwischen Russland und den USA vor. Ein Republikaner sorgt sich um die Atomwaffenbehörde. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump: Haben Drogen-U-Boot in der Karibik angegriffen
- Tunnel von Russland nach Alaska? Selenskyj "nicht glücklich darüber"
- Republikaner warnt vor Massenentlassungen bei US-Atomwaffenbehörde
- Trump will offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vorgehen
- "Arc de Trump": US-Präsident plant Monument für Washington
Freitag, 17. Oktober
Trump: Haben Drogen-U-Boot in der Karibik angegriffen
Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump ein weiteres Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik angegriffen. Diesmal sei ein U-Boot beschossen worden, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus in Washington. Es habe sich um ein U-Boot gehandelt, "das speziell für den Transport riesiger Mengen von Drogen gebaut wurde". US-Medien hatten zuvor berichtet, mehrere Menschen hätten den Angriff überlebt. Außenminister Marco Rubio, der im Weißen Haus neben Trump saß, bestätigte dies zunächst nicht und verwies auf die geplante Veröffentlichung weiterer Informationen im Laufe des Tages.
Trump hatte vor einigen Wochen Kriegsschiffe in die Karibik entsandt, die nach seinen Angaben den Drogenschmuggel bekämpfen sollen. Dabei griffen die US-Schiffe mehrfach kleine Boote an, die angeblich Drogen transportierten. Insgesamt wurden bei den bisherigen US-Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote mehr als zwei Dutzend Menschen getötet. Der US-Militäreinsatz in der Karibik hatte insbesondere die Spannungen zwischen den USA und Venezuela erheblich verschärft. Trump wirft dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Am Freitag sagte Trump, Maduro habe sich zuletzt um eine Deeskalation der Lage bemüht und dabei "alles angeboten".
Der venezolanische Staatschef hatte Trumps Vorwürfe bisher strikt zurückgewiesen und den US-Militäreinsatz in der Karibik als Bedrohung für Frieden und Stabilität der Region angeordnet. Als Reaktion ordnete Maduro unter anderem Militärübungen in den am dichtesten bewohnten Stadtvierteln des Landes an. Am Donnerstag hatte die venezolanische Armee zudem mitgeteilt, sie habe ihre Präsenz an der Grenze zu Kolumbien verstärkt.
Tunnel von Russland nach Alaska? Selenskyj "nicht glücklich darüber"
Die von Moskau ins Spiel gebrachte Idee eines Tunnels zwischen dem russischen Sibirien und dem US-amerikanischen Alaska ist vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wenig enthusiastisch aufgenommen worden. "Ich bin nicht glücklich darüber", sagte der Ukrainer auf die direkte Frage von US-Präsident Donald Trump vor Journalisten in Washington. Zuvor hatte Trump das Vorhaben als "interessant" bezeichnet.
Nach einem Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Trump hatte der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew am Donnerstag auf der Plattform X von einem Eurasien und Amerika verbindenden "Putin-Trump-Tunnel" unter der Bering-Straße geschrieben. An die Bohrfirma von X-Eigentümer Elon Musk gerichtet, bezifferte er die möglichen Kosten mit umgerechnet weniger als sieben Milliarden Euro. Die Idee einer derartigen Eisenbahnverbindung ist bereits mehr als 100 Jahre alt und wurde aber aufgrund der immensen Kosten und der komplett fehlenden Verkehrsinfrastruktur in den Polargebieten mehrfach verworfen.
Trump vermittelt zwischen Moskau und Kiew, um den seit über dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Selenskyj hofft darauf, bei seinem Besuch in Washington neue Unterstützung und dabei vor allem Waffen aus den USA zu bekommen.
Trump: Ukraine wird Tomahawks "hoffentlich" gar nicht erst brauchen
Republikaner warnt vor Massenentlassungen bei US-Atomwaffenbehörde
In den USA könnte die anhaltende Haushaltssperre nach Angaben eines hochrangigen Republikaners auch zu Massenentlassungen bei der US-Atomwaffenbehörde führen. "Wir wurden gestern Abend darüber informiert, dass die Nationale Behörde für Nukleare Sicherheit (NNSA), die für die Verwaltung der US-Atomwaffenbestände zuständig ist, die bisher verwendeten Notfallmittel bald aufgebraucht haben wird", sagte der Kongressabgeordnete Mike Rogers am Freitag. Die Behörde werde "80 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen müssen", fügte er hinzu.
Unklar blieb, ob es sich um vorübergehenden Zwangsurlaub während der Haushaltssperre oder dauerhafte Entlassungen handeln soll. Rogers betonte: Dies seien keine Mitarbeiter, die jemand nach Hause schicken wolle. Sie verwalteten ein "sehr wichtiges, strategisches Gut". "Sie müssen bei der Arbeit sein und bezahlt werden", fügte der Republikaner hinzu.
Die NNSA ist für die Entwicklung, Herstellung, Wartung und Sicherung der Atomwaffen zuständig. Die Behörde hat weniger als 2.000 Bundesmitarbeiter, die etwa 60.000 Auftragnehmer betreuen. Der "Shutdown" war am 1. Oktober in Kraft getreten, nachdem sich die Republikaner von Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Die Haushaltssperre endet erst, wenn ein Übergangshaushalt verabschiedet ist – und dieser ist weiterhin nicht in Sicht.
USA bremsen bei UN-Abkommen für die Schifffahrt
Merck schließt Trump-Deal
Trump will offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vorgehen
Die Regierung von Ex-Präsident Donald Trump bereitet offenbar eine umfassende Neuausrichtung der Steuerbehörde IRS vor, die gezielt Ermittlungen gegen linke Organisationen und demokratische Geldgeber ermöglichen soll. Das geht aus einem Bericht des "Wall Street Journal" hervor, der sich auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen beruft.
Demnach soll der ehemalige IRS-Ermittler Gary Shapley eine zentrale Rolle bei der geplanten Umstrukturierung der Kriminalermittlungsabteilung IRS-CI spielen und dieser künftig vorstehen. Shapley hat laut dem Bericht eine Liste potenzieller Zielpersonen erstellt, darunter auch der Milliardär George Soros und mit ihm verbundene Gruppen. Ziel sei es offenbar, parteinahe Akteure in Schlüsselpositionen zu bringen und den Einfluss interner Juristen auf Ermittlungen zu verringern.
Kritiker innerhalb der Behörde warnten laut "Wall Street Journal" bereits intern vor einem "politisch motivierten Vorgehen" und äußerten Zweifel an der rechtlichen Grundlage mindestens eines geplanten Falls. Einigen Strafrechtsjuristen innerhalb der IRS zufolge gehe es nicht mehr um unabhängige Steuerfahndung, sondern um "eine Art Rachejustiz". Sie haben sich demnach intern gegen bestimmte Verfahren ausgesprochen, weil sie den Charakter einer Vergeltung hätten und juristisch angreifbar seien.
