Newsblog zur US-Politik US-Admiral tritt überraschend zurück
Der Chef des US-Südkommandos erklärt seine Rücktritt. Im Streit mit Venezuela setzt Trump auf eine militärische Machtdemonstration. Alle Nachrichten im Newsblog.
Freitag, 17. Oktober
Venezuela schickt 17.000 Soldaten an Grenze zu Kolumbien
Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Krise mit den USA hat die Armee Venezuelas ihre Präsenz an der Grenze zu Kolumbien verstärkt. Die örtlichen Behörden der venezolanischen Bundesstaaten Táchira und Amazonas kündigten am Donnerstag Patrouillen und Kontrollmaßnahmen an den Grenzübergängen zu Kolumbien an. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, wurden Streitkräfte rund um die Internationale Brück Simón Bolívar stationiert.
Im Einsatz seien 17.000 Soldaten, erklärte der Kommandant der venezolanischen Streitkräfte in Táchira, General Michell Valladares. Die Maßnahmen zielten darauf ab, "die Einsatzbereitschaft" der Streitkräfte zu erhöhen und die Integration des "bewaffneten Volkes" sicherzustellen, erklärte der Kommandant der venezolanischen Armee im Bundesstaat Amazonas, General Lionel Sojo. Auch an der Küste Venezuelas hält die Armee Truppen bereit.
US-Admiral tritt überraschend zurück
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Donnerstag (Ortszeit) angekündigt, dass der Admiral an der Spitze des US-Südkommandos, Alvin Holsey, zum Jahresende zurücktreten wird – zwei Jahre früher als geplant. Der ranghöchste Demokrat im Verteidigungsausschuss des Senats, Jack Reed, nannte Holseys Rücktritt angesichts der wachsenden Befürchtungen einer Konfrontation mit Venezuela beunruhigend. "Admiral Holseys Rücktritt vertieft nur meine Sorge, dass diese Regierung die teuer erkauften Lehren früherer US-Militäreinsätze und den Rat unserer erfahrensten Militärs ignoriert", erklärte Reed.
Zuvor war bereits die Entscheidung bekannt geworden, die Anti-Drogen-Operationen in der Region zukünftig nicht mehr vom Südkommando, sondern von einer Sondereinheit leiten zu lassen.
Bericht: USA greifen mutmaßliches Drogenschiff an
Das US-Militär hat nach Angaben eines Insiders erneut ein mutmaßliches Drogenschiff in der Karibik angegriffen. Wie ein US-Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, haben einige Besatzungsmitglieder des Schiffes den Beschuss offenbar überlebt. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Eine Stellungnahme des Pentagon lag zunächst nicht vor. Bei früheren Angriffen des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschiffe vor der Küste Venezuelas waren mindestens 27 Menschen getötet worden. Dies hatte Kritik von Rechtsexperten und Politikern der Demokraten ausgelöst, die die Rechtmäßigkeit der Einsätze infrage stellen.
Trump: Haben Preis für Abnehmmittel Ozempic gesenkt
US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) eine deutliche Preissenkung für das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk angekündigt. Der Preis des Medikaments werde von 1.300 auf 150 Dollar gesenkt, sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Novo Nordisk teilte mit, das Unternehmen habe Gespräche mit der US-Regierung geführt. Zu Trumps Ankündigung äußerte der Konzern sich jedoch nicht direkt. Der Chef der zuständigen US-Gesundheitsbehörde CMS, Mehmet Oz, sagte, die Preisverhandlungen für die Medikamentenklasse, zu der Ozempic gehört, seien noch nicht abgeschlossen.
Weiterhin kein Einsatz der Nationalgarde in Chicago
Ein US-Berufungsgericht hält weiterhin an der Aussetzung des von US-Präsident Donald Trump angeordneten Einsatzes der Nationalgarde in Chicago fest. Die US-Regierung habe nicht ausreichend Belege vorgebracht, die zeigten, dass die Bedingungen in Chicago einen Truppeneinsatz rechtfertigten, hieß es im Urteil des Gerichts am Donnerstag. Die US-Regierung dürfe die Nationalgarde daher weiterhin nicht im US-Bundesstaat Illinois einsetzen.
