Newsblog zur US-Politik Widerstand gegen Trump-Mann – "Er wird nicht durchkommen"
Ein begnadigter Kapitol-Randalierer ist wegen Morddrohungen erneut festgenommen worden. JD Vance ist zu einer wichtigen Dienstreise aufgebrochen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 22. Oktober
Trump-Kandidat stößt auf seltene Kritik aus eigenen Reihen
Donald Trump stößt auf seltenen Widerstand aus eigenen Reihen, nachdem er die Nominierung des 30-jährigen Anwalts Paul Ingrassia für den Chefposten einer Kontrollbehörde bekannt gemacht hat. Der einflussreiche republikanische Senator John Thune forderte die Regierung am Dienstag auf, die Nominierung des Trump-Unterstützers zurückzuziehen. Ingrassia solle sich selbst in einer SMS eine "Nazi-Ader" attestiert haben.
Nach einem Bericht von "Politico" soll er den Feiertag zu Ehren des Bürgerrechtlers Martin Luther King kritisiert haben. "Er wird nicht durchkommen", sagte Thune vor Journalisten. Auch der Republikaner Rick Scott kündigte an, Ingrassia nicht zu unterstützen.
Es ist eines der wenigen Male, in denen der von Republikanern kontrollierte Senat den Personalvorschlägen Trumps nicht zustimmt. Der Anwalt von Ingrassia, Edward Andrew Paltzik, sagte zu "Politico", die Nachrichten könnten manipuliert worden sein. Sollten sie authentisch sein, seien sie eindeutig als selbstironischer und satirischer Humor zu verstehen.
Dienstag, 21. Oktober
Trumps Handelsstreit bedroht US-Farmer
Der Stopp des Imports amerikanischer Sojabohnen nach China im Zuge des Handelsstreits zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften beginnt Wirkung zu zeigen. Laut Informationen der US-Sojaindustrieverbände American Soybean Association (ASA) und US Soybean Export Council vom Dienstag gibt es keine neuen Verkäufe von Sojabohnen aus den USA nach China.
Deswegen werde das Nahrungs- und Futtermittel in den kommenden Wochen auch nicht zu Verteilzentren für den Export transportiert, sondern es werde eingelagert, erklärten Vertreter der beiden Verbände am Rande einer Konferenz in Des Moines im Bundesstaat Iowa. Einige Landwirte könnten vor dem finanziellen Ruin stehen, wenn sich die Lage nicht bald ändere.
Im Zuge seines Wahlkampfes hatte Trump den US-Landwirten eigentlich ein "goldenes Zeitalter" prophezeit. Viele hatten ihn für dieses Versprechen gewählt. Nun entpuppt sich die protektionistische Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten als ein Überlebenskampf für viele Bauern in den USA.
Von Trump begnadigter Kapitol-Randalierer festgenommen
In den USA ist ein von Präsident Donald Trump begnadigter Teilnehmer des Kapitolsturms erneut festgenommen worden – dieses Mal wegen einer mutmaßlichen Todesdrohung gegen den demokratischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries. Der 34-jährige Christopher M. aus dem Bundesstaat New York soll laut Polizei in einer Textnachricht angekündigt haben, Jeffries bei einem Auftritt "eliminieren" zu wollen. Jeffries sprach von einer "glaubwürdigen Todesdrohung".
Es ist der erste bekannte Fall, in dem ein von Trump begnadigter Kapitol-Randalierer erneut wegen politisch motivierter Gewalt auffällt. Christopher M. war nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zu 21 Monaten Haft verurteilt worden, bevor Trump ihn begnadigte. Jeffries kritisierte, der Präsident hätte "diese gewalttätigen Personen nie begnadigen dürfen". Eine Stellungnahme aus dem Weißen Haus gab es zunächst nicht.
US-Vizepräsident Vance zu Gesprächen in Israel eingetroffen
US-Vize-Präsident JD Vance ist in Israel angekommen. Vorgesehen ist ein Besuch des Hauptquartiers der gemeinsamen Streitkräfte unter Führung des US-Militärs, die die Stabilisierungsbemühungen im Gazastreifen unterstützen sollen. Geplant sind außerdem Beratungen zwischen Vance und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Dieser besprach sich am Montag bereits mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, der der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump ist.
