Tunnel von Russland nach Alaska? Selenskyj "nicht glücklich"

Trump vermittelt zwischen Moskau und Kiew, um den seit über dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Selenskyj hofft darauf, bei seinem Besuch in Washington neue Unterstützung und dabei vor allem Waffen aus den USA zu bekommen.

Trump: Ukraine wird Tomahawks "hoffentlich" gar nicht erst brauchen

Erhält die Ukraine die erhoffte Zusage für die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern? Der US-Präsident will sich weiter nicht festlegen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Republikaner warnt vor Massenentlassungen bei US-Atomwaffenbehörde

In den USA könnte die anhaltende Haushaltssperre nach Angaben eines hochrangigen Republikaners auch zu Massenentlassungen bei der US-Atomwaffenbehörde führen. "Wir wurden gestern Abend darüber informiert, dass die Nationale Behörde für Nukleare Sicherheit (NNSA), die für die Verwaltung der US-Atomwaffenbestände zuständig ist, die bisher verwendeten Notfallmittel bald aufgebraucht haben wird", sagte der Kongressabgeordnete Mike Rogers am Freitag. Die Behörde werde "80 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen müssen", fügte er hinzu.

Unklar blieb, ob es sich um vorübergehenden Zwangsurlaub während der Haushaltssperre oder dauerhafte Entlassungen handeln soll. Rogers betonte: Dies seien keine Mitarbeiter, die jemand nach Hause schicken wolle. Sie verwalteten ein "sehr wichtiges, strategisches Gut". "Sie müssen bei der Arbeit sein und bezahlt werden", fügte der Republikaner hinzu.

Die NNSA ist für die Entwicklung, Herstellung, Wartung und Sicherung der Atomwaffen zuständig. Die Behörde hat weniger als 2.000 Bundesmitarbeiter, die etwa 60.000 Auftragnehmer betreuen. Der "Shutdown" war am 1. Oktober in Kraft getreten, nachdem sich die Republikaner von Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Die Haushaltssperre endet erst, wenn ein Übergangshaushalt verabschiedet ist – und dieser ist weiterhin nicht in Sicht.

USA bremsen bei UN-Abkommen für die Schifffahrt

Ein Abkommen auf UN-Basis sollte für mehr Klimaschutz im Schiffsverkehr sorgen. Aufgrund von Protesten aus den USA wird das Vorhaben vorerst nicht umgesetzt. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Merck schließt Trump-Deal

Der deutsche Pharmariese Merck kann sich durch ein Abkommen mit der US-Regierung Zollbefreiungen sichern. Im Gegenzug senkt der Konzern die Kosten für mehrere Medikamente. Lesen Sie hier mehr.

Trump will offenbar mit Steuerbehörde gegen Gegner vorgehen

Die Regierung von Ex-Präsident Donald Trump bereitet offenbar eine umfassende Neuausrichtung der Steuerbehörde IRS vor, die gezielt Ermittlungen gegen linke Organisationen und demokratische Geldgeber ermöglichen soll. Das geht aus einem Bericht des "Wall Street Journal" hervor, der sich auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen beruft.