Das Gericht erklärte, es sehe "keine ausreichenden Beweise für eine Rebellion oder die Gefahr einer Rebellion" in dem US-Bundesstaat. "Die lebhaften, anhaltenden und gelegentlich gewalttätigen Aktionen von Demonstranten, die gegen die Einwanderungspolitik und -maßnahmen der Bundesregierung protestieren, führen ohne weitere Umstände nicht zu einer Gefahr der Rebellion gegen die Autorität der Regierung", hieß es in dem Urteil weiter.
Elite-Uni Harvard verbessert trotz Trump-Kritik ihre Finanzen
In den USA hat die Universität Harvard ihre Finanzen trotz des Drucks der US-Regierung deutlich steigern können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 habe das Stiftungsvermögen um fast vier Milliarden auf 56,9 Milliarden Dollar zugelegt, teilte die Universität am Donnerstag mit. Die Investmentsparte Harvard Management Co erzielte demnach eine Rendite von 11,9 Prozent. Damit wurde das langfristige Ziel von acht Prozent übertroffen. Im Vorjahr hatte die Rendite 9,6 Prozent betragen, das Vermögen belief sich auf 53,2 Milliarden Dollar. Zudem erhielt die Universität inmitten der Auseinandersetzungen mit der Regierung eine Rekordsumme von 600 Millionen Dollar an Spenden von Alumni und Förderern.
Donnerstag, 16. Oktober
Trump-Kritiker John Bolton angeklagt
Mit John Bolton ist einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump angeklagt worden. Dem früheren Nationalen Sicherheitsberater Trumps wird die Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen sowie deren unrechtmäßige Aufbewahrung, wie das Justizministerium mitteilte. Eine Geschworenenjury klagte ihn an.
Bundesstaaten verklagen Trump-Regierung auf Milliardensumme
Fast die Hälfte aller US-Bundesstaaten hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen der Streichung eines milliardenschweren Förderprogramms für Solarenergie in einkommensschwachen Gemeinden verklagt. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta sagte am Donnerstag, dass etwa zwei Dutzend Bundesstaaten zwei Klagen eingereicht haben.
Die erste verlangt Schadensersatz. Die zweite sollte im Laufe des Tages eingereicht werden und fordert die Wiederherstellung des Programms der Bundesumweltbehörde EPA mit einem Volumen von sieben Milliarden Dollar. Die Klagen folgen rund zehn Tage, nachdem eine Gruppe von Solarunternehmen und Gewerkschaften ebenfalls Klage eingereicht hatte, um die Initiative wiederherzustellen.
Merck-Tochter einigt sich mit US-Regierung
Die US-Tochter EMD des deutschen Pharmakonzerns Merck hat sich mit der US-Regierung auf eine Senkung der Kosten für künstliche Befruchtung geeinigt. Er habe die Freude anzukündigen, dass EMD Serono massiven Preisnachlässen für Medikamente und Behandlungen zur In-vitro-Fertilisation (IVF) zugestimmt habe, erklärte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington. In Deutschland teilte der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA mit, die US-Tochter EMD Serono werde ihre Präparate Gonal-f, Ovidrel und Cetrotide direkt an Verbraucher zu deutlich reduzierten Preisen verkaufen. Gemäß einer Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium werden die Medikamente von branchenspezifischen Zöllen ausgenommen, falls diese eingeführt werden. Im Gegenzug investiert Merck in Forschung und Produktion in den USA.
Trump hatte im Februar eine Verordnung unterzeichnet, die die Regierung anweist, den Zugang zur IVF zu erweitern und die Kosten für die Behandlung zu senken. Bei der IVF werden Eizellen und Spermien im Labor zusammengebracht, um einen Embryo für Paare mit Kinderwunsch zu erzeugen. Die Kosten für eine solche Behandlung können in den USA zwischen 12.000 und 25.000 Dollar pro Zyklus liegen.
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters