Donald Trump gibt den Friedensstifter für die Ukraine. Doch sein Vorschlag, die Frontlinien einzufrieren, bedeutet einen Freifahrtschein für Wladimir Putin. Das Land wird zur Verhandlungsmasse im Geduldspiel des US-Präsidenten.

Vor kaum einem Monat zeigte sich Donald Trump erstaunlich optimistisch im Hinblick auf die Ukraine. Er behauptete, die Ukraine könne mit EU-Unterstützung ihr gesamtes Staatsgebiet zurückerobern.

Es waren Worte, die in weiten Teilen der Öffentlichkeit als Trumps Ukraine-Wende gefeiert wurden. Hoffnung machte sich breit, dass der von Putin zunehmend frustrierte US-Präsident endlich mehr Druck auf Russland ausüben würde. Selbst die reichweitenstarken und durchschlagskräftigen US-Marschflugkörper vom Typ Tomahawk wollte Trump schließlich der Ukraine liefern.

Krieg in der Ukraine: Putin hat sie kalt erwischt

Von der Wende zum Rückzieher

Am Freitag aber vollzog Trump beim inzwischen dritten Besuch von Selenskyj in Washington einen bitteren, weil eindeutigen Rückzieher. Weder gibt es Marschflugkörper noch scheint der amerikanische Präsident motiviert zu sein, der Ukraine bei einer Rückeroberung ihres eigenen Staatsgebiets behilflich zu sein.

Trumps Friedensvorschlag lautet nun, die Ukraine und Russland sollten genau dort stehen bleiben, wo sie sich gerade mit ihren Truppen befinden. Putin und Selenskyj sollten dann gerne beide den Sieg für sich beanspruchen. Die Geschichte würde dann schon entscheiden, wer recht behalte. So simpel sieht das Ende aus, wenn es nach Trump geht.

Trump verliert die Geduld

Man muss es so deutlich sagen: Trump hat offenkundig keine Lust mehr. Der US-Präsident wirkt ungeduldig und unwillig. Bei dem rund zweistündigen Treffen im Weißen Haus soll es Teilnehmern zufolge darum sehr angespannt zugegangen sein. Hinter den verschlossenen Türen sei es auch emotional geworden.

Nein, bei diesem dritten Treffen in Washington gab es keinen Eklat vor den Augen der Weltöffentlichkeit wie beim ersten Mal. Selenskyj wurde nicht im Oval Office gedemütigt und vor die Tür gesetzt. Erstmals ließ Trump den ukrainischen Präsidenten sogar im prestigeträchtigen Blair House, dem offiziellen Gästehaus des Weißen Hauses, übernachten.

Ein Friedensplan voller Zynismus

Trotzdem könnte sich dieses wichtige Gespräch für die Ukraine nun als noch größeres Desaster als die erste Eskalation im Oval Office entpuppen. Nach außen hin mag es gesichtswahrend gelaufen sein. Doch diese Stille täuscht über die Brutalität der Realität hinweg. Denn die Trump-Regierung fordert nicht weniger als deutliche Zugeständnisse der Ukraine in Bezug auf Gebietsabtretungen.