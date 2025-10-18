An diesem Samstag aber wollen viele Millionen US-Bürger bei den landesweit ausgerufenen "No Kings"-Demonstrationen ihre Stimme zum Protest gegen Trumps Politik erheben. Nicht nur gegen das brutale Vorgehen der Abschiebebehörde, die im Vergleich zu vielen anderen Institutionen finanziell zunehmend gut ausgestattet ist. Die Ziele sind vielfältig. Sie richten sich aber vor allem gegen den von vielen als autoritär empfundenen Staatsumbau des Präsidenten und seiner Regierung.

Die Bewegung "No Kings" hatte schon im Juni Rekorde gebrochen. Schon damals gingen Millionen auf die Straße. In mehr als 2.500 Städten – von New York im Westen, über Anchorage in Alaska bis an die Westküste in Los Angeles und in den Süden nach San Antonio – wollen sie auch dieses Mal demonstrieren, um eine einfache Botschaft zu senden: Amerika hat keine Könige. Diese zweite landesweite Mobilisierung, die als "Tag des friedlichen Widerstands" angekündigt wird, könnte nun die bislang größte Protestwelle seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus werden.

Die zentrale Frage lautet: Wird dies die erste große Konfrontation zwischen Trump und Amerikas Opposition? Denn innerhalb weniger Monate hat Donald Trump die Vereinigten Staaten stärker verändert als in seiner gesamten ersten Amtszeit. Seine Kritiker – ein immer weiter anwachsendes Bündnis aus Oppositionspolitikern, ehemaligen Regierungsbeamten, Bürgerrechtsgruppen und gewöhnlichen Bürgern – werfen ihm vor, mit einem autoritären Drehbuch zu regieren: Gegner zu diffamieren, Bundesbehörden zu instrumentalisieren und jede Form des Widerspruchs als "unamerikanisch" zu brandmarken.

Die ICE-Razzien gleichen einer Militäroperation

Trump verwischt die Grenze zwischen zivilen Polizei- und militärischen Einsätzen zunehmend, wenn er etwa die Nationalgarde und das Militär in Städte wie Los Angeles, Portland, Chicago oder Memphis entsendet. Mehrfach drohte er schon damit, den "Insurrection Act" anzuwenden, also ein zweihundert Jahre altes Notstandsgesetz, das es ihm ermöglicht, das Militär im Inneren einzusetzen – auch gegen den Willen der Justiz. Nicht nur Migranten, auch immer mehr Amerikaner fürchten, dass sie in die Fänge der Sicherheitsbehörden geraten.

Besonders umstritten ist Trumps neue "Agenda zur inneren Terrorismusbekämpfung". Ein jüngst erlassenes Präsidialdekret definiert darin "anti-christliche Haltung", "Feindseligkeit gegenüber traditionellen moralischen Werten" oder "Extremismus in Migrationsfragen" als mögliche Anzeichen für Gewaltbereitschaft. Damit, warnen Kritiker, könne praktisch jede oppositionelle Gruppe überwacht oder kriminalisiert werden. Dass Trump die sogenannte Antifa-Bewegung zur inländischen Terrororganisation ohne nachvollziehbare Definition erklärt hat, verstärkt bei ihnen den Eindruck: Die US-Regierung will Jagd auf politische Feinde machen.