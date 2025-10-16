"Er ist ein schlechter Mensch" Trumps Justiz geht gegen John Bolton vor
Einer der größten Kritiker von Donald Trump muss vor Gericht. John Bolton diente dem Präsidenten einst als Sicherheitsberater, wandte sich dann aber von ihm ab.
John Bolton, der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, der sich später zu einem seiner Gegner entwickelte, ist von einer Bundesjury in Maryland angeklagt worden. Bolton soll sich voraussichtlich bereits am Freitag den Behörden vor dem Bundesgericht in Greenbelt im Bundesstaat Maryland stellen.
Seit Wochen gibt es bereits Ermittlungen gegen den ehemaligen Trump-Berater. Ihn wird die Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen, wie das US-Justizministerium mitteilte. Laut CNN-Recherchen soll er unter anderem Informationen mit seiner Frau und seiner Tochter per E-Mail geteilt haben. FBI-Agenten durchsuchten im August Boltons Haus in Maryland und sein Büro in Washington, D.C. Den Gerichtsakten zufolge beschlagnahmten die Agenten mehrere Dokumente mit den Kennzeichnungen "geheim", "vertraulich" und "klassifiziert".
Er ist der dritte Trump-Widersacher, der vor Gericht kommt. Die beiden anderen prominenten Gegner Trumps, gegen die in den vergangenen Wochen Anklage erhoben wurde, sind der ehemalige FBI-Direktor James Comey und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James.
Trump: "Er ist ein schlechter Mensch"
US-Präsident Donald Trump reagierte im Weißen Haus auf Fragen von Reportern zu Boltons Anklage. "Das wusste ich nicht", aber er sei "ein schlechter Mensch". "Ich halte ihn für einen schlechten Menschen, ja, er ist ein schlechter Mensch. Schade, aber so ist es nun mal", sagte Trump.
Der ehemalige Diplomat war unter George W. Bush amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen, obwohl es auch unter Republikanern gegen ihn Widerstand gab. Von März 2018 bis September 2019 war er Nationaler Sicherheitsberater unter Trump. Mit ihm zerstritt er sich aber. Nach seinem Rücktritt schrieb er ein Buch. In diesem beschuldigte er Trump, Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten zu haben, um Präsident Selenskyj unter Druck zu setzen, Ermittlungen gegen den damaligen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden durchzuführen. Diese Anschuldigungen führten zu einem ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.