Parallel zu diesen Unterredungen beraten Vertreter der Hamas und Vermittler in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Die Delegation der radikal-islamischen Organisation wird geleitet von dem im Exil lebenden Hamas-Führer Chalil al-Hajja. Auch bei diesen Gesprächen geht es um die nächste Phase der Waffenruhe, um deren Stabilisierung und um Vereinbarungen für die Zeit nach dem Ende des Krieges.
US-Arbeitsgruppe soll gegen Trumps vermeintliche Gegner vorgehen
Eine Gruppe Dutzender Beamter der gesamten US-Regierung, darunter auch Geheimdienstmitarbeiter, soll einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Präsident Donald Trump bei der Vergeltung gegen seine vermeintlichen Feinde unterstützen. Die behördenübergreifende Arbeitsgruppe "Interagency Weaponization Working Group" treffe sich mindestens seit Mai, berichtet Reuters. Dies gehe aus Regierungsunterlagen und von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hervor. Demnach gehören der Gruppe unter anderem Beamte aus dem Weißen Haus, dem Büro der Nationalen Geheimdienstdirektorin (ODNI), der CIA, dem Justiz- und dem Verteidigungsministerium sowie dem FBI an. Mehrere US-Beamte bestätigten gegenüber Reuters auf Anfrage die Existenz der Arbeitsgruppe.
US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Tag seiner Amtseinführung im Januar einen Erlass unterzeichnet, in dem er den US-Generalstaatsanwalt anwies, mit anderen Bundesbehörden zusammenzuarbeiten, um "vergangenes Fehlverhalten der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung der Strafverfolgungsbehörden und der Geheimdienste zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen". Justizministerin Pam Bondi und die Nationale Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard hatten bereits Anfang des Jahres ähnliche Gruppen innerhalb ihrer Behörden angekündigt, die alle "mit der Wurzel ausrotten" würden, die ihrer Meinung nach Regierungsmacht gegen Trump missbraucht hätten. ODNI-Sprecherin Olivia Coleman erklärte dazu: "Die Amerikaner verdienen eine Regierung, die sich der Ent-Instrumentalisierung und Entpolitisierung verschrieben hat und die sicherstellt, dass die Macht nie wieder gegen die Menschen eingesetzt wird, denen sie dienen soll."
US-Präsident Donald Trump und seine Verbündeten verwenden den Begriff "Instrumentalisierung" für ihre unbewiesenen Behauptungen, dass Beamte früherer Regierungen die Macht des Bundes missbraucht hätten, um ihn ins Visier zu nehmen. Die Mission der Gruppe bestehe im Grunde darin, gegen den "Deep State" (auf deutsch etwa "tiefen Staat") vorzugehen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Begriff wird von Trump und seinen Anhängern für vermeintliche Gegner aus den Regierungen von Barack Obama und Joe Biden sowie aus seiner eigenen ersten Amtszeit verwendet. Reuters konnte nach eigenen Angaben nicht feststellen, inwieweit die Arbeitsgruppe ihre Pläne bereits umgesetzt hat oder ob Trump selbst direkt beteiligt ist.
Trump spielt Taiwan-Risiko herunter
Donald Trump hat sich am Montag zuversichtlich gezeigt, ein faires Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu erzielen. Zudem spielte er die Risiken eines Konflikts über die Taiwan-Frage herunter. China habe keine Absicht, in Taiwan einzumarschieren, sagte Trump vor Reportern. "China will das nicht", sagte Trump. Das US-Militär habe in jeder Hinsicht das Beste vom Besten. Niemand werde sich damit anlegen. Er erwarte, dass das Thema Taiwan bei einem geplanten Treffen mit Xi am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Südkorea in der kommenden Woche auf der Tagesordnung stehen werde. "Ich denke, wir werden am Ende ein sehr starkes Handelsabkommen haben. Wir werden beide zufrieden sein."
- Nachrichtenagneturen dpa, AFP und Reuters