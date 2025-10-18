Millionen bei "No Kings"-Protesten gegen Trump "Der Präsident ist eine Schande"

Eine Trump-Puppe wird bei einer der No-Kings-Demonstrationen in Chicago mit einem Stock geschlagen. (Quelle: Jim Vondruska)

In mehr als 800 Städten in den USA haben Menschen gegen Donald Trump demonstriert. Sie kritisieren das Machtstreben des Präsidenten.

In den USA sind Millionen Menschen gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - fanden in Hunderten Städten Demonstrationen statt. Am Mittag (Ortszeit) teilten die Organisatoren mit, mehrere Millionen Teilnehmer beteiligten sich in mehr als 800 Städten friedlich an Demonstrationen. Beim Sender CNN war von 2.500 Protesten landesweit die Rede.

In New York hatten sich am Mittag mehrere Zehntausende versammelt. Eine Helferin sagte der Deutschen Presse-Agentur am Times Square, die Menge habe die Straße gen Süden bis zum Union Square gefüllt – also über mehrere Kilometer.

"Der Präsident ist eine Schande, und ich hoffe, dass heute Millionen auf die Straße gehen", sagte in New York die Krankenhausmitarbeiterin Stephanie, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte. Die 36-Jährige gehörte zu mehreren Hundert Demonstranten, die sich bereits am Morgen im Stadtteil Queens zu Protesten gegen Trump versammelten. Die Teilnehmer skandierten unter anderem "Wir lieben unser Land, wir können Trump nicht ausstehen." Außerdem hielten sie Plakate mit der Aufschrift "No Kings" (Keine Könige).

Unterstützung von Bernie Sanders und Hillary Clinton

Die Proteste werden von prominenten Demokraten wie Senator Bernie Sanders, der Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Ex-Außenministerin Hillary Clinton unterstützt. Professorin Dana Fisher von der American University in Washington sagte, Ziel sei, ein Gefühl der kollektiven Identität unter jenen zu schaffen, die sich von der Regierung Trump verfolgt oder verunsichert fühlten. "Das wird Trumps Politik nicht ändern", so Fisher. "Aber es könnte gewählte Vertreter auf allen Ebenen Mut machen, die in Opposition zu Trump stehen."