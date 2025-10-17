Selenskyj über Treffen mit Putin "Er hasst mich"

Von t-online Aktualisiert am 18.10.2025 - 01:25 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht zu Journalisten im Lafayette Park gegenüber dem Weißen Haus nach einem Treffen mit US-Präsident Trump. (Quelle: Manuel Balce Ceneta)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der ukrainische Präsident Selenskyj will mit Putin verhandeln, wenn die Waffen ruhen. US-Präsident Trump verwirrt erneut mit einem Beitrag auf Truth Social.

Der ukrainische Präsident hat nach eigenen Aussagen mit Präsident Donald Trump über den Einsatz von Langstreckenwaffen gesprochen, will aber keine Details nennen. Man habe verschiedene Themen angesprochen, es sei kein Geheimnis, dass die Ukraine gerne Tomahawk-Raketen möchte. Trump hat allerdings keine Zusage gegeben. Angesprochen darauf, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich zwar mit Präsident Donald Trump treffen wolle, nicht aber mit ihm, sagte Selenskyj: "Ich glaube, er hat es gesagt. Er (Putin) hasst mich".

Selenskyj fordert weiterhin Moskau zu Friedensgesprächen auf. Auf die Frage nach Reportern, was er zu Trumps Meinung sage, dass die Ukraine wohl nicht alle von Russland besetzten Gebiete zurückbekommen könnte, sagte Selenskyj: "Das ist natürlich ein sensitives Thema. Ich habe meine Position und ich weiß, dass Russland eine andere Position hat. Die wollen wirklich alles besetzen. Jetzt wollen sie vor einem Waffenstillstand über Gebiete sprechen, einen Deal über unser Land machen. Wir müssen dort aufhören, wo wir gerade sind, und danach werden wir reden", sagte der Ukrainer. Er fügte hinzu: "Beide Seiten müssen stoppen, doch das ist eine Frage an Putin, denn wir haben den Krieg nicht begonnen".

Das sei der erste wichtige Schritt. Selenskyj sagte, dass Trump dies auch verstehe. "Die wichtigste Frage in allen Verhandlungen, einem jedem Format, wird die Frage nach den Gebieten der Ukraine sein", sagte Selenskyj. Derzeit gebe es aber keine Treffen zur Frage von Gebietsabtretungen.

Trump: Sie sollten dort aufhören, wo sie sind

Zur selben Zeit äußerte sich Donald Trump auf seinem Netzwerk Truth Social. Er habe Selenskyj wie auch Putin gesagt, dass das Töten ein Ende haben müsse – ein Aussage, die Trump wiederholt gemacht hat. "Es ist Zeit für einen Deal", schrieb Trump, "sie sollten dort aufhören, wo sie sind". Unklar ist, ob Trump damit meinte, dass es einen Waffenstillstand und dann Verhandlungen geben solle oder ob er Russland die bislang besetzten Gebiete zugestehe. Für letzteres spricht, dass er anfügte: "Lass beide den Sieg für sich beanspruchen, lass die Geschichte entscheiden."