"Ich hatte viel Glück" US-Gouverneur macht Millionengewinn beim Blackjack

JB Pritzker: Der Gouverneur von Illinois soll vom US-Verteidigungsministerium unter Druck gesetzt werden. (Quelle: Kyle Mazza/imago-images-bilder)

Der demokratische Gouverneur JB Pritzker hatte Glück im Spiel: Bei einem Besuch in Las Vegas machte er einen Riesengewinn.

JB Pritzker ist nicht nur der Gouverneur des Bundesstaats Illinois. Er ist auch Erbe des Hotelimperiums Hyatt, sein Vermögen wird auf 3,9 Milliarden US-Dollar (ca. 3,59 Milliarden Euro) geschätzt. Jetzt ist noch etwas Geld hinzugekommen, wie aus seiner öffentlich einsehbaren Steuererklärung hervorgeht.

Der Demokrat, der auch als ein möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt wird, war mit seiner Frau MK Pritzker und Freunden in Las Vegas. In der Stadt der Sünde versuchte er sich auch am Kartenspiel Blackjack – mit Erfolg. Er berichtete Reportern in Chicago, dass er dort 1,4 Millionen Dollar (ca. 1,29 Millionen Euro) gewonnen habe. "Ich hatte unglaublich viel Glück", sagte er. "Das muss man auch, um am Ende als Gewinner dazustehen, wenn man in ein Casino geht, egal wo."

Ein Sprecher des Gouverneurs erklärte per E-Mail der Nachrichtenagentur AP, dass Pritzker vorhabe, das Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Allerdings ist unklar, wann er dies tun wolle und welche Organisation das Geld bekommt.

Gouverneur stellt sich gegen Trump

Der demokratische Gouverneur hatte zuletzt entschieden gegen Donald Trumps Vorhaben zur Entsendung der Truppen nach Chicago protestiert. Seit September ist die Einwanderungspolizei ICE in Chicago im Einsatz, um die von Trump angekündigten Massenabschiebungen voranzutreiben. Die Stadt und der Bundesstaat sowie ein Gericht haben die Behauptungen Trumps, dass dort der Ausnahmezustand herrsche, zurückgewiesen